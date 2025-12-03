बहन की शादी में छाए दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह, वायरल हुई रोमांटिक तस्वीरें, कपल गोल्स ने जीता फैंस का दिल, PHOTOS

Deepika-Ranveer: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इस वक्त अपनी अपकमिंग फिल्म 'धुरंधर' के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं. 5 दिसंबर को फिल्म रिलीज होने वाली है. इससे पहले ही उनकी और दीपिका पादुकोण की कुछ तस्वीरें जमकर तेजी से वायरल हो रही हैं. जो कि रणवीर सिंह की बहन की शादी की है. जनवरी में ही रणवीर सिंह की बहन ने सगाई की थी, अब शादी में भाभी दीपिका पादुकोण का अंदाज भी वायरल हो गया. शादी में दोनों एक दूसरे के साथ कपल गोल्स देते दिखाई दे रहे हैं.
Ranveer Singh Sister Wedding: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है. इन दिनों एक्टर फिल्म के प्रमोशन भी जमकर कर रहे हैं. इसी बीच रणवीर सिंह ने बहन की शादी में भाई होने की जिम्मेदारी पूरी की. रणवीर सिंह की बहन की शादी हाल ही में गोवा में हुई. जहां दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह का नया लुक देखने को मिला. जनवरी में ही रणवीर सिंह की कजिन सिस्टर सौम्या हिंगोरानी की सगाई हुई थी. अब परिवार और दोस्तों के बीच उन्होंने अपने हमसफर का हाथ थाम लिया है.
तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल
हाल ही में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का भी नया लुक सामने आया है, जो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. शादी की तस्वीरें और वीडियो सभी को काफी पसंद आ रही हैं. दरअसल, दोनों ही कपल गोल्स देते हुए दिख रहे हैं. शादी में दीपिका पादुकोण पति के साथ कुछ खास वक्त बिताती नजर आ रही हैं. जिसकी तस्वीरें उनके फैन पेज की तरफ से शेयर की गई हैं. हालांकि, रणवीर सिंह की भी कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं, जिसमें वे बहन की एंट्री के वक्त फूलों की चादर को पकड़े हुए नजर आ गए हैं. इसके साथ ही बहन के फेरों के वक्त रस्म निभाते भी नजर आ रहे हैं.
Deepika Padukone and Ranveer Singh were spotted today at Ranveer’s cousin’s wedding in Goa twitter.com/YKWKENjW4r
ustlikethatM December 2, 2025
रणवीर-दीपिका के लुक ने खींचा सबका ध्यान
इस दौरान रणवीर सिंह लाल कुर्ता और सफेद पजामा पहने नजर आए तो दीपिका पादुकोण प्रिंटेड साड़ी पहने नजर आई. सिंपल बन हेयर स्टाइल, कानों में झुमके और गले में नेकलेस पेयर कर दीपिका ने इस लुक को कंप्लीट किया. हालांकि लोग इन तस्वीरों पर फैंस कमेंट्स कर रहे हैं कि दुआ कहां हैं? वायरल तस्वीरों में भी कपल की बेटी कहीं पर भी नजर नहीं आ रही हैं. रणवीर सिंह कजिन सिस्टर की शादी के दौरान पूरे टाइम मंडप पर ही खड़े रहे थे. इसके साथ ही हाथ में थाली लिए जमकर एन्जॉय करते नजर आ रहे हैं. लेकिन जैसे की दीपिका पादुकोण के पास पहुंचे, तो दोनों ने एक साथ कई क्यूट तस्वीरें क्लिक करवाई.
Ranveer and Deepika at Ranveer's cousins wedding in Goa deepveer RanveerSingh DeepikaPadukone twitter.com/1HqAfx3jPM
DeepVeer Fanclub (DeepVeerFC) December 2, 2025
शादी में पहुंचे ओरी
दरअसल, रणवीर सिंह की बहन की शादी में ओरी भी पहुंचे थे. उन्होंने लिखा- ये सिर्फ 10 साल से डेट कर रहे हैं. जिस पर रणवीर सिंह ने भी कमेंट किया. जिस पर वो रेड हार्ट इमोजी बनाकर लिखते हैं- सबसे अनमोल कपल. बहन की शादी में जितना रणवीर सिंह जच रहे थे, दीपिका पादुकोण का क्लासी अंदाज भी सबको काफी पसंद आ रहा है.
