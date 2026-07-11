/दीपिका पादुकोण ने बताया आखिरी महीनों का सबसे बड़ा चैलेंज, इंस्टा पर शेयर किया पोस्ट; हर प्रेग्नेंट महिला करेगी रिलेट!

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी को लेकर खबरों में छाई हुई हैं. वो और रणवीर सिंह जल्द ही अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने वाले हैं. भले ही दीपिका पिछले कुछ समय से लाइमलाइट से दूर हैं, लेकिन उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया, जिससे हर प्रेग्नेंट महिला खुद को जोड़ सकती है. दीपिका ने एक मजेदार रील रीपोस्ट की, जिसमें एक प्रेग्नेंट महिला रात के समय धीरे-धीरे बाथरूम की तरफ जाती हुई दिखाई देती है.
इस रील के कैप्शन में लिखा था, 'तीसरी तिमाही में रात को बार-बार बाथरूम जाने के लिए उठना.' दीपिका ने इसे उल्टे स्माइली इमोजी के साथ शेयर किया, जिससे साफ था कि वो भी प्रेग्नेंसी के आखिरी महीनों में आने वाली इस आम परेशानी का सामना कर रही हैं.
दीपिका की ये स्टोरी देखते ही सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शन आने लगे. कई लोगों ने कहा कि ये परेशानी लगभग हर होने वाली मां महसूस करती है. एक फैन ने लिखा, 'दुआ का छोटा भाई या बहन जल्द आने वाला है, आप ये कर सकती हैं दीपिका.' वहीं दूसरे फैन ने लिखा, 'काश मैं अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस की इस समय मदद कर पाती.' एक अन्य यूजर ने खुशी जताते हुए कहा कि आखिरकार दीपिका ने अपनी प्रेग्नेंसी से जुड़ा कोई अपडेट शेयर किया.
इस साल की शुरुआत में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर दूसरी प्रेग्नेंसी की जानकारी दी थी. दोनों ने एक प्यारी-सी तस्वीर शेयर की थी, जिसमें उनकी बेटी दुआ पॉजिटिव प्रेग्नेंसी टेस्ट पकड़े नजर आई थी और दीपिका-रणवीर उसके साथ दिखाई दिए थे. इस पोस्ट के कैप्शन में दीपिका ने सिर्फ एविल आई इमोजी लगाया था, लेकिन फैंस ने इस खबर पर खूब प्यार बरसाया.
दीपिका और रणवीर साल 2024 में पहली बार माता-पिता बने थे. उनकी बेटी दुआ के जन्म की खबर ने फैंस को काफी खुश किया था. जब दुआ एक साल की हुई, तब कपल ने उसकी कुछ प्यारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं. उन तस्वीरों को भी लोगों ने खूब पसंद किया और परिवार पर प्यार लुटाया.
प्रेग्नेंसी के बावजूद, दीपिका के पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. उनकी फिल्म 'किंग' इस साल 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं. इसमें शाहरुख खान, सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, जयदीप अहलावत, राघव जुयाल और अरशद वारसी जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.
इसके अलावा, दीपिका निर्देशक एटली की फिल्म 'राका' में भी दिखाई देंगी. इस फिल्म में उनके साथ साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन नजर आएंगे. फिलहाल फिल्म की शूटिंग चल रही है और इसकी रिलीज डेट का ऐलान अभी नहीं किया गया है.