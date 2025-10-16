वो बॉलीवुड सुंदरी, जो बनी Meta AI की नई आवाज, इन 6 देशों में फटफट देंगी सवालों के जवाब

Deepika Padukone New Voice Of Meta AI: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने अब सिनेमा से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी कदम रख दिया है. हाल ही में उन्होंने मेटा (Meta) के साथ हाथ मिलाया है और अब वे Meta AI की नई इंग्लिश वॉयस बन गई हैं. दीपिका ने ये गुड न्यूज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए दी. उन्होंने लिखा, 'ये वाकई काफी मजेदार है! अब आप मुझसे Meta AI में इंग्लिश में बात कर सकते हैं'. इस ऐलान के साथ उन्होंने लिखा, 'Chat soon!'.

दीपिका की आवाज अब Meta AI में 6 देशों में सुनी जा सकेगी, जिनमें भारत, अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड. इस तरह दीपिका उन गिनी-चुनी ग्लोबल हस्तियों में शामिल हो गई हैं, जिनकी आवाज Meta के चैट प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल की जा रही है. ये कदम न सिर्फ उनकी इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी को दिखाती है, बल्कि Meta के उस विजन को भी मजबूत करता है जिसमें यूजर्स को उनके पसंदीदा चेहरों और आवाजों के जरिए रिए पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस दिया जा सके.

दीपिका बनीं Meta AI की नई आवाज

मेटा के इस फैसले को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट देखा जा रहा है. लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि दीपिका की आवाज में Meta AI से बातचीत का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा. सोशल मीडिया पर दीपिका की पोस्ट को लाखों लाइक्स और कमेंट्स मिले हैं. कई यूजर्स ने इसे ‘भविष्य की झलक’ बताया, जबकि कुछ ने मजाक में लिखा कि अब वे रोज दीपिका से बात करेंगे. इस सहयोग से ये साफ है कि टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट की दुनिया अब एक-दूसरे के और करीब आ रहे हैं.

साथ ही बनीं मेंटल हेल्थ एम्बेसडर

दीपिका सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं हैं, बल्कि वे सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी मजबूत आवाज उठाती हैं. हाल ही में उन्होंने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की. वे भारत सरकार की पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनी हैं. 12 अक्टूबर को ये सम्मान मिलने के बाद दीपिका ने कहा, 'मेरे अपने सफर ने मुझे सिखाया कि मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि हिम्मत की निशानी है'. उनके इस बयान ने लाखों लोगों को इंस्पायर किया है, खासकर उन लोगों को जो मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने से डरते हैं.

असल दुनिया की नायिका बनीं दीपिका

दीपिका का ये कदम मेंटल हेल्थ के लिए जागरूकता बढ़ाने की दिशा में बेहद अहम है. वे पहले भी कई बार अपने डिप्रेशन के एक्सपीरियंस शेयर कर चुकी हैं और उन्होंने 'लिव लव लाफ' नाम से एक फाउंडेशन भी शुरू किया था, जो मेंटल हेल्थ पर काम करता है. इस फाउंडेशन के जरिए दीपिका समाज में ये मैसेज देना चाहती हैं कि मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ जितना ही जरूरी है. उनके इस समर्पण की तारीफ देश-विदेश में की जा रही है. दीपिका ने ये साबित कर दिखाया कि मेहनत के दम पर सब कुछ पाया जा सकता है.