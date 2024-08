फैंस से रूबरू हुईं दीपिका पादुकोण, चाहने वाले भी हुए इमोशनल, दिखा प्रेग्नेंसी में चांद-सा ग्लो

दीपिका पादुकोण इस वक्त अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान दे रही हैं. बॉक्स ऑफिस पर उनकी 'कल्कि 2898 AD' की बड़ी हिट साबित हुई. फैंस का रिएक्शन जबरदस्त रहा. अब प्रेग्नेंसी में भी वह फैंस से रूबरू हुईं. मगर वर्चुअली. दरअसल दीपिका पादुकोण ने हाल ही में अपने फैन से ऑनलाइन जुड़ने के लिए समय निकाला. जहां उन्होंने फैंस से बातचीत की.

कल्कि मूवी को लेकर मिल रहे प्यार पर दीपिका पादुकोण ने सभी फैंस का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने अपने चाहने वालों को दिल से धन्यवाद दिया. वहीं सोशल मीडिया पर दीपिका के लुक की फोटोज भी सामने आई हैं. चलिए आपको दिखाते हैं फैंस ने क्या कहा.

Had the best day of our life with you @deepikapadukone today

Thank you for taking your time to have a chat with us. Your army will forever be by your side and love you

— Team DP Malaysia (@TeamDeepikaMY_) August 1, 2024