‘कल्कि 2’ के 20 दिन की शूटिंग कर चुकी थीं दीपिका पादुकोण, फिर भी मेकर्स ने कर दिया बाहर, अब कौन होगा नया चेहरा?
'कल्कि 2' के 20 दिन की शूटिंग कर चुकी थीं दीपिका पादुकोण, फिर भी मेकर्स ने कर दिया बाहर, अब कौन होगा नया चेहरा?

Deepika Padukone: दीपिका पादुकोण ने 'काल्कि 2898 एडी' के सीक्वल के लिए 20 दिन शूट की थी, लेकिन फीस बढ़ाने की मांग और मैनेजमेंट विवाद के चलते उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया, जिसका मेकर्स ने ऑफिशियल ऐलान किया. हालांकि, इसके बाद दीपिका ने शाहरुख खान के साथ अपनी छठी फिल्म का ऐलान किया. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 24, 2025, 06:09 AM IST
‘कल्कि 2’ के 20 दिन की शूटिंग कर चुकी थीं दीपिका पादुकोण
‘कल्कि 2’ के 20 दिन की शूटिंग कर चुकी थीं दीपिका पादुकोण

Deepika Padukone Kalki 2: प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'काल्कि 2898 एडी' के सीक्वल की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन हाल ही में एक बड़ी खबर आई है. मेकर्स ने ऑफिशियल तौर पर ऐलान किया कि दीपिका पादुकोण अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगी. बताया जा रहा है कि दीपिका ने फिल्म के पहले पार्ट की शूटिंग के दौरान ही लगभग 20 दिन तक सीक्वल के लिए भी शूट किया था. इसके बाद अचानक उनके बाहर होने की खबर ने सभी को हैरान कर दिया.

अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, दीपिका ने अपनी फीस में 25% बढ़ोतरी की मांग रखी थी. उनका मानना था कि फिल्म में उनके किरदार को मिली पॉपुलैरिटी के बाद मेकर्स उन्हें रिप्लेस नहीं करेंगे. यही वजह थी कि उन्होंने मेकर्स के सामने अपनी फीस में बढ़ोतरी की मांग की. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, असली विवाद फीस और उनकी मैनेजमेंट टीम के रवैये को लेकर हुआ, जिसने बातचीत को और भी मुश्किल बना दिया.

सीक्वल में अहम था दीपिका को रोल 

'काल्कि 2898 एडी' का डायरेक्शन करने वाले निर्देशक नाग अश्विन ने पहले ही बता दिया था कि सीक्वल में दीपिका का किरदार बेहद अहम होने वाला है. उन्होंने ये भी बताया था कि पहली फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दीपिका ने पार्ट 2 के लिए कुछ सीन पूरे कर लिए थे. ऐसे में डेट्स की वजह से उनके बाहर होने की बात सही नहीं लगती. असल मुद्दा फीस और समझौते पर आपसी सहमति न बनना बताया जा रहा है. हालांकि, ये पूरा मामला फैंस के लिए काफी हैरान कर देने वाला है. 

नेशनल अवॉर्ड विनर एक्टर Mohanlal ने इन फिल्मों में दी थी धांसू परफॉर्मेंस, दमदार एक्शन से ऑडियंस को किया था इंप्रेस

मेकर्स ने दीपिका को किया ऑफिशियली बाहर 

खासकर उन फैंस के लिए जो 'कल्कि 2' के सीक्वल में दीपिका को देखने के लिए उत्सुक थे. विजयंती मूवीज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक नोट जारी करते हुए दीपिका के बाहर होने की पुष्टि की. मेकर्स ने लिखा कि उन्होंने काफी सोच-समझकर ये फैसला लिया है, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म के लिए मजबूत पार्टनरशिप और कमिटमेंट जरूरी है. उन्होंने ये भी कहा कि पहली फिल्म की लंबी जर्नी के बावजूद ऐसा तालमेल नहीं बन पाया. साथ ही दीपिका को भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए शुभकामनाएं दीं.

शाहरुख की 'किंग' में नजर आएंगी दीपिका 

वहीं, दूसरी ओर दीपिका ने इस फैसले के बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया. इसमें उन्होंने शाहरुख खान के साथ अपनी अगली फिल्म 'किंग' का ऐलान किया, जिसको लेकर उनके और शाहरुख खान के फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं. दीपिका के शेयर किए गए पोस्ट में उन्होंने दोनों के हाथों की एक फोटो शेयर की और साथ में लिखा कि शाहरुख से उन्होंने 18 साल पहले सीखा था कि फिल्म की सफलता से ज्यादा मायने उसके बनाने का एक्सपीरियंस और लोग रखते हैं.

'काल्कि 2' से पहले 'स्पिरिट' से हुई थी बाहर  

दीपिका ने ये भी लिखा कि उन्होंने हमेशा इसी सीख को अपने फैसलों में अपनाया है. शायद यही वजह है कि वे शाहरुख खान के साथ छठी बार काम करने जा रही हैं. उनके इस पोस्ट को देखकर फैंस में जबरदस्त उत्साह नजर आया. अब भले ही दीपिका 'काल्कि 2' और संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' से बाहर हो गई हों, लेकिन 'किंग' को लेकर उनकी वापसी ने दर्शकों के बीच नया जोश भर दिया है. इस फिल्म में सुहाना खान और कई शानदार कलाकार एक साथ नजर आने वाले हैं और फैंस रिलीज का वेट कर रहे हैं. 

