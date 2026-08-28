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दीपिका पादुकोण की एक ‘ना’ पर क्यों उठ रहे इतने सवाल, क्या सुनाई नहीं दे रहे ‘वांगा ब्रदर्स’ के तीखे बोल; आखिर कब थमेगा ये ईगो का तमाशा?

Why Spark Spirit Movie Controversy: दीपिका पादुकोण के संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' छोड़ने को एक साल बीत चुका है. तृप्ति डिमरी फिल्म में आ चुकी हैं, फिर भी विवाद खत्म नहीं हो रहा. कभी 8 घंटे की शिफ्ट तो कभी 10% प्रॉफिट शेयर की मांग को लेकर दीपिका पर सवाल उठ रहे हैं. क्या ये फिल्म इंडस्ट्री का दोहरा रवैया है?

Written ByVandana Saini
Published: Aug 28, 2026, 09:34 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 09:44 AM IST
दीपिका पादुकोण की एक ‘ना’ पर क्यों उठ रहे इतने सवाल, क्या सुनाई नहीं दे रहे ‘वांगा ब्रदर्स’ के तीखे बोल; आखिर कब थमेगा ये ईगो का तमाशा?
Image Credit: खत्म होने का नाम नहीं ले रहा ‘स्पिरिट’ विवाद (AI)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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