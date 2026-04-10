दीपिका पादुकोण के हाथ से निकली एक और बड़ी फिल्म? 800 करोड़ की मूवी देने वाली इस हसीना ने मारी बाजी, किया रिप्लेस

Deepika Padukone Replaced: बॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म की नई कास्टिंग को लेकर बड़ी ही चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म में पहले दीपिका पादुकोण को कास्ट किया गया था, लेकिन अब इसकी कास्ट को लेकर नया अपडेट सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. बताया जा रहा है कि उनकी जगह फिल्म में कोई और एक्ट्रेस नजर आ सकती हैं.
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Vicky Kaushal Film Mahavatar: बॉलीवुड की बड़ी फिल्म ‘महावतार’ को लेकर फैंस के बीच लंबे समय से काफी चर्चा चल रही है. इस फिल्म को लेकर शुरू में कहा गया था कि ये साल 2026 में रिलीज होगी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है. मेकर्स अभी भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और इसे बड़े स्केल पर बनाने की तैयारी चल रही है. फिल्म का प्रोडक्शन मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले हो रहा है. बताया जा रहा है कि ये फिल्म परशुराम के किरदार पर आधारित माइथोलॉजिकल कहानी होगी, जिसे काफी भव्य तरीके से दिखाया जाएगा.
फिल्म में लीड रोल के लिए विक्की कौशल को साइन किया गया है. फैंस भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म में विक्की परशुराम का किरदार निभाते नजर आएंगे. इस रोल को लेकर पहले से ही काफी उत्साह है क्योंकि ये एक दमदार और अलग तरह का किरदार माना जा रहा है. विक्की अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने पहले भी कई अलग-अलग तरह के रोल किए हैं. अब इस माइथोलॉजिकल फिल्म में उनका लुक और अभिनय कैसा होगा, इसे लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट है. फिल्म का स्केल भी काफी बड़ा है.
मेकर्स इसे सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक बड़े सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की तरह बनाना चाहते हैं, जिसमें विजुअल्स और कहानी दोनों पर खास ध्यान दिया जा रहा है. फिल्म की फीमेल लीड रोल को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है. पहले खबर थी कि दीपिका पादुकोण इस फिल्म का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि उन्हें इस प्रोजेक्ट से रिप्लेस कर दिया गया है. हालांकि, अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. जी न्यूज भी इसकी पुष्टि नहीं करता. इंडस्ट्री में इस तरह की खबरें अक्सर चर्चा में रहती हैं.
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फिर भी सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर फैंस के बीच काफी बातें हो रही हैं और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर फिल्म में लीड एक्ट्रेस कौन होगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब इस फिल्म के लिए श्रद्धा कपूर का नाम सामने आ रहा है. बताया जा रहा है कि मैडॉक फिल्म्स की टीम ने उनसे बातचीत शुरू कर दी है. श्रद्धा इससे पहले ‘स्त्री’ और ‘स्त्री 2’ में नजर आ चुकी हैं, जो काफी बड़ी हिट रहीं. इस वजह से मेकर्स को लगता है कि वे इस किरदार के लिए सही ऑप्शन हो सकती हैं. बताया जा रहा है कि उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और मास अपील फिल्म के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.
हालांकि, अभी तक श्रद्धा कपूर की तरफ से कोई बयान नहीं आया है. अगर श्रद्धा कपूर इस फिल्म का हिस्सा बनती हैं, तो ये पहली बार होगा जब वे विक्की कौशल के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी. दोनों की जोड़ी को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है क्योंकि ये एक फ्रेश पेयरिंग होगी. मेकर्स का मानना है कि नई जोड़ी दर्शकों को ज्यादा अट्रैक्ट कर सकती है. वहीं, विक्की कौशल और श्रद्धा कपूर दोनों की फैन फॉलोइंग काफी मजबूत है, जिससे फिल्म को फायदा मिल सकता है. अभी तक ये सिर्फ बातचीत के स्तर पर ही है और कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है.
बता दें, मैडॉक फिल्म्स इस समय कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है और ‘महावतार’ को उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बताया जा रहा है. इस फिल्म को बड़े बजट और ग्रैड लेवल पर बनाया जा रहा है. मेकर्स चाहते हैं कि ये फिल्म दर्शकों को एक नया एक्सपीरियंस दे. फिल्म की कहानी, सेट डिजाइन और विजुअल इफेक्ट्स पर खास ध्यान दिया जा रहा है. यही वजह है कि इसे बनाने में समय लग रहा है. फिल्म की शूटिंग को लेकर भी अपडेट सामने आया है. बताया जा रहा है कि शूटिंग जून के बाद शुरू हो सकती है. हालांकि, अभी तक रिलीज डेट तय नहीं की गई है.
शुरुआती अनुमान के अनुसार ये फिल्म 2027 तक सिनेमाघरों में आ सकती है. मेकर्स फिलहाल कास्टिंग और प्री-प्रोडक्शन पर काम कर रहे हैं ताकि फिल्म को पूरी तरह तैयार किया जा सके. फैंस को अब इसके ऑफिशियल अपडेट का इंतजार है. कुल मिलाकर ‘महावतार’ को लेकर उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है. विक्की कौशल का परशुराम अवतार, फीमेल लीड की कास्टिंग और फिल्म का बड़ा बजट इसे खास बना रहा है. अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो ये फिल्म भारतीय सिनेमा में एक बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकती है.
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