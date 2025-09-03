आइकॉन दीपिका पादुकोण ने फिर से ग्लोबल ब्रांड्स के बीच इंडिया को किया प्रेजेंट, बनीं इस लग्जरी ब्रांड कंपटीशन की एंबेसडर और ज्यूरी मेंबर

Deepika Padukone : ग्लोबल स्टार दीपिका पादुकोण अपनी फिल्मों से हर साल फैंस का दिल जीत लेती हैं. मगर इस बार उन्होंने अपने स्टाइल से इंटरनेशनल ब्रांड के बीच भारत का मान बढ़ा दिया है.
Trending Photos
दीपिका पादुकोण को बॉलीवुड की सुपरस्टार कहा जाता है वो अपनी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर राज करती हैं. वो इंडस्ट्री की एक मात्र ऐसी एक्ट्रेस हैं जो अपनी दमदार पर्सनैलिटी के लिए काफी फेमस हैं वो ऑन स्क्रीन से लेकर ऑफ स्क्रीन तक कई एक्ट्रेस की रोल मॉडल भी हैं, वहीं एक बेहतरीन कलाकार होने के साथ-साथ दीपिका पादुकोण एक स्टाइल आइकॉन भी हैं उनके स्टाइल और आउटफिट्स को यंग फैंस समेत कई बॉलीवुड एक्ट्रेस भी फॉलो करती हैं. उन्होंने अपनी स्टाइलिंग से कई ग्लोबल ब्रांड्स के दरवाजे भारत के लिए खोले हैं और वो आज कई इंटरनेशनल ब्रांड्स की एंबेसडर हैं.
ब्रांड एंबेसडर
दीपिका पादुकोण ने साल 2022 में ग्लोबल लग्जरी फैशन हाउस ‘लुई वीटॉन’ और ‘कार्टियर’ को साइन कर इंडिया का नाम ऊंचा कर दिया था. जिससे वो इंडिया की पहली ऐसी महिला और दूसरे नंबर की स्टार बन गई थीं, जिन्हें इन ब्रांड्स ने साइन किया था जिससे उनके फैंस काफी खुश थे. वहीं दीपिका पादुकोण ने अपने फैंस को फिर से एक सरप्राइज दे दिया है, दरअसल दीपिका पादुकोण को साल 2025 ‘LVMH प्राइज फॉर यंग फैशन डिजाइनर्स’ की एक स्पेशल ज्यूरी में शामिल किया गया है. जिसमें उन्होंने स्वीडिश डिजाइनर एलेन होडकवा लार्सन को मैन प्राइज को प्रजेंट किया था.
यह भी पढ़ें: ‘Border 2’ के बाद स्टारकिड Ahan Shetty के हाथ आई एक और फिल्म, नेशनल ट्रेजेडी से इंस्पायर्ड इस हॉरर फिल्म को ख्याति मदान करेंगी प्रोड्यूस
2025 LVMH प्राइज ज्यूरी मेंबर
वहीं इस ब्रांड ने जानकारी देते हुए लिखा, ‘दीपिका पादुकोण फॉर लुई वीटॉन: 2025 LVMH प्राइज ज्यूरी मेंबर, हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आइकॉन दीपिका पादुकोण इस साल LVMH फाइनल प्राइज में ज्यूरी मेंबर के रूप में शामिल हो रही हैं. अपनी दीवाना कर देने वाली परफॉर्मेंस और ग्लोबल प्रेजेंस के लिए दीपिका पादुकोण दुनियाभर के लोगों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंस्पायर करती हैं.’
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.