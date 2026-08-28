/दीपिका पादुकोण की एक ‘ना’ पर क्यों उठ रहे इतने सवाल, क्या सुनाई नहीं दे रहे ‘वांगा ब्रदर्स’ के तीखे बोल; आखिर कब थमेगा ये ईगो का तमाशा?

दीपिका पादुकोण ने संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म ‘स्पिरिट’ काफी पहले छोड़ दी थी. फिल्म का काम आगे बढ़ चुका है, तृप्ति डिमरी ने उनकी जगह ले ली है और प्रभास लीड रोल में काम कर रहे हैं. इसके बावजूद इस फिल्म से जुड़ा हर बड़ा विवाद आज भी दीपिका के इर्द-गिर्द ही घूम रहा है. हाल ही में डायरेक्टर के भाई और प्रोड्यूसर प्रणय रेड्डी वांगा ने दावा किया कि दीपिका ने फिल्म के मुनाफे में 10 परसेंट की हिस्सेदारी मांगी थी. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इसी वजह से बात बिगड़ी और कुछ अंदरूनी बातें मीडिया में लीक हुईं.
इस पूरे मामले पर दीपिका ने खुद कोई सीधा बयान नहीं दिया. उन्होंने वही किया जो वो हमेशा से करती आ रही हैं, यानी पूरी तरह खामोश रहना. हालांकि, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लाइक किया, जिसने वांगा ब्रदर्स की सोच पर सीधा सवाल उठाया. उस पोस्ट में लिखा था कि जब कोई बड़ा मेल एक्टर फिल्म के प्रॉफिट में हिस्सा मांगता है तो कोई इसकी बात नहीं करता, लेकिन जब एक टॉप फीमेल स्टार अपनी वाजिब शर्तें रखती हैं, तो इसे ईगो का नाम दिया जाता है और देखते ही देखते ये पोस्ट इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया.
जब साल 2025 में पहली बार दीपिका के फिल्म छोड़ने की खबर आई थी, तब कहा गया कि वो मां बनने के बाद सिर्फ 8 घंटे की शिफ्ट करना चाहती थीं. इसके बाद इंडस्ट्री में इस बात पर बहस छिड़ गई कि क्या किसी बड़ी एक्ट्रेस को काम के समय की सीमा तय करने का हक है? बाद में एक इंटरव्यू में दीपिका ने बिना किसी का नाम लिए इस दोहरे रवैये पर बात की थी. उन्होंने साफ कहा था कि बॉलीवुड के कई बड़े मेल एक्टर्स सालों से सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं और वीकेंड पर छुट्टी लेते हैं, लेकिन उनके लिए कभी ऐसी नेगेटिव खबरें नहीं बनतीं.
विवाद ने तब नया मोड़ लिया जब कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दीपिका को फिल्म के कुछ बोल्ड सीन्स को लेकर ऐतराज था. इसके बाद संदीप रेड्डी वांगा ने सोशल मीडिया पर बिना नाम लिए एक तीखा पोस्ट लिखा. उन्होंने लिखा कि जब वो किसी को कहानी सुनाते हैं तो पूरा भरोसा रखते हैं, लेकिन कहानी बाहर करके किसी ने अपना असली चेहरा दिखा दिया. वांगा ने तंज कसते हुए ये भी पूछा कि क्या किसी जूनियर आर्टिस्ट को नीचा दिखाना और कहानी लीक करना ही आपका फेमिनिज्म है. ऐसे ये विवाद और ज्यादा बढ़ता चला गया.
अब इतने महीनों बाद मेकर्स की तरफ से एक नई वजह सामने लाई गई है, जिसे 10 परसेंट प्रॉफिट शेयर का नाम दिया गया. प्रोड्यूसर का कहना है कि सिर्फ कुछ करोड़ की फीस का मसला नहीं था, बल्कि दीपिका की शर्तें बहुत ज्यादा थीं, लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि क्या किसी बड़े कलाकार का अपने काम के बदले प्रॉफिट में हिस्सा मांगना गुनाह है? बॉलीवुड में सलमान खान, शाहरुख खान और अक्षय कुमार जैसे स्टार्स सालों से प्रॉफिट शेयरिंग पर काम कर रहे हैं. जब वही डिमांड एक बड़ी एक्ट्रेस करती है तो उसे लालच का नाम क्यों दिया जाता है?
दूसरी तरफ दीपिका के करीबी सूत्रों का कहना बिल्कुल अलग है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दीपिका की वांगा से सिर्फ एक बार मुलाकात हुई थी और उसमें भी डायरेक्टर एक घंटा देर से पहुंचे थे. सूत्र का दावा है कि दीपिका को कभी पूरी स्क्रिप्ट सुनाई ही नहीं गई, बल्कि सिर्फ एक लाइन का आइडिया बताया गया था. दीपिका बिना पूरी कहानी सुने कभी कोई प्रोजेक्ट फाइनल नहीं करतीं. ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि अगर पूरी स्क्रिप्ट बताई ही नहीं गई थी, तो फिर कहानी लीक होने का आरोप कितना सच है? इस सवाल के उठते गैं ये मामला और उलझ गया.
जब दो लोग किसी बिजनेस डील, काम के समय या पैसों को लेकर एक राय नहीं बना पाते, तो अलग हो जाना एक नॉर्मल प्रोफेशनल फैसला होता है, लेकिन ‘स्पिरिट’ के मामले में हर दो महीने बाद कोई न कोई नया विवाद या आरोप निकालकर सामने आ जाता है. कभी वर्किंग आवर्स, कभी बोल्ड सीन्स, कभी फेमिनिज्म और अब 10 परसेंट प्रॉफिट का मुद्दा. ऐसा लगता है कि मेकर्स ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि देश की सबसे बड़ी एक्ट्रेस ने उनकी फिल्म को सीधे तौर पर ‘ना’ कैसे कह दिया. अगर यही फैसला किसी मेल सुपरस्टार ने लिया होता तो क्या इतना तमाशा होता?
वांगा की इस मेगा बजट फिल्म ‘स्पिरिट’ को अपनी नई लीड एक्ट्रेस मिल चुकी है और फिल्म की शूटिंग भी जारी है. मेकर्स चाहते तो बेहद डिसेंसी से कह सकते थे कि पुरानी बातें बीत चुकी हैं और अब सबका ध्यान आने वाली फिल्म पर होना चाहिए. किसी भी इंटरव्यू में इस मुद्दे को गरिमा के साथ बंद किया जा सकता था, लेकिन बार-बार दीपिका को गलत साबित करने की कोशिश ये दिखाती है कि समस्या उनके फिल्म छोड़ने से ज्यादा एक महिला के ‘ना’ करने से है. दीपिका तो इस विवाद से आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन ‘स्पिरिट’ के मेकर्स अब तक उस इनकार से उबर नहीं पाए.