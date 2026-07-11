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दीपिका पादुकोण ने बताया आखिरी महीनों का सबसे बड़ा चैलेंज, इंस्टा पर शेयर किया पोस्ट; हर प्रेग्नेंट महिला करेगी रिलेट!

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने प्रेग्नेंसी के आखिरी दौर में होने वाली एक आम लेकिन काफी परेशान करने वाली समस्या को लेकर इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की है. उनका ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर फैंस ने काफी प्यार बरसाया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 11, 2026, 10:37 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:37 PM IST
दीपिका पादुकोण ने बताया आखिरी महीनों का सबसे बड़ा चैलेंज, इंस्टा पर शेयर किया पोस्ट; हर प्रेग्नेंट महिला करेगी रिलेट!

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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