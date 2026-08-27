खूब सुर्खियां बटोर रहा दीपिका-वांगा का विवाद, लेकिन बीच में क्यों आया श्रीदेवी और SS राजामौली का नाम? समझना जरूरी

साउथ सुपरस्टार प्रभास की नई फिल्म ‘स्पिरिट’ को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी गर्मागर्मी देखने को मिल रही है. फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा और बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के बीच का झगड़ा अब खुलकर सामने आ गया है. फिल्म के प्रोड्यूसर प्रणय रेड्डी वांगा का कहना है कि दीपिका ने फिल्म के प्रॉफिट में हिस्सा, बहुत ज्यादा फीस और शूटिंग के समय को लेकर कई तरह की शर्तें रख दी थीं. इसके बाद दीपिका ने भी सोशल मीडिया पर वांगा ब्रदर्स को लेकर एक तीखी पोस्ट लाइक कर दी, जिससे ये बहस और भी ज्यादा तेज हो गई.
दीपिका और वांगा के बीच का ये मनमुटाव फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े विवादों में शामिल हो चुका है. लोग इस पर अपनी अलग-अलग राय रख रहे हैं. कोई एक्ट्रेस का साथ दे रहा है, तो कोई मेकर्स की बात को सही ठहरा रहा है. वैसे ये पहला मौका नहीं है, जब प्रभास की किसी बड़ी फिल्म में डायरेक्टर और किसी बड़ी एक्ट्रेस के बीच कास्टिंग या फीस को लेकर इतनी तनातनी हुई हो. इससे पहले भी प्रभास की पीरियड ड्रामा फिल्म ‘बाहुबली’ के समय डायरेक्टर एसएस राजामौली और बॉलीवुड की लेजेंड्री एक्ट्रेस श्रीदेवी के बीच भी ऐसा ही बड़ा बवाल देखने को मिला था.
डायरेक्टर राजामौली अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘बाहुबली’ में शिवगामी देवी के ताकतवर किरदार के लिए सबसे पहले श्रीदेवी को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन जब बात नहीं बन पाई, तो राजामौली ने एक इंटरव्यू में श्रीदेवी को लेकर कई बड़े और चौंकाने वाले दावे किए थे, जिनकी खूब चर्चा हुई. राजामौली ने कहा था कि श्रीदेवी ने फिल्म के लिए 8 से 10 करोड़ रुपये की भारी-भरकम फीस मांगी थी. इसके साथ ही उन्होंने पूरी टीम के लिए बिजनेस क्लास के 10 टिकट और होटल का पूरा एक फ्लोर अपने लिए बुक करने की मांग रखी थी, जो मेकर्स को बिल्कुल मंजूर नहीं था.
उस पुराने इंटरव्यू में एसएस राजामौली ने यहां तक कह दिया था कि ये फिल्म की अच्छी किस्मत थी कि श्रीदेवी ने इस रोल को नहीं माना. उन्होंने कहा कि श्रीदेवी पर्दे पर बहुत ज्यादा शांत दिखती हैं और शायद वे शिवगामी के दमदार किरदार के साथ पूरा न्याय भी नहीं कर पातीं. जब ये इंटरव्यू सामने आया, तो श्रीदेवी को बहुत गहरा धक्का लगा था. उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा था कि वे राजामौली की बहुत इज्जत करती थीं, लेकिन उनके इस तरह के बयानों से उनका दिल टूट गया. उन्होंने कहा कि अगर वे ऐसी होतीं, तो इतने साल इंडस्ट्री में टिक नहीं पातीं.
श्रीदेवी ने उन तमाम आरोपों को पूरी तरह से झूठा और बेबुनियाद बताया था. उन्होंने कहा था कि वे खुद एक बड़े प्रोड्यूसर बोनी कपूर की पत्नी हैं, इसलिए वे अच्छी तरह समझती हैं कि किसी भी फिल्म को बनाने में प्रोड्यूसर को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. अगर वे सच में ऐसी बेतुकी डिमांड रखतीं, तो इंडस्ट्री के लोग उन्हें बहुत पहले ही काम देना बंद कर देते. बाद में जब ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो डायरेक्टर राजामौली को भी अपनी गलती का अहसास हुआ और उन्होंने सरेआम माना कि उन्हें ऐसी पर्सनल बातें मीडिया में नहीं करनी चाहिए थीं.
श्रीदेवी के निधन के कई साल बाद उनके पति और फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने इस पूरे विवाद के पीछे का असली सच दुनिया के सामने रखा था. बोनी कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया कि डायरेक्टर राजामौली को पूरी सच्चाई पता ही नहीं थी. दरअसल, फिल्म के प्रोड्यूसर शोबू यारलागड्डा ने राजामौली से श्रीदेवी की फीस और मांगों को लेकर झूठ बोला था. प्रोड्यूसर्स ने राजामौली को कभी सही बात बताई ही नहीं और श्रीदेवी के नाम पर होटल का फ्लोर और टिकट मांगने की झूठी बातें फैला दीं, जिससे दोनों के बीच गलतफहमी पैदा हो गई थी और ये विवाद इतना बढ़ा गया.
बोनी कपूर ने इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया था कि श्रीदेवी के साथ एक नए कलाकार जैसा बर्ताव किया जा रहा था. उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से सिर्फ एक ही गुजारिश की गई थी कि फिल्म के बड़े और लंबे शूटिंग शेड्यूल बच्चों की स्कूल की छुट्टियों के दौरान रखे जाएं ताकि परिवार साथ रह सके. आज के समय में दीपिका पादुकोण के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है. नई मां बनने के बाद दीपिका ने भी अपने बच्चे की देखभाल के लिए रोजाना सिर्फ 8 घंटे की फिक्स शिफ्ट और वाजिब फीस की बात रखी थी, जिसे लेकर मेकर्स के साथ विवाद खड़ा हो गया.
श्रीदेवी और राजामौली का विवाद तो वक्त के साथ सुलझ गया था और डायरेक्टर ने अपनी गलती मान ली थी, लेकिन अब देखना होगा कि दीपिका पादुकोण और संदीप वांगा का ये मामला क्या मोड़ लेता है. इस पूरे विवाद ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है. कई लोगों का कहना है कि जब कोई बड़ा मेल स्टार ज्यादा फीस या अपनी शर्तें रखता है, तो उसे उसका हक माना जाता है, लेकिन जब वही मांग कोई बड़ी फीमेल एक्ट्रेस अपने परिवार या काम के लिए करती है, तो उसे तुरंत नखरे और विवाद का नाम दे दिया जाता है. फिलहाल दोनों अपने-अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं.