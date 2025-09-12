क्यों टूटा था दीपिका-रणबीर का रिश्ता? कहां रह गई थी कमी, ब्रेकअप के बाद नीतू कपूर ने किया था खुलासा, बोलीं- ‘अगर परफेक्ट होता...’
क्यों टूटा था दीपिका-रणबीर का रिश्ता? कहां रह गई थी कमी, ब्रेकअप के बाद नीतू कपूर ने किया था खुलासा, बोलीं- ‘अगर परफेक्ट होता...’

Deepika-Ranbir Breakup: रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण का रिश्ता प्यार से शुरू होकर धोखे पर खत्म हुआ. दीपिका ने कई बार रणबीर की बेवफाई झेली और आखिरकार रिश्ता तोड़ दिया. हालांकि, बाद में रणबीर ने अपनी गलती भी मानी, लेकिन इस ब्रेकअप पर मां नीतू कपूर का कुछ ऐसा कहना था... 

 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 12, 2025, 09:27 AM IST
क्यों टूटा था दीपिका-रणबीर का रिश्ता? कहां रह गई थी कमी
क्यों टूटा था दीपिका-रणबीर का रिश्ता? कहां रह गई थी कमी

Deepika Padukone Ranbir Kapoor Breakup: ये बात किसी से छिपा नहीं कि करियर की शुरुआत में रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण ने एक-दूसरे को डेट किया था. दोनों के बीच सीरियस रिलेशनशिप था, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया. उनकी लव स्टोरी का अंत काफी कड़वाहट भरा था. दीपिका ने रणबीर पर धोखा देने का आरोप लगाया था. हालांकि, बाद में रणबीर ने अपनी गलती भी मानी थी. ये तब की बात है जब उनका नाम कैटरीना कैफ से साथ जुड़ रहा था. 

अब सोशल मीडिया पर रणबीर कपूर की मां नीतू कपूर के एक पुराने इंटरव्यू का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो दोनों के रिश्ते और ब्रेकअप को लेकर अपनी राय देती नजर आ रही हैं. इंटरव्यू में नीतू कहती हैं रणबीर की सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड रही थी और वो दीपिका थीं. इसके बाद उन्होंने कहा कि शायद इस रिश्ते में कुछ कमी थी, जिसकी वजह से रणबीर खुद को असली तौर पर महसूस नहीं कर पा रहे थे. इसी वजह से उन्होंने रिश्ता खत्म किया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दीपिका का दर्दभरा बयान

नीतू ने साफ कहा कि अगर रिश्ता परफेक्ट होता, तो ब्रेकअप की नौबत ही नहीं आती. दीपिका पादुकोण ने भी एक पुराने इंटरव्यू में अपने दिल का दर्द बयां किया था. उन्होंने कहा था कि अगर किसी को मजाक करना ही है तो रिश्ते में रहने की जरूरत नहीं. दीपिका ने बताया कि उन्होंने रणबीर को दूसरी बार मौका दिया था, क्योंकि वे मिन्नतें कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने रणबीर को रंगे हाथों पकड़ लिया. दीपिका ने कहा कि उस घटना के बाद उन्होंने तय कर लिया कि अब कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगी.

जब करिश्‍मा कपूर ने संजय कपूर को बताया था ‘सुपर रिच’, अब उनके ही बच्‍चों को प्रॉपर्टी के लिए करना पड़ा केस

धोखे से टूटा विश्वास

दीपिका ने साफ कहा था कि पहली बार धोखा मिलने पर उन्हें लगा कि शायद गलती उनकी या रिश्ते की है. लेकिन जब ये आदत बन गई तो उन्हें समझ आया कि गलती रणबीर की ही है. उन्होंने कहा कि वो रिश्तों में बहुत देती हैं, लेकिन बदले में ज्यादा उम्मीद नहीं रखतीं. हालांकि, बेवफाई उनके लिए सबसे बड़ा धोखा है. एक बार विश्वास और इज्जत टूट जाए तो रिश्ता बचाना नामुमकिन हो जाता है.

ब्रेकअप के बाद मिली सीख

दीपिका ने कहा कि इस रिश्ते के टूटने से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला. उन्होंने बताया कि ब्रेकअप के बाद वो काफी रोईं, लेकिन खुद को संभाला और और मजबूत बनीं. दीपिका ने माना कि इस दर्द ने उन्हें और बेहतर इंसान बना दिया. उन्होंने यहां तक कहा कि इस एक्सपीरियंस के लिए वे रणबीर को शुक्रिया भी कहती हैं, क्योंकि इससे उन्हें जिंदगी को नए तरीके से देखने की ताकत मिली.

रणबीर की कबूलनामा और आज की दोस्ती

2011 में रणबीर कपूर ने भी कबूल किया कि उन्होंने दीपिका को धोखा दिया था. उन्होंने कहा कि ये उनकी नादानी और एक्सपीरियंस की कमी थी. समय के साथ वो मैच्योर हो गए हैं. सालों बाद दीपिका ने रणवीर सिंह से शादी कर ली और रणबीर ने आलिया भट्ट से. अब चारों अच्छे दोस्त हैं और अपनी-अपनी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं. दोनों कपल आज बेटियों के माता-पिता बनकर जिंदगी का नया सफर तय कर रहे हैं.

;