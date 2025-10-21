Advertisement
दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने दिखाई बेटी की पहली झलक, दिवाली पर दुआ ने मम्मी संग की ट्विनिंग, फैंस बोले- 'इतनी खूबसूरत...'

Deepika Padukone Ranveer Singh Daughter Dua Photo: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने आखिरकार दिवाली के मौके पर अपनी बेटी दुआ की पहली झलक फैंस को दिखा दी है. उनकी प्यारी सी परी लाल रंग की ड्रेस पहने नजर आ रही है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 21, 2025, 10:09 PM IST
दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह की बेटी
दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह की बेटी

Deepika Padukone Ranveer Singh Daughter Dua Photo: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और एक्टर रणवीर सिंह ने अपने फैंस को दिवाली के खास मौके पर एक खास तोहफा दिया है. कपल ने पहली बार अपनी बेटी दुआ का चेहरा फैंस को दिखा दिया है. कपल ने सोशल मीडिया पर कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की है, जिसमें दीपिका और रणवीर अपनी नन्ही सी दुआ तो गोदी में लिए नजर आ रहे हैं. तस्वीर में दुआ काफी प्यारी लग रही हैं. दुआ के चेहरे पर काफी मासूमियत दिख रही है जो सबका दिल जीत रही हैं.   

मम्मी-पापा संग दुआ ने की ट्विनिंग
दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने जैसे ही दुआ की तस्वीरें सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर शेयर की वैसे ही इंटरनेट पर खुशी की लहर दौड़ गई. फैंस और सेलेब्स कमेंट सेक्शन में जमकर दुआ पर प्यार बरसा रहे हैं. तस्वीरें में दुआ लाल रंग की ड्रेस पहने नजर आ रही है. दुआ ने अपना मम्मी-पापा संग मैचिंग लगल रंग के कपड़े पहने हुए हैं और इसके साथ दुआ ने दो छोटी पोनी भी बना रखी है, जो उस पर काफी क्यूट लग रही है.

देखें दुआ की पहली तस्वीर

पोस्ट पर हर कोई कर रहा कमेंट
इस पोस्ट पर अभ आम फैंस से लेकर सेलिब्रिटीज भी कमेंट्स कर रहे हैं और अपना प्यार बरसा रहे हैं. एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने लिखा 'ओ माय गॉड.' गौहर खान ने कमेंट करते हुए लिखा 'आशीर्वाद! खुदा आपके परिवार को प्रेम, प्रकाश, सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करें.' वहीं हंसिका मोटवानी ने कमेंट करते हुए लिखा 'कितनी क्यूट है.'  

क्या है कपल की बेटी के नाम का मतलब?
बता दें कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की बेटी का नाम दुआ है और इस नाम का मतलब बहुत प्यारा है. अरबी भाषा में दुआ नाम का मतलब 'प्रार्थना' होता है.  

 

 

