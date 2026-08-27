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खूब सुर्खियां बटोर रहा दीपिका-वांगा का विवाद, लेकिन बीच में क्यों आया श्रीदेवी और SS राजामौली का नाम? समझना जरूरी

Sridevi SS Rajamouli Casting Feud: प्रभास की फिल्म ‘स्पिरिट’ से दीपिका पादुकोण के बाहर होने और संदीप रेड्डी वांगा के साथ उनके विवाद ने तूल पकड़ लिया है. पर क्या आप जानते हैं कि सालों पहले फिल्म ‘बाहुबली’ के दौरान भी श्रीदेवी और डायरेक्टर एसएस राजामौली के बीच कुछ ऐसा ही बड़ा विवाद खड़ा हो गया था?

Written ByVandana Saini
Published: Aug 27, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 01:58 PM IST
खूब सुर्खियां बटोर रहा दीपिका-वांगा का विवाद, लेकिन बीच में क्यों आया श्रीदेवी और SS राजामौली का नाम? समझना जरूरी
Image Credit: दीपिका-वांगा विवाद में बीच में आया श्रीदेवी-राजामौली का नाम (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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