‘स्पिरिट’ और ‘कल्कि 2’ से पहले भी दीपिका दे चुकीं प्रोड्यूसर को चकमा, शूटिंग के बाद लास्ट मिनट पर छोड़ दी थी ये 13 साल पुरानी हिट फिल्म

Deepika Padukone: मां बनने के बाद से दीपिका पादुकोण लगातार अपने वर्किंग आवर्स और फिल्मों से बाहर होने को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. संदीप रेड्डी वांगा की ‘स्पिरिट’ के बाद अब वे प्रभास की ‘कल्कि 2’ से भी बाहर हो चुकी हैं, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है. इससे पहले भी दीपिका एक हिट फिल्म की शूटिंग बीच में छोड़कर गायब हो चुकी हैं.
Deepika Padukone Left Race 2 Last Minute: पिछले साल 8 सितंबर, 2024 को बेटी दुआ की मां बनने के बाद से दीपिका पादुकोण अपने काम के घंटों और फिल्मों से बाहर होने की वजह से चर्चा में हैं. संदीप रेड्डी वांगा की ‘स्पिरिट’ के बाद अब प्रभास की ‘कल्कि 2’ से भी उनके बाहर होने की खबर ने सभी को चौंका दिया. अब सोशल मीडिया पर इस बात तो लेकर भी चर्चा तेज हो गई है कि क्या दीपिका प्रोफेशनल नहीं हैं? हालांकि, इस बहस में कई लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो कई आलोचना.
हालांकि, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी दीपिका एक बड़ी हिट फिल्म की शूटिंग अधूरी छोड़कर अचानक गायब हो चुकी हैं. जी हां, हाल ही में फिल्ममेकर रमेश तौरानी का एक पुराना इंटरव्यू फिर से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बताया था कि दीपिका ने 2012 में अब्बास-मस्तान की फिल्म ‘रेस 2’ को अचानक छोड़ दिया था. खबरों के मुताबिक, फिल्म छोड़ने से पहले दीपिका 6 दिन की शूटिंग पूरी कर चुकी थीं. तौरानी ने दावा किया था कि दीपिका बिना वजह बताए ऐसा किया.
रमेश तौरानी का आरोप
उन्होंने बताया कि दीपिका ने सेट पर आना बंद कर दिया और हॉलीवुड प्रोजेक्ट के लिए फिल्म छोड़ दी. रमेश तौरानी ने उस इंटरव्यू में कहा था कि दीपिका 27 जनवरी को उनसे मिलने वाली थीं, लेकिन उन्होंने आखिरी समय पर मैसेज करके मना कर दिया. उन्होंने कहा कि उस दौरान दीपिका मुंबई में थीं लेकिन उन्होंने उनके फोन और मैसेज का जवाब नहीं दिया. तौरानी ने कहा था कि अपने 25 साल के करियर में उन्हें किसी भी एक्टर से इतनी बेइज्जती महसूस नहीं हुई, जबकि उन्होंने कई बेहतरीन सितारों के साथ काम किया है.
वे डरपोक और कमजोर हैं... अब किस बात पर भड़के अनुराग कश्यप? फिर लगाई बॉलीवुड की क्लास, बोले- ‘असली फिल्ममेकर...’
मनाने की कोशिश नाकाम
तौरानी ने आगे बताया कि जब दीपिका वापस भारत लौटीं, तो उन्होंने ‘कॉकटेल’ के सेट पर जाकर उनसे बात करने की कोशिश की. लेकिन दीपिका ने कोई पछतावा नहीं दिखाया. तौरानी ने कहा कि उन्होंने दीपिका को मनाने के लिए हर मुमकिन की, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थीं. इसके चलते उन्हें मजबूरी में एएमपीटीपीपी और सिने आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) में शिकायत दर्ज करनी पड़ी. हालांकि, ‘रेस 2’ के मेकर्स की शिकायत के बाद दीपिका कुछ दिनों बाद फिर से फिल्म से जुड़ गईं. इस बार वे नई शर्तों के साथ फिल्म में वापस आईं.
‘कल्कि 2’ से बाहर हुईं दीपिका
‘रेस 2’ में सैफ अली खान, अनिल कपूर और अमीषा पटेल जैसे कलाकार नजर आए थे. उस वक्त भी दीपिका के इस फैसले ने इंडस्ट्री में खूब सुर्खियां बटोरी थीं. अब ‘कल्कि 2898 एडी’ के मेकर्स ने अपने ऑफिशियल X अकाउंट पर दीपिका के फिल्म से बाहर होने का ऐलान किया है. बयान में लिखा गया कि दीपिका अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं होंगी, क्योंकि इस तरह की फिल्म पूरा कमिटमेंट मांगती है. मेकर्स ने कहा कि उन्होंने काफी सोचने के बाद ये फैसला लिया है. साथ ही दीपिका को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दीं.
