‘तुम बहुत जलती हो, हर जगह घुसना होता है...’ आलिया भट्ट पर जमकर बरसे दीपिका पादुकोण के फैंस, सुना रहे खूब खरी-खोटी
‘तुम बहुत जलती हो, हर जगह घुसना होता है...’ आलिया भट्ट पर जमकर बरसे दीपिका पादुकोण के फैंस, सुना रहे खूब खरी-खोटी

Alia Bhatt Deepika Padukone: हाल ही में आलिया भट्ट को Levi’s का ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है, जिस पर दीपिका पादुकोण के फैंस कुछ नाराज नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर आलिया को ट्रोल करते हुए फैंस ने उनको मौका छीनने वाली और जलनखोर तक बता दिया. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 06, 2025, 10:11 AM IST
आलिया भट्ट पर जमकर बरसे दीपिका पादुकोण के फैंस
आलिया भट्ट पर जमकर बरसे दीपिका पादुकोण के फैंस

Deepika Padukone Fans Angry On Alia Bhatt: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. हाल ही में उन्हें अमेरिका की कपड़ों छापने वाली फेमस कंपनी Levi’s ने अपना ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर अनाउंस किया है. इस बड़ी अचीवमेंट ने आलिया को दुनिया भर में एक और पहचान दिला दी है. हालांकि, ये भी खबर सामने आ रही है कि इस बात से दीपिका पादुकोण के फैंस आलिया और लेविस ब्रैंड के कुछ खफा खफा नजर आ रहे हैं, जिसका अंदाजा सोशल मीडिया से लगाया जा सकता है. 

जैसे ही कंपनी ने आलिया का नाम अनाउंस किया, वैसे ही दीपिका पादुकोण के फैंस ने सवाल उठाने शुरू कर दिए. उन्होंने पूछा कि आखिर दीपिका को क्यों हटाया गया और आलिया को क्यों चुना गया? कुछ फैंस ने सीधे-सीधे आलिया पर आरोप लगाया कि उन्होंने दीपिका से ये मौका छीन लिया. वहीं कुछ का कहना था कि दीपिका पर डेनिम पहनना आलिया से कहीं बेहतर लगता है और ब्रांड का ये फैसला सही नहीं है. आलिया भट्ट ने जो वीडियो शेयर किया है उस पर फैंस खूब भड़के हुए नजर आए. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alia Bhatt (@aliaabhatt)

सोशल मीडिया पर गुस्सा

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने आलिया पर निशाना साधते हुए लिखा कि वो हर जगह खुद को जबरदस्ती फिट करने की कोशिश करती हैं. कुछ ने उन्हें ‘जलनखोर’ और ‘इनसिक्योर’ तक कह दिया. एक फैन ने लिखा, 'क्यों हर जगह आलिया को घुसाया जाता है? हमें दीपिका चाहिए, आलिया नहीं'. किसी ने ये भी कहा कि आलिया के पास पहले से ही कई ब्रांड्स हैं, लेकिन वो फिर भी सेटिस्फाई नहीं होतीं. इतना ही नहीं, फैंस की इस बहस में आलिया और दीपिका  की तुलना भी देखने को मिली. 

2 घंटे 15 मिनट की वो जबरदस्त फिल्म, जिसने पहले ही दिन तोड़ दिया 8 फिल्मों का रिकॉर्ड, 457 करोड़ के बजट में कमा डाले 665 करोड़

आलिया और दीपिका की तुलना

दीपिका के फैंस ने आलिया और दीपिका की तुलना करते हुए दोनों का स्टाइल और पर्सनालिटी अलग बताया. कई लोगों ने माना कि जींस और डेनिम में दीपिका का लुक आलिया से ज्यादा अच्छा लगता है. वहीं, आलिया के सपोर्ट्स ने कहा कि हर ब्रांड नई एनर्जी चाहता है और आलिया आज की पीढ़ी की पसंदीदा एक्ट्रेसेस में से एक हैं. यही वजह है कि कंपनी ने ये बड़ा फैसला लिया है. वहीं, अगर काम की बात करें तो आलिया भट्ट आखिरी बार फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में देखा गया था. 

दोनों का वर्कफ्रंट

अब वे जल्द ही यशराज फिल्म्स की जासूसी फिल्म ‘अल्फा’ में दिखेंगी. इसके अलावा, वे संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘लव एंड वॉर’ में भी नजर आएंगीं, जिसमें उनके साथ उनके पति रणबीर कपूर और एक्टर विक्की कौशल भी दिखाई देंगे. वहीं. दीपिका पादुकोण भी इंटरनेशनल स्तर पर बड़ी पहचान बना चुकी हैं. उन्होंने भी हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में काम किया है और कई ग्लोबल ब्रांड्स से जुड़ी हुई हैं. हाल ही में वो ऋतिक रोशन के साथ फिल्म ‘फाइटर’ में नजर आई थीं. अब वे अपने अगले प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रही हैं. 

