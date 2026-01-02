Advertisement
trendingNow13061998
Hindi Newsबॉलीवुडन्यू ईयर पार्टी में डांस फ्लोर पर रणवीर-दीपिका ने लगाई आग, हो गए कोजी, Inside PHOTOS

न्यू ईयर पार्टी में डांस फ्लोर पर रणवीर-दीपिका ने लगाई आग, हो गए कोजी, Inside PHOTOS

Deepika Padukone और रणवीर सिंह के नए  साल के जश्न की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे नजर आए और डांस करते दिखे.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Jan 02, 2026, 09:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रणवीर और दीपिका
रणवीर और दीपिका

Deepika Ranveer New Year 2026 Celebration: दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के लिए बीता साल और 2026 की शुरुआत धमाकेदार रही है. ये दोनों सितारे नए साल का जश्न न्यूयॉर्क में मना रहे हैं जिसकी इनसाइड फोटोज वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में दीपवीर डांस फ्लोर पर कभी एक दूसरे को गले लगाते तो कभी कोजी होते हुए नजर आए.

मैचिंग लुक में दीपिका-रणवीर

इस मौके पर दीपिका और रणवीर दोनों मैंचिंग ब्लैक कलर के आउटफिट में एक दूसरे के साथ काफी क्यूट और रोमांटिक अंदाज में नजर आए. ये दोनों धुरंधर की सक्सेस के बाद न्यूयॉर्क में है और नए साल का धमाकेदार वेलकम भी वहीं पर किया. हालांकि ना तो दीपिका और ना ही रणवीर ने नए साल के सेलिब्रेशन की फोटो शेयर की...लेकिन सोशल मीडिया पर इनकी धमाकेदार पार्टी के फोटोज लगातार वायरल हो रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

फैंस संग खिंचवाई फोटो

दीपवीर के नए साल के जश्न की तस्वीरों के दीपिका पादुकोण फैन क्लब ने शेयर किया है. जिसमें दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं.इन दोनों अपने फैंस के साथ भी फोटोज क्लिक करवाईं. जिसमें दोनों सितारे कैमरे के सामने मु्स्कुराते हुए पोज देते दिखाई दिए. 

fallback

 

किया कोजी डांस

नए साल के जश्न में दीपिका और रणवीर ने एक दूसरे के साथ कोजी डांस भी किया. जिसकी फोटोज आप यहां पर देख सकते हैं. इन फोटो में कभी रणवीर और दीपिका एक दूसरे को गले लगा रहे हैं तो कभी एक दूसरे की आंखों में डूबे नजर आए.

fallback

2 घंटा 20 मिनट की ये ब्लॉकबस्टर मूवी, कई साल पहले तोड़ चुकी रिकॉर्ड्स, खौफ से थर्राई 'धुरंधर', 15 साल बाद दोबारा हो रही रिलीज

 

दीपिका ने बनाए मोदक

इससे पहले धुरंधर की सक्सेस को सेलिब्रेट करने ये दोनों स्टार्स शेफ विकास खन्ना के रेस्टोरेंट भी गए थे. जिसमें दीपिका ने शेफ की मदद से रणवीर के लिए मोदक बनाया. इस वीडियो को शेफ विकास ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. जिसमें दीपवीर शेफ विकास खन्ना संग मिलकर धुरंधर का जश्न एक साथ मनाते दिखे.आपको बता दें, 'धुरंधर 2' इसी साल 19 मार्च को रिलीज हो रही है. ऐसे में बाकी मेकर्स खौफ में है.

 

 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Deepika PadukoneRanveer Singh

Trending news

सरकार ने 'X' को भेजा नोटिस, ग्रोक में महिलाओं के बनवाए जा रहे भद्दे फोटोज
social media
सरकार ने 'X' को भेजा नोटिस, ग्रोक में महिलाओं के बनवाए जा रहे भद्दे फोटोज
Fact check: क्या मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे? फैक्ट चेक ने चौंकाया
500 note fact check
Fact check: क्या मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे? फैक्ट चेक ने चौंकाया
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं
Punjab news
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं
भगवंत मान सरकार का ऐलान, 1700 से ज्यादा छात्रों को IIT, NIT और AIIMS की फ्री तैयारी
Bhagwant Mann Punjab CM
भगवंत मान सरकार का ऐलान, 1700 से ज्यादा छात्रों को IIT, NIT और AIIMS की फ्री तैयारी
उमर खालिद की रिहाई के लिए अमेरिकी सांसदों ने लिखा पत्र, भाजपा ने तुरंत लगाई फटकार
Umar Khalid
उमर खालिद की रिहाई के लिए अमेरिकी सांसदों ने लिखा पत्र, भाजपा ने तुरंत लगाई फटकार
ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK की प्रोपोगेंडा मशीन एक्टिव, सोशल मीडिया पर गढ़ रहा झूठ
Pakistan
ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK की प्रोपोगेंडा मशीन एक्टिव, सोशल मीडिया पर गढ़ रहा झूठ
सर्दियों में गाड़ी चलाते वक्त भूलकर भी न करें ये गलती, सवारियां भी रखें ध्यान
how to drive in fog
सर्दियों में गाड़ी चलाते वक्त भूलकर भी न करें ये गलती, सवारियां भी रखें ध्यान
नए साल के पहले दिन बेल्लारी में हिंसा, बैनर विवाद में फायरिंग से एक युवक की गई जान
Karnataka News in Hindi
नए साल के पहले दिन बेल्लारी में हिंसा, बैनर विवाद में फायरिंग से एक युवक की गई जान
भारत को अपनी रक्षा का हक, पाकिस्तान को एस जयशंकर ने लगाई लताड़; चीन को भी नहीं बख्शा
India News
भारत को अपनी रक्षा का हक, पाकिस्तान को एस जयशंकर ने लगाई लताड़; चीन को भी नहीं बख्शा
Weather forecast: उत्तर भारत के इन राज्यों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी
Imd Weather Forecast Today
Weather forecast: उत्तर भारत के इन राज्यों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी