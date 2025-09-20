कल्कि के सीक्वल से निकाले जाने के बाद दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी, पोस्ट शेयर कर बताया अगला बड़ा प्रोजेक्ट

दीपिका पादुकोण ने आखिरकार कल्कि 2898 AD सीक्वल से एग्जिट पर आखिरकार चुप्पी तोड़ी है. साथ ही उन्होंने किंग में शाहरुख खान के साथ फिर से काम करने की रोमांचक खबर भी शेयर की. दीपिका ने दोनों हाथ जोड़े हुए एक तस्वीर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, 'लगभग 18 साल पहले ओम शांति ओम की शूटिंग के दौरान उन्होंने मुझे जो पहला सबक सिखाया था, वह यह था कि फिल्म बनाने का अनुभव और आप जिन लोगों के साथ इसे बनाते हैं, वे उसकी सफलता से कहीं ज़्यादा मायने रखते हैं. मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं और तब से मैंने अपने हर फैसले में इस सीख को लागू किया है. और शायद यही वजह है कि हम साथ में अपनी छठी फिल्म बना रहे हैं?"

दीपिका ने शाहरुख को टैग किया और हैशटैग King और हैशटैग Day1 जोड़कर बॉलीवुड के सबसे चर्चित ऑन-स्क्रीन सहयोगों में से एक में एक नए चैप्टर का संकेत दिया. 2007 में ओम शांति ओम में उनकी पहली जोड़ी के बाद, किंग, शाहरुख के साथ उनकी छठी फिल्म होगी.

‘कल्कि 2898 एडी’ के सीक्वल से दीपिका पादुकोण बाहर

Add Zee News as a Preferred Source

‘कल्कि 2898 एडी’ के सीक्वल का इंतजार दर्शकों को लंबे समय से है. पहले कहा जा रहा था कि अभिनेत्री दीपिका पादुकोण इसमें अपने रोल को आगे बढ़ाती दिखाई देंगी. इसी बीच, निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी कि अब अभिनेत्री दीपिका पादुकोण फिल्म के सीक्वल का हिस्सा नहीं हैं. इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया है कि यह सुपरहिट फिल्म 'प्रतिबद्धता और उससे भी अधिक' की हकदार है.

फिल्म की निर्माण कंपनी वैजयंती मूवीज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह घोषणा की. कंपनी ने पोस्ट में लिखा, ''यह आधिकारिक घोषणा की जाती है कि दीपिका पादुकोण अब ‘कल्कि 2898 एडी’ के आगामी सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी. गहन विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि हम आगे साथ काम नहीं करेंगे. पहली फिल्म के लंबे सफर के बावजूद हमारी कोई स्थायी साझेदारी नहीं बन सकी. ‘कल्कि 2898 एडी’ जैसी फिल्में पूर्ण समर्पण और उससे भी अधिक प्रतिबद्धता की हकदार हैं. हम दीपिका को उनके भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए शुभकामनाएं देते हैं.''