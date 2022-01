दीपिका की ड्रेस में थे इतने ज्यादा कट, 'गहराइयां' के प्रमोशन पर कपड़े ही ठीक करती रही एक्ट्रेस

नई दिल्ली : दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone), अनन्या पांडे (Ananya Pandey) और सिद्धांत चतुर्वेदी (Siddhant Chaturvedi) मुंबई में सोमवार को फिल्म 'गहराइयां' का प्रमोशन करते हुए स्पॉट हुए. इस दौरान दीपिका ब्लैक हील्स के साथ ऑरेंज कट-आउट मैक्सी ड्रेस में स्टनिंग लग रही थीं. इस ड्रेस के साथ दीपिका ने गोल्डन कलर की ईयर रिंग्स पहनी थी. वहीं अनन्या पांडे व्हाइट प्रिंटेड पैंट और मैचिंग हील्स के साथ ऑफ शोल्डर टॉप पहने नजर आईं.

इसी प्रमोशन के दौरान दीपिका के लुक की काफी चर्चा हो रहे है. दरअसल, प्रमोशन के दौरान दीपिका ने जो ड्रेस पहनी है. उसमें काफी ज्यादा कट दिखाई दे रहे हैं. इतना ही नहीं प्रमोशन वीडियो में हवा भी काफी जोर से चलती हुई महसूस हो रही है. इस दौरान एक्ट्रेस अपनी ड्रेस संभालती नजर आ रही हैं. प्रमोशन के दौरान तीनों स्टार के लुक फैंस को काफी इंप्रेस कर रहे हैं.

आपको बता दें कि पिछले हफ्ते फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया था. ट्रेलर लॉन्च के दौरान दीपिका ने खुलासा किया था कि गहराइयां जिस तरह की फिल्म है ऐसी फिल्म पहले नहीं बनी है. अन्नया ने फिल्म कंपेनियन से खास बातचीत में बताया कि जब शकुन फिल्म का नैरेशन कर रहे थे तब वह 20 मिनट तक बाथरूम में बंद थी. तब उन्‍हें लग रहा था कि वह बेहोश हो जाएंगी. अनन्या ने यह भी खुलासा किया कि शकुन के साथ काम करना मेरे लिए सपने पूरे होने जैसा था. शकुन मेरे लिए वैसे डायरेक्टर हैं जिनके साथ मैं हमेशा से काम करना चाहती थी.

Team #Gehraiyaan poses for the paparazzi as they go full blast for promotions of their film.#ShakunBatra #DeepikaPadukone#AnanyaPanday#SiddhantChaturvedi pic.twitter.com/ae1ceVFBrY

— Filmfare (@filmfare) January 24, 2022