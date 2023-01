Deepika Padukone Pregnancy: क्या इस साल मां बनेंगी दीपिका पादुकोण? प्रेग्नेंसी और बच्चों को लेकर कही थी ये बात

Deepika Padukone wants to have babies: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की लव स्टोरी उनकी फिल्म 'राम लीला' (Ram Leela) के सेट से शुरू हुई थी और बात शादी तक जा पहुंची. 2018 में इस खूबसूरत कपल ने इटली के लेक कोमो (Lake Como) में सात फेरे लिए थे और उनके रोमांस के चर्चे दुनिया भर में हैं. दीपिका और रणवीर ने फिलहाल बच्चों के बारे में कोई बात नहीं की है और दीपिका आलिया की तरह प्रेग्नेंसी की तरफ भी नहीं बढ़ी हैं. ऐसा हो सकता है कि साल 2023 वो साल हो जब दीपिका पादुकोण मां बनें, प्रेग्नेंसी की तरफ अपना कदम बढ़ाएं. यह बात हम नहीं, खुद दीपिका ने कही थी...

क्या इस साल मां बनेंगी Deepika Padukone?

बता दें कि इस साल की शुरुआत से ही दीपिका का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बताया था कि शायद 2023 में वो उस स्थान में होंगी जहां उनके इर्द-गिर्द तीन छोटे-छोटे बच्चे होंगे और वो उन्हें संभाल रही होंगी. इस हिसाब से दीपिका इस साल 'गुड न्यूज' सुना सकती हैं; प्रेग्नेंट हो सकती हैं.

प्रेग्नेंसी और बच्चों को लेकर कही थी ये बात

दीपिका ने 2013 में रिपोर्टर राजीव मसंद (Rajeev Masand) को एक राउंडटेबल इंटरव्यू में अपने दस साल का प्लान बताया था. उन्होंने बताया था कि 2013 से दस साल बाद वो क्या कर रही होंगी. इस मौके पर एक्ट्रेस ने अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर यह बातें कही थीं और यह भी कहा था कि वो एक्टिंग भी करती रहेंगी लेकिन तब उनका एक परिवार भी होगा. हाल ही में भी दीपिका ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि उनका और रणवीर का अपना एक परिवार हो और कपल मिलकर अपने बच्चों को बड़ा करें.

