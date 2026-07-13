/एक टाइटल फिर भी नहीं चला जादू! पहली फिल्म का था जबरदस्त क्रेज, तो दूसरी रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर गिरी औंधे मुंह

14 साल पहले सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी स्टारर ‘कॉकटेल’ रिलीज हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की. वहीं साल 2026 में आई ‘कॉकटेल 2’ ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और कमाई के मामले में उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई. 13 जुलाई 2012 को होमी अदजानिया के निर्देशन वाली फिल्म ‘कॉकटेल’ रिलीज हुई थी, जो उस समय यंग जनरेशन के बीच जबरदस्त पॉपुलर हुई. फिल्म में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी की तिकड़ी ने लोगों का दिल जीत लिया था.
फिल्म की कहानी वेरोनिका, मीरा और गौतम के रिश्तों, दोस्ती और प्यार के बारे में थी. फिल्म ने उस समय के मॉडर्न रिलेशनशिप और सिटी लाइफ को एक नए अंदाज में दिखाया था, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया. ‘कॉकटेल’ की सबसे बड़ी खासियत इसकी मजबूत स्टार कास्ट और शानदार म्यूजिक था.
इस फिल्म में दीपिका पादुकोण का वेरोनिका कैरेक्टर उनके करियर के सबसे पॉपुलर किरदार है. सैफ अली खान की कॉमिक टाइमिंग और डायना पेंटी की सादगी ने कहानी को खास बना दिया था. वहीं प्रीतम के गाने ‘तुम ही हो बंधु’, ‘दारू देसी’ और ‘यारियां’ आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में सुनाई देते हैं. करीब 35 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 125 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी.
जब 2026 में मेकर्स ‘कॉकटेल 2’ लेकर आए, तो फैंस को उम्मीद थी कि उन्हें पहले पार्ट जैसा ही एक नया और दिलचस्प एक्सपीरियंस मिलेगा. नई स्टार कास्ट और मॉडर्न कहानी के साथ फिल्म को यंग जनरेशन से जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन रिलीज के बाद ऑडियंस का रिएक्शन बिल्कुल अलग रहा. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कमजोर शुरुआत मिली और धीरे-धीरे इसका असर कमाई पर भी दिखाई देने लगा. ये फिल्म लोगों के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाने में फेल हो गई, जो पहली ‘कॉकटेल’ की सबसे बड़ी ताकत थी.
‘कॉकटेल 2’ की नकामयाबी के पीछे सबसे बड़ा कारण इसकी कहानी और किरदार थे. जहां साल 2012 वाली फिल्म में रिश्तों की गहराई, दोस्ती और भावनाएं साफ नजर आती थीं, वहीं नई फिल्म में कई लोगों को सिर्फ स्टाइल और ग्लैमर ज्यादा दिखाई दिया. पहली फिल्म के किरदार आज भी लोगों की यादों में बसे हुए हैं, इसलिए नई कास्ट की तुलना पुराने कलाकारों से होना तय था.