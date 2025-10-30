‘अच्छा खाना, अच्छी सैलरी...’ जब दीपिका पादुकोण ने क्रू मेंबर्स के लिए कही थी ये बात, रातों-रात वायरल हो गया था इंटरव्यू

Deepika Padukone On Film Crew: दीपिका पादुकोण इन दिनों दो बड़ी फिल्मों ‘कल्कि 2’ और ‘स्पिरिट’ से बाहर होने को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. हालांकि, इस बीच वे शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘किंग’ में नजर आएंगी, जिसको लेकर उनके फैंस काफी एक्साइटेड हैं. मां बनने के बाद ये उनकी पहली फिल्म होगी, जिसमें वो काम करने वाली हैं. उनका ‘कल्कि 2’ और ‘स्पिरिट’ से बाहर होने की वजह 8 वर्किंग आवर्स और फिल्म के प्रॉफिट में हिस्सा बताया जा रहा है.

इंडस्ट्री के कई सितारों ने दीपिका के इस फैसले का सपोर्ट किया है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मुद्दों पर प्रोड्यूसर से पहले ही बात हो जाती है. हालांकि, दीपिका का ये विचार कोई नया नहीं है. एक पुराने इंटरव्यू में दीपिका ने काम के घंटों को लेकर अपनी राय रखी थी. उन्होंने कहा था, ‘मैं सबसे पहले काम के घंटों की बात करूंगी, खासकर क्रू के लिए. ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों से ज्यादा घंटे काम करवाते हैं तो काम जल्दी खत्म होगा, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है’.

क्रू मेंबर्स के लिए उठाई थी आवाज

उन्होंने आगे कहा, ‘अगर लोगों को आराम और पर्याप्त समय दिया जाए, तो वे ज्यादा एनर्जी के साथ काम करते हैं और नतीजे बेहतर आते हैं’. दीपिका ने आगे कहा था, ‘दूसरा कदम ये होना चाहिए कि ओवरटाइम का पैसा दिया जाए. अक्सर कलाकार ये सोचते हैं कि फिल्म हमारी है, लेकिन असल में क्रू मेंबर्स सबसे पहले आते हैं और सबसे देर तक काम करते हैं. इसलिए उन्हें उनके अतिरिक्त काम का सही मेहनताना मिलना चाहिए’. उनके इन तमाम विचारों और बातों की हर किसी ने तारीफ की थी.

अच्छा खाना और मेंटल हेल्थ की मिले सुविधाएं

उन्होंने बात करते हुए ये भी कहा था कि कुछ दिनों में तकनीकी दिक्कतों की वजह से ओवरटाइम हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे क्रू को प्रति घंटे के हिसाब से भुगतान मिले. दीपिका के मुताबिक, ऐसा करने से टीम का मनोबल बढ़ेगा और हर कोई अपने काम में और बेहतर परफॉर्म करेगा. दीपिका ने आगे कहा था, ‘तीसरी बात जो मैं बदलना चाहूंगी, वो है क्रू को मिलने वाला खाना. उन्हें टेस्टी और अच्छा खाना दिया जाना चाहिए. ये छोटी सी बात है लेकिन इससे लोग खुश रहते हैं और काम में और समर्पण दिखाते हैं’.

दीपिका पादुकोण की आने वाली फिल्में

उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि सेट पर मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट होना चाहिए या फिर हर किसी के पास किसी काउंसलर का हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए. अगर काम की बात करें तो दीपिका ने भले ही ‘स्पिरिट’ और ‘कल्कि 2’ छोड़ दी हो, लेकिन उनके पास अभी कई बड़े प्रोजेक्ट हैं. वे शाहरुख खान और सुहाना खान के साथ फिल्म ‘किंग’ में नजर आएंगी. इसके अलावा, वे अल्लू अर्जुन और एटली के साथ भी एक बड़े प्रोजेक्ट में जुड़ने वाली हैं. इससे साफ है कि दीपिका का करियर लगातार मजबूत हो रहा है, भले ही उन्होंने कुछ फिल्मों से दूरी बना ली हो.