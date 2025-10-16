Advertisement
trendingNow12963518
Hindi Newsबॉलीवुड

वो बॉलीवुड सुंदरी, जो बनी Meta AI की नई आवाज, इन 6 देशों में फटफट देंगी सवालों के जवाब

Deepika Padukone: जी हां, हाल ही में दीपिका पादुकोण ने ये गुड न्यूज अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो Meta AI के लिए रिकॉर्डिंग करती नजर आ रही हैं. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.  

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 16, 2025, 06:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वो बॉलीवुड सुंदरी, जो बनी Meta AI की नई आवाज
वो बॉलीवुड सुंदरी, जो बनी Meta AI की नई आवाज

Deepika Padukone New Voice Of Meta AI: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने अब सिनेमा से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी कदम रख दिया है. हाल ही में उन्होंने मेटा (Meta) के साथ हाथ मिलाया है और अब वे Meta AI की नई इंग्लिश वॉयस बन गई हैं. दीपिका ने ये गुड न्यूज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए दी. उन्होंने लिखा, 'ये वाकई काफी मजेदार है! अब आप मुझसे Meta AI में इंग्लिश में बात कर सकते हैं'. इस ऐलान के साथ उन्होंने लिखा, 'Chat soon!'. 

दीपिका की आवाज अब Meta AI में 6 देशों में सुनी जा सकेगी, जिनमें भारत, अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड. इस तरह दीपिका उन गिनी-चुनी ग्लोबल हस्तियों में शामिल हो गई हैं, जिनकी आवाज Meta के चैट प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल की जा रही है. ये कदम न सिर्फ उनकी इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी को दिखाती है, बल्कि Meta के उस विजन को भी मजबूत करता है जिसमें यूजर्स को उनके पसंदीदा चेहरों और आवाजों के जरिए रिए पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस दिया जा सके.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by दीपिका पादुकोण (@deepikapadukone)

Add Zee News as a Preferred Source

दीपिका बनीं Meta AI की नई आवाज

मेटा के इस फैसले को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट देखा जा रहा है. लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि दीपिका की आवाज में Meta AI से बातचीत का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा. सोशल मीडिया पर दीपिका की पोस्ट को लाखों लाइक्स और कमेंट्स मिले हैं. कई यूजर्स ने इसे ‘भविष्य की झलक’ बताया, जबकि कुछ ने मजाक में लिखा कि अब वे रोज दीपिका से बात करेंगे. इस सहयोग से ये साफ है कि टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट की दुनिया अब एक-दूसरे के और करीब आ रहे हैं.

31 साल का सिंगर, दो बड़े अस्पतालों को दान दिए 62,00,000, लेकिन गायब हो गया सारा पैसा, सरकार भी नहीं कर पा रही ट्रैक

साथ ही बनीं मेंटल हेल्थ एम्बेसडर

दीपिका सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं हैं, बल्कि वे सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी मजबूत आवाज उठाती हैं. हाल ही में उन्होंने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की. वे भारत सरकार की पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनी हैं. 12 अक्टूबर को ये सम्मान मिलने के बाद दीपिका ने कहा, 'मेरे अपने सफर ने मुझे सिखाया कि मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि हिम्मत की निशानी है'. उनके इस बयान ने लाखों लोगों को इंस्पायर किया है, खासकर उन लोगों को जो मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने से डरते हैं.

असल दुनिया की नायिका बनीं दीपिका

दीपिका का ये कदम मेंटल हेल्थ के लिए जागरूकता बढ़ाने की दिशा में बेहद अहम है. वे पहले भी कई बार अपने डिप्रेशन के एक्सपीरियंस शेयर कर चुकी हैं और उन्होंने 'लिव लव लाफ' नाम से एक फाउंडेशन भी शुरू किया था, जो मेंटल हेल्थ पर काम करता है. इस फाउंडेशन के जरिए दीपिका समाज में ये मैसेज देना चाहती हैं कि मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ जितना ही जरूरी है. उनके इस समर्पण की तारीफ देश-विदेश में की जा रही है. दीपिका ने ये साबित कर दिखाया कि मेहनत के दम पर सब कुछ पाया जा सकता है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Deepika Padukone

Trending news

भयंकर बारिश से इस बार की दिवाली का मजा किरकिरा! कहां मचेगी प्रलय, डूब सकते हैं शहर?
IMD
भयंकर बारिश से इस बार की दिवाली का मजा किरकिरा! कहां मचेगी प्रलय, डूब सकते हैं शहर?
इंजीनियरिंग का कमाल! भाखड़ा नांगल से लेकर हीराकुंड तक... ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े
biggest dam in India
इंजीनियरिंग का कमाल! भाखड़ा नांगल से लेकर हीराकुंड तक... ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े
अब दुश्मन के ऊंचे इलाकों में भारत कर सकेगा मिलिट्री ऑपरेशन, बनाया स्वदेशी पैराशूट
Self-reliant Bharat
अब दुश्मन के ऊंचे इलाकों में भारत कर सकेगा मिलिट्री ऑपरेशन, बनाया स्वदेशी पैराशूट
क्या राजनीति करना फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा मुश्किल है? पलायन क्यों कर रहे एक्टर
DNA
क्या राजनीति करना फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा मुश्किल है? पलायन क्यों कर रहे एक्टर
एशले की गिरफ्तारी India-US रिश्ते पर कितना असर डालेगी? क्या खुन्नस निकालेंगे ट्रंप
Ashley Telles
एशले की गिरफ्तारी India-US रिश्ते पर कितना असर डालेगी? क्या खुन्नस निकालेंगे ट्रंप
फांसी से 40 मिनट में और इंजेक्शन से 5 मिनट में मौत; जानें SC में क्यों चल रही बहस
Death Penalty
फांसी से 40 मिनट में और इंजेक्शन से 5 मिनट में मौत; जानें SC में क्यों चल रही बहस
दुर्गापुर गैंगरेप केस पीड़िता के पिता बोले चाहता हूं बंगाल छोड़ना, अब भर गया दिल
Durgapur Rape Case
दुर्गापुर गैंगरेप केस पीड़िता के पिता बोले चाहता हूं बंगाल छोड़ना, अब भर गया दिल
ग्रीन पटाखों को SC ने दिया ग्रीन सिग्नल तो लाल हुईं महुआ, कहा- अब मत कहना कि...
Supreme Court News
ग्रीन पटाखों को SC ने दिया ग्रीन सिग्नल तो लाल हुईं महुआ, कहा- अब मत कहना कि...
जल-थल-नभ... कहीं से भी आएगी और दुश्मन का काम तमाम, भारत को मिलेगी ये खास मिसाइल
Light Weight Modular Missile System
जल-थल-नभ... कहीं से भी आएगी और दुश्मन का काम तमाम, भारत को मिलेगी ये खास मिसाइल
ठाकरे ब्रदर्स फिर से BJP की बढ़ाएंगे टेंशन! CM फडणवीस इतनी बेफिक्री क्यों दिखा रहे?
maharashtra news in hindi
ठाकरे ब्रदर्स फिर से BJP की बढ़ाएंगे टेंशन! CM फडणवीस इतनी बेफिक्री क्यों दिखा रहे?