'दीपिका ने करवाई स्किन लाइनिंग ट्रीटमेंट', रणवीर सिंह के बाद ध्रुव राठी ने एक्ट्रेस पर उठाए सवाल: यूट्यूबर का दावा-एक्ट्रेस ने गोरा दिखने के लिए...

Deepika Padukone Dhruv Rathee: ध्रुव राठी ने कई बॉलीवुड अभिनेत्रियों को गोरा करने वाली क्रीम और उपचारों के बारे में एक वीडियो शेयर किया है. जिस पर अब दीपिका पादुकोण के प्रशंसकों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया शेयर की है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 26, 2025, 10:40 PM IST
Deepika Padukone Dhruv Rathee: यूट्यूबर और राजनीतिक कमेंटेटर ध्रुव राठी ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया है, जिसका नाम 'The FAKE Beauty of Bollywood Celebrities' है. इस वीडियो में उन्होंने कई बॉलीवुड अभिनेत्रियों पर त्वचा गोरा करने के इलाज करवाने का दावा किया है. इसमें दीपिका पादुकोण, बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, काजोल और प्रियंका चोपड़ा जैसे नाम शामिल हैं. ध्रुव के इस वीडियो पर अब दीपिका के फैंस ने अपनी राय पेश की है.

ध्रुव राठी ने दीपिका पर उठाए सवाल

ध्रुव राठी ने वीडियो में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की ओर इशारा करते हुए कहा, 'जो सुंदरता आपको लगती है कि भगवान की देन है, वो असल में डॉक्टर की देन हो गई है.' फिर उन्होंने कई कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर का जिक्र किया, जैसे नाक की सर्जरी, लिप फिलर्स, फैट रिमूवल, जॉलाइन ऑग्मेंटेशन, फेस लिफ्ट, बोटॉक्स आदि. इसके साथ उन्होंने आरोप लगाया कि ज्यादातर बॉलीवुड और हॉलीवुड सेलिब्रिटीज ये करवाते हैं ताकि आम जनता को असुरक्षित महसूस कराया जा सके. इसके बाद राठी ने कई सेलेब्स के क्लिप दिखाए जिन्होंने खुद कबूल किया कि उन्होंने सर्जरी करवाई है और उन लोगों के दावों को खारिज किया जो पब्लिक इसे स्वीकार नहीं करते.

यूट्यूबर का दावा-एक्ट्रेस ने गोरा दिखने के लिए

बोटॉक्स के अलावा यूट्यूबर ने बिपाशा बसु, दीपिका पादुकोण, शिल्पा शेट्टी, काजोल और प्रियंका चोपड़ा जैसे कई एक्ट्रेसेज के नाम गिनाए. उन्होंने दावा किया कि सभी ने स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट करवाया है. राठी ने कहा, 'उनकी स्किन का रंग करियर की शुरुआत में गहरा दिखता था, लेकिन अब हल्का हो गया है.' उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी एक्ट्रेसेज एक खास ग्लूटाथियोन इंजेक्शन लेती हैं, लेकिन स्किन के रंग में बदलाव का कारण कम धूप में जाना और क्रीम लगाना बताती हैं. उन्होंने यहां तक दावा किया कि एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की मौत खाली पेट एंटी-एजिंग इंजेक्शन लेने की वजह से हुई थी.

यह पहली बार नहीं है जब ध्रुव राठी ने बॉलीवुड पर हमला किया हो. अपने पिछले यूट्यूब वीडियो में उन्होंने दीपिका के पति और एक्टर रणवीर सिंह की लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' की आलोचना की थी. राठी ने फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर भी हमला किया था. साथ ही उन्होंने कहा था कि 'धुरंधर', 'एक अच्छी तरह बनी प्रोपेगैंडा फिल्म' है. राठी ने फिल्म को 'खतरनाक' कहा था. उस वीडियो को भी रणवीर सिंह के फैंस और 'धुरंधर' पसंद करने वाले दर्शकों से काफी बैकलैश मिला था.

