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एक टाइटल फिर भी नहीं चला जादू! पहली फिल्म का था जबरदस्त क्रेज, तो दूसरी रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर गिरी औंधे मुंह

बॉलीवुड में कई बार ऐसा हुआ है कि किसी सुपरहिट फिल्म का नाम आगे की फिल्मों के लिए बड़ी उम्मीदें लेकर आता है. मेकर्स को लगता है कि पुरानी फिल्म की पॉपुलैरिटी नई फिल्म को भी फायदा पहुंचाएगी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता. इसका फ्रेश एग्जाम्पल ‘कॉकटेल’ फ्रैंचाइजी के साथ देखने को मिला.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 13, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 05:45 PM IST
एक टाइटल फिर भी नहीं चला जादू! पहली फिल्म का था जबरदस्त क्रेज, तो दूसरी रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर गिरी औंधे मुंह

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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