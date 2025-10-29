दीपिका पादुकोण का लग्जरी ब्यूटी ब्रांड 82°E, हद से ज्यादा महंगे है प्रोडक्ट्स, खरीदने जाएंगे तो जेब हो जाएगी खाली

Deepika Padukone Skincare Brand: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दिनों मदरहुड को काफी एन्जॉय कर रही हैं. फीमेल एक्टर्स के वर्क टाइम और पे पैरिटी को लेकर भी सुर्खियों में बनी हुई हैं. वह जितनी बेबाक एक्ट्रेस हैं, उनकी ही बेहतरीन इन्वेस्टर में से भी एक हैं. दीपिका ने साल 2022 में स्किनकेयर ब्रांड 82°E को लॉन्च किया था. आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके प्रोडक्ट्स काफी महंगे हैं.
Trending Photos
Deepika Padukone Skincare Brand: बॉलीवुड इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की गिनती आज टॉप एक्ट्रेस के साथ-साथ एक बेहतरीन इन्वेस्टर भी हैं. दीपिका ने साल 2021 में स्किन केयर/सेल्फ-केयर ब्रांड 82°E की सह-स्थापना की और इसे आधिकारिक तौर पर साल 2022 के आखिरी में लॉन्च किया. यह ब्रांड मॉडर्न साइंस और भारतीय के पुरानी वेलनेस प्रोसेस के साथ मिलाकर तैयार किया गया. यहां हम आपको दीपिका के कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स की कीमत बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे.
प्रोडक्ट्स की कीमत
ब्रांड की वेबसाइट के मुताबिक, सबसे ज्यादा बिकने वाले फुल-साइज प्रोडक्ट्स की कीमत 100 रुपये से 300 रुपये तक के बीच में है. 100ml कोकम क्लेंजर की ट्यूब की कीमत करीब 1200 रुपये है. 50ml सैंडलनट मॉइस्चराइजर की कीमत करीब 2700 रुपये है. 100ml गोटू कोला टोनर की कीमत 2400 रुपये है. इसी तरह 15gm गुलाब अंडर-आई क्रीम की कीमत 2400 रुपये है.
कोई 150 तो कोई 130 करोड़ का मालिक, जानें बोनी, अनिल या संजय कपूर, तीनों भाइयों में कौन ज्यादा रईस? किसके पास बेशुमार दौलत
बकुचिओल फेस ऑयल की कीमत जान उड़ जाएंगे होश
सबसे महंगा सबसे अधिक बिकने वाला प्रोडक्ट बकुचिओल फेस ऑयल है. इसकी 30ml की कीमत 2900 रुपये है. एक्ट्रेस का ब्रांड केवल प्रीमियम लग्जरी आइटम बेचता है. इस ब्रांड से एक्ट्रेस दीपिका का बिजनेस माइंडसेट दिखता है कि आजकल सेलिब्रेटी केवल एड और एंडोर्समेंट तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि कंपनी के मालिक और लॉन्ग टर्म कारोबार में भी किस्मत आजमा रहे हैं.
दीपिका ने लॉन्च किया था ब्रांड
जब दीपिका ने अपना ब्रांड लॉन्च किया था, तब उन्होंने कहा था कि दुनिया में कहीं भी रहूं, सिंपल सेल्फ-केयर की आदत मुझे फोकस्ड रहने में बहुत ज्यादा मदद करती है. 82°E के साथ में हम सभी को इंस्पायर करने की उम्मीद करती हूं कि हम अपने सबसे सच्चे, सबसे ऑथेंटिक तरीके से खुद से जुड़ें और सेल्फ केयर की आदत को अपनाएं.
1 घंटा 42 मिनट की दुनिया की वो सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म, जिसे बनाने के बाद मेकर्स ने रोए खून के आंसू, चंद चिल्लर हुई कमाई, नामी सितारे भी नहीं बचा पाए लाज
एक्ट्रेस ने यह भी कहा थी कि उस दिशा में पहला कदम हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स की सीरीज है, जिन्हें काफी मुश्किल से बनाया गया है. इसे सावधानीपूर्वक तैयार किया जाता है और अच्छे से टेस्ट किया गया है. ताकि आप अपनी त्वचा के स्वास्थ्य की अच्छे से देखभाल कर सके. सिंपल और प्रभावी तरीके से रोजाना स्किन की देखभाल कर सकें.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.