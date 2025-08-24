कैमरे में कैद हुआ था दीपिका-रणवीर की बेटी दुआ का चेहरा, वायरल होने बाद हुआ डिलीट

बीते साल ही बॉलीवुड के पॉवर कपल में से एक रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण माता-पिता बने हैं. लेकिन उन्होंने अपनी बेटी दुआ को लाइमलाइट से दूर रखा है और बेटी के जन्म के तुरंत बाद ही पैप्स को जानकारी दे दी थी कि कोई भी उनकी बेटी को कैप्चर नहीं करेगा.

बेटी का चेहरा नहीं रिवील करना चाहते थे दीपिका-रणवीर

करीब एक साल तक दीपिका और रणवीर ने अपनी बेटी दुआ का चेहरा रिवील नहीं किया और आगे भी उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी. उन्होंने पैप्स से सभी बेटी को कैप्चर न करने की इच्छा जाहिर की थी. मगर लाख कोशिश के बावजूद कपल की बेटी का चेहरा रिवील हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा था जिसमें दीपिका पादुकोण बेटी दुआ को अपनी गोद में बिठाए हुए हैं. बेटी को कैप्चर करने पर एक्ट्रेस गुस्सा करती दिख रही हैं. जैसे ही बेबी दुआ का ये वीडियो वायरल हुआ, लोग पैपराजी पर नाराजगी जाहिर करते हुए दिखाई दिए.

फैंस का फूटा गुस्सा

एक यूजर ने कहा, "मैंने आज दुआ का चेहरा देखा. मुझे उम्मीद है कि पैप्स कभी भी सिड या कियारा की इजाजत के बिना बेबी सिडकी की वीडियो नहीं बनाएंगे, ये वाकई बुरा है. अपनी बेटी की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना उनका अपना फैसला है, जब तक कि वो इसे हमसे शेयर न करना चाहें. वो किसी भी चीज का सम्मान नहीं कर सकते."