दीपिका पादुकोण की बहन भी 'गहराइयां' में आईं नजर, क्या आपने नोटिस किया?

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की फिल्म 'गहराइयां' (Gehraiyaan) रिलीज हो चुकी है जिस फैंस से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म में दीपिका और बाकी स्टारकास्ट के काम की जमकर तारीफ हो रही है लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि फिल्म के एक सीन में दीपिका की बहन अनीशा(Anisha Padukone) भी नजर आईं. दीपिका पादुकोण के फैंस ने दावा किया है कि फिल्म में अनीशा भी हैं. अब जानिए कैसे?

फिल्म में दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने अलीशा का किरदार निभाया है. मूवी के एक सीन में दीपिका (अलीशा) की बचपन की तस्वीरें दिखाई जाती हैं जिसमें अलीशा कभी अपनी मां के दिखती है तो कभी अपने पिता के साथ. लेकिन एक तस्वीर में अलीशा अपनी कजिन टिया (अनन्या पांडे) के साथ दिखती हैं जिस पर फैंस की नजर टिक गईं. फैंस ने कहा दीपिका की बचपन की फोटो में उनके साथ कोई और नहीं बल्कि उनकी बहन अनीशा (Anisha Padukone) हैं.

Love that #Gehraiyaan put a portrait of Anisha and Deepika Padukone among the family portraits! pic.twitter.com/SanvyoXpdY

— pari (@apparitionnow) February 10, 2022