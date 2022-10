Deepika Padukone: सबसे खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट में इकलौती बॉलीवुड एक्ट्रेस, नाम जानकर जल उठेंगी ऐश्वर्या!

Most Beautiful Women In The World: जब भी खूबसूरती का नाम लिया जाता है तो ऐश्वर्या राय की चर्चा ना हो, यह भला कैसे हो सकता है. बॉलीवुड हसीना और बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय को दुनिया की सबसे खूबसूरत हसीनाओं में से एक गिना जाता है.लेकिन अब लगता है कि ऐश्वर्या का जादू फीका पड़ने लगा है और अब अपने ही देश की एक और हसीना ने खूबसूरती का खिताभ अपने नाम कर लिया है और यह जानकर शायद ऐश्वर्या का झटका लग सकता है. हाल ही में दुनिया की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस की लिस्ट जारी की गई, जिसमें कहीं भी ऐश्वर्या का नाम नहीं मौजूद था लेकिन एक दूसरी बॉलीवुड हसीना ने इस फेहरिस्त में अपनी जगह बनाई है.

सबसे खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट

दुनियाभर की टॉप 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें से एक नाम बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) का भी है. हाल ही में साइंस के अनुसार दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट जारी की गई, जिसमें पहले नंबर पर हॉलीवुड एक्ट्रेस जोडी कॉमर (Jodie Comer) हैं. वहीं इस लिस्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी जगह बनाने में सफल रहीं. उनके अलावा लिस्ट में बेयॉन्से और किम कार्दशियन का भी नाम है.

किस आधार पर तय की गई खूबसूरती

आपको बता दें, यूके स्थित प्लास्टिक सर्जन डॉ जूलियन डी सिल्वा ने हाल ही में दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट जारी की. डॉ जूलियन डी सिल्वा ने इन महिलाओं की साइंस के अनुसार 'गोल्डन रेशियो ऑफ ब्यूटी' नाम एक प्राचीन ग्रीक तकनीक से लेटेस्ट कम्प्यूटरीकृत मानचित्रण रणनीति का इस्तेमाल कर लिस्ट जारी की. उनके मुताबिक जोडी कॉमर दुनिया की सबके खूबसूरत महिला हैं. रिपोर्ट के मुताबिक जोडी कॉमर के फेस पर सबसे ज्यादा गोल्डन रेशियो अनुपात है.

दीपिका को मिला ये स्थान

जोडी के बाद ये अनुपात सबसे ज्यादा जेंडाया को 94.37% मिला है. वहीं, तीसरे नंबर पर बेला हदीद (94.35 %), चौथे पर बेयॉन्से (92.44 %), पांचवें स्थान पर एरियाना ग्रांडे (91.81 %), छठे पर टेलर स्विफ्ट (91.64%), सातवें पर जॉर्डन डन (91.39 %), आठवें स्थान पर किम कार्दशियन (91.28%), नौवें स्थान पर दीपिका पादुकोण (91.22%) और दसवें स्थान पर होयोन जंग (89.63%) का नाम है. दुनियाभर की टॉप 10 खूबसूरत महिलाओं में जगह बनाने के बाद दीपिका को सोशल मीडिया पर जमकर बधाई संदेश मिल रहे हैं. इसमें कोई शक नहीं कि दीपिका पादुकोण सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस हैं.

