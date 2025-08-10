'स्पिरिट' के बाद अब इस फिल्म से दीपिका पादुकोण ने फेरा मुंह, एक्टिंग छोड़ने का किया फैसला, अमिताभ बच्चन की मूवी में करेंगी केवल ये काम
'स्पिरिट' के बाद अब इस फिल्म से दीपिका पादुकोण ने फेरा मुंह, एक्टिंग छोड़ने का किया फैसला, अमिताभ बच्चन की मूवी में करेंगी केवल ये काम

Deepika Padukone The Intern New Update: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की अपकमिंग फिल्म 'द इंटर्न' (The Intern) को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. इस फिल्म को लेकर एक्ट्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसे सुनने के बाद हसीना के फैंस को तगड़ा झटका लगने वाला है. 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Aug 10, 2025, 05:12 PM IST
दीपिका पादुकोण
दीपिका पादुकोण

Deepika Padukone The Intern New Update: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती है. इन दिनों हसीना अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. दीपिका ने बॉलीवुड से लेकर साउथ तक की फिल्मों में काम किया है. इसी बीच हसीना अब अपनी अपकमिंग फिल्म 'द इंटर्न' को लेकर उनके फैंस के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है. इस खबर को जानने के बाद फैंस हैरान हो जाएंगे. 

दीपिका पादुकोण ने लिया बड़ा फैसला
दरअसल, एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्म 'द इंटर्न' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही हैं. 'मिड डे' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दीपिका पादुकोण ने फिल्म 'द इंटर्न' में एक्टिंग न करने का फैसला किया है. उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का मन बनाया है. वो 'द इंटर्न' फिल्म को प्रोड्यूस करेंगी. एक्ट्रेस अपनी प्रोडक्शन कंपनी केए प्रोडक्शन के तहत द इंटर्न फिल्म को प्रोड्यूस करेंगी और अब वो अपने नए टैलेंट को मौका देना चाहती हैं. इस खबर के सामने आने के बाद से दीपिका पादुकोण के फैंस का दिल टूट गया है. क्योंकि इस फिल्म में हसीना को एक्टिंग करते फैंस नहीं देख पाएंगे. 'द इंटर्न' फिल्म में हसीना की एक्टिंग का फैंस को बेसब्री से इंतजार था.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'द इंटर्न' फिल्म को हसीना करेगी प्रोड्यूस 
बता दें कि 'द इंटर्न' फिल्म दीपिका पादुकोण की साल 2015 में आई हॉलीवुड फिल्म का हिंदी रीमेक है, जिसमें रॉबर्ट डी नीरो और एनी हैथवे थे. एक्ट्रेस दीपिका ने साल 2021 में इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की थी, जिसमें उनके साथ एक्टर अमिताभ बच्चन लीड रोल में नजर आए थे. द इंटर्न फिल्म में पहले दीपिका ऐनी हैथवे का किरदार निभाने वाली थी, लेकिन अब वो इस फिल्म को केवल प्रोड्यूस करेंगी. द इंटर्न फिल्म के साथ एक्ट्रेस अब एक प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़ेंगी.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बता दें कि 'द इंटर्न' का साल 2022 में टीवी शो 'यूनिकॉर्न नी नोटे' के तौर पर एक जपानी रीमेक आया था. इस रीमेक में हिदेतोशी निशिजिमा रॉबर्ट डी नीरो के किरदार में थे और मेई नागानो ने ऐनी हैथवे का किरदार निभाया था. 

काजोल गुप्ता

