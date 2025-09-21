कल्कि 2' विवाद के बीच दीपिका के सपोर्ट में आईं ये हसीना, एक्ट्रेस को बताया बेहद प्रोफेशनल
कल्कि 2' विवाद के बीच दीपिका के सपोर्ट में आईं ये हसीना, एक्ट्रेस को बताया बेहद प्रोफेशनल

दीपिका पादुकोण को कल्कि 2 से निकाल दिया गया जिसके बाद वो विवादों में घिरी हुई हैं. बेटी दुआ के जन्म के बाद एक्ट्रेस की ये दूसरी फिल्म है जिससे उन्हें बाहर कर दिया गया. इस बीच साल उनके साथ काम कर चुकीं एक्ट्रेस उनके सपोर्ट में उतरीं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 21, 2025, 07:31 AM IST
कल्कि 2' विवाद के बीच दीपिका के सपोर्ट में आईं ये हसीना, एक्ट्रेस को बताया बेहद प्रोफेशनल

साल 2005 में मॉडलिंग से करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस डायना पेंटी बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं. हैप्पी भाग जाएगी और कॉकटेल जैसी फिल्मों में नजर आ चुकीं डायना पेंटी को विक्की कौशल की छावा में देखा गया था. हाल ही में डायना पेंटी ने कल्कि से निकाले जाने के दीपिका पादुकोण के सपोर्ट में उतरी हैं. 

दीपिका पादुकोण के सपोर्ट में उतरी डायना पेंटी 

दीपिका के साथ काम करने के बारे में डायना कहती हैं, ‘वो सच में मेरी पहली फिल्म में सबसे अच्छी को-स्टार थीं. दीपिका और सैफ दोनों मेरे सहारे थे जब मुझे कुछ भी पता नहीं था. मेरा मतलब है, मैं अपनी जिंदगी में पहली बार फिल्म सेट पर थी. मैं अपनी पहली फिल्म के पहले कुछ सीन कर रही थी. अपने पहले कुछ डायलॉग बोल रही थी… मेरे कई सीन उनके साथ थे, और मैंने हमेशा देखा है – वह बहुत, बहुत मेहनती हैं, बेहद समर्पित हैं. और मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है.’

कॉकटेल एक्ट्रेस के मुताबिक दीपिका पादुकोण एक बेहद प्रोफेशनल एक्ट्रेस हैं. डायना कहतीं हैं, ‘वो हर चीज में 10 हैं. पूरी 10 हैं. वो बहुत डिस्सिप्लिन हैं. बहुत मेहनती हैं. मुझे लगता हैं कि ये उनकी परवरिश से आता है. उनके परिवार से आता है. वो एक खिलाड़ी हैं’.

कॉकटेल में साथ आई थी नजर

गौरतलब है कि कॉकटेल 2012 में रिलीज हुई थी, जिसमें सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण को डायना पेंटी के साथ देखा गया था. इस फिल्म को दर्शकों का प्यार मिला था और खूब तारीफ हुई थी. बता दें कि दीपिका पादुकोण इन दिनों विवादों में घिरी हुई हैं. दरअसल, एक्ट्रेस को कल्कि 2 से मेकर्स ने बाहर कर दिया. फिल्ममेकर्स ने कल्कि की सीक्वल से एक्ट्रेस को बाहर निकालने की जानकारी देते हुए अनाउंस किया कि उन्हें अपने प्रोजेक्ट के लिए कमिटमेंट और डेडिकेशन की जरूरत है, जो दीपिका पादुकोण फिलहाल नहीं दे पा रही हैं. 

