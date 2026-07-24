दीपिका पादुकोण के बाहर होने के बाद 'स्पिरिट' में होगी कैटरीना कैफ की एंट्री? प्रभास संग निभा सकती हैं अहम किरदार

प्रभास की अपकमिंग फिल्म 'स्पिरिट' लगातार किसी ना किसी वजह से चर्चा में है. इसी बीच अब फिल्म को लेकर नया अपडेट सामने आया है. खबर है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ इस फिल्म का हिस्सा बन सकती हैं. हालांकि, अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.
बताया जा रहा है कि संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म में कैटरीना कैफ को एक अहम कैमियो रोल नजर आ सकती हैं. ऐसे में अगर इस फिल्म में उनकी एंट्री होती है, तो उनके फैंस के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज साबित हो सकता है. हालांकि, अभी तक कैटरीना की कास्टिंग को लेकर चल रही सभी बातें की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, कैटरीना कैफ को प्रभास की फिल्म 'स्पिरिट' में एक छोटे कैमियो रोल में देखा जा सकता. ये रोल छोटा होने के बावजूद काफी अहम होगा. इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि उनका रोल कहानी को एक अहम मोड़ देगा. ऐसे में अगर ये रिपोर्ट्स सही हुईं, तो फैंस को कैटरीना पर्दे पर नजर आएंगी.
बता दें कि फिल्म में प्रभास के साथ लीड रोल में पहले दीपिका पादुकोण को कास्ट किया गया था. दोनों इससे पहले 'कल्कि 2898 AD' में साथ नजर आए थे. अब दीपिका इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हैं. दीपिका पादुकोण की एग्जिट के बाद फिल्म की नई कास्टिंग लगातार चर्चा में है.
बता दें कि अगर कैटरीना कैफ 'स्पिरिट' का हिस्सा बनती हैं, तो लगभग दो दशक बाद उनकी तेलुगु सिनेमा में वापसी होगी. इससे पहले उन्होंने 'मल्लीस्वरी' में वेंकटेश और 'अल्लारी पिडुगु' में नंदमुरी बालकृष्ण के साथ काम किया था.
फिलहाल 'स्पिरिट' में कैटरीना कैफ की एंट्री को लेकर मेकर्स या एक्ट्रेस की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इससे पहले फिल्म 'स्पिरिट' एक बार सुर्खियों में आई थी, तब दीपिका पादुकोण के प्रोजेक्ट से बाहर होने की खबर आई थी. हालांकि, मेकर्स ने इसके पीछे की वजह का कभी आधिकारिक खुलासा नहीं किया. लेकिन News18 की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि दीपिका ने लगभग 25 करोड़ रुपये फीस और फिल्म के मुनाफे में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी और 8 घंटे की वर्क शिफ्ट जैसी शर्तें रखी थीं.
इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि वह अपने साथ बड़ी टीम लेकर चलती थीं और तेलुगु डायलॉग्स की डबिंग को लेकर भी कुछ शर्तें थीं. इन दावों के बाद मेकर्स और एक्ट्रेस के बीच मतभेद की अटकलें तेज हो गई थीं. फिर बाद में दीपिका की जगह तृप्ति डिमरी को फिल्म में कास्ट किया गया.