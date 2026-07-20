बॉलीवुड की खौफनाक सस्पेंस थ्रिलर को भी मात देने वाली एक सच्ची घटना की कहानी सामने आई है. कहानी एक दशक से भी ज्यादा पुरानी है लेकिन उसका पर्दाफाश अब हुआ है. कहानी यूं है कि 2012 में 28 साल के एक बिजनेसमैन करण कक्कड़ ने प्रोड्यूसर बनने की चाहत के साथ दिल्ली से मुंबई का रुख किया. करण दिल्ली में एक सफल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाते थे. उनकी महत्वाकांक्षा प्रोड्यूसर के तौर पर बॉलीवुड में जमने की थी. करण ने अंधेरी के ओबेरॉय स्प्रिंग्स में एक अपार्टमेंट किराए पर लिया. फिल्म जगत के लोगों से मिलना-जुलना शुरू किया और अपने नए माहौल के हिसाब से एक सेकंड-हैंड BMW कार खरीदी. ऐसा करण ने इसलिए किया क्योंकि वो फिल्म जगत के ऐसे लोगों की लाइफस्टाइल को फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे जिनसे वह मिल-जुल रहे थे. हालांकि इन्हीं वजहों से वह गलत लोगों की नजर में आ गए और उनके टारगेट बन गए.
इस कथित साजिश के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विजय पलांडे, उसका साथी धनंजय शिंदे और एक्ट्रेस-मॉडल बनने की कोशिश कर रही सिमरन सूद थे. पलांडे पर इस हत्या की साजिश रचने का आरोप था. जांच करने वालों का आरोप है कि सिमरन ने करण से दोस्ती की और उनका भरोसा जीता. सिमरन को पता चला कि करण आर्थिक रूप से मजबूत है और फिल्मों में निवेश का इच्छुक है तो कहा जाता है कि वह उसके करीब आ गई और उसे ऐसे लोगों से मिलवाने का वादा किया जो उसे प्रोजेक्ट दिलाने में मदद कर सकते थे. उसने उसे ठीक वही चीज देने का प्रस्ताव दिया जिसकी उसे चाहत थी: बॉलीवुड में एंट्री का रास्ता.
आखिरकार करण को एक ऐसी मीटिंग के लिए बुलाया गया जिसे वह प्रोफेशनल मीटिंग समझ रहा था. पुलिस ने बताया कि उसे मीटिंग के बजाय एक किराए के फ्लैट में ले जाया गया, जहां सिमरन के साथी पलांडे और सहयोगी उसका इंतजार कर रहे थे. वहां पहुंचकर करण को पता चला कि वह एक ट्रैप में फंस गया है और वहां कोई फिल्म प्रोजेक्ट की बात नहीं थी.
फ्लैट में घुसते ही उसे बंधक बनाते हुए कथित तौर पर काबू में कर लिया गया. आरोपियों ने उसके बैंक कार्ड ले लिए और उसके अकाउंट से पैसे निकाल लिए. उन्होंने उसके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके जमकर शॉपिंग भी की. पुलिस के मुताबिक उसके सारे पैसे निकालने के बाद उन लोगों ने तय किया कि करण को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता.
पुलिस के मुताबिक पलांडे ने जांच करने वालों को बताया कि करण के सामने मरने के दो तरीके रखे गए थे. या तो होश में रहते हुए उसका गला काट दिया जाए या फिर पहले नींद की गोलियां खिला दी जाएं. कहा जाता है कि करण ने दूसरा तरीका चुना. पुलिस के मुताबिक उसे नींद की 14 गोलियां खिलाई गईं. जब गोलियों का असर हुआ, तो बाथरूम के अंदर उसका गला काट दिया गया. इसके बाद कथित तौर पर उसके कातिलों ने उसकी लाश के टुकड़े किए और उन टुकड़ों को उसकी BMW कार में रख दिया जिस कार को उसके परिवार ने उसे नई जिंदगी शुरू करने में मदद के लिए खरीदा था. उसी कार का इस्तेमाल उसकी लाश को मुंबई से बाहर ले जाने के लिए किया गया. आरोपी कार चलाकर कुंभारली घाट पहुंचे, जो घने जंगलों से घिरा एक दूर-दराज पहाड़ी रास्ता है और वहां लाश के टुकड़े फेंक दिए.
करण की तलाश में भाई पहुंचा मुंबई
जब करण गायब हो गया तो उसका भाई हनीश मुंबई गया और उसे खोजने लगा. उसे मलाड के एक मॉल से CCTV फुटेज मिला जिसमें कथित तौर पर पलांडे और धनंजय शिंदे को करण का ATM कार्ड इस्तेमाल करते हुए देखा गया. हनीश ने यह फुटेज अंबोली पुलिस को सौंपा और अधिकारियों से पलांडे से पूछताछ करने का आग्रह किया. वह किसी खबर के इंतजार में लगभग 20 दिनों तक करण के अपार्टमेंट में रहा. जांच में कोई खास प्रगति न होने पर वह आखिरकार दिल्ली लौट आया.
मामले में अहम सुराग एक और हत्या के बाद ही मिला. दिल्ली के व्यवसायी अरुण टिक्कू की हत्या के सिलसिले में पलांडे और उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया. जब हनीश ने टेलीविजन पर पलांडे को देखा तो वह तुरंत मुंबई लौटा और क्राइम ब्रांच से संपर्क किया. करण का गायब होना अब केवल एक सामान्य गुमशुदगी का मामला नहीं लग रहा था. पलांडे के कथित खुलासे के आधार पर तलाशी टीमों ने कुंभारली घाट जाकर कंकाल के अवशेष बरामद किए. बाद में DNA जांच से पुष्टि हुई कि वे अवशेष करण के ही थे.
जांचकर्ताओं ने करण का चांदी का ब्रेसलेट और सैमसंग गैलेक्सी टैब भी बरामद किया, साथ ही खून से सना एक चॉपर और एक दरांती भी मिली. अधिकारियों ने उसके डेबिट और क्रेडिट कार्ड से किए गए लेन-देन की जांच की, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि खर्च का ब्योरा अपराध की गुत्थी सुलझाने में मदद कर सकता है.
बाद में जांच का दायरा बढ़ाया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या मुंबई पुलिस के दो कर्मचारियों ने परोक्ष रूप से पलांडे की मदद की थी. आरोप है कि कॉन्स्टेबल अमोल देशपांडे ने उस रेंटल एग्रीमेंट पर गवाह के तौर पर साइन किए थे जिसका इस्तेमाल पलांडे और सिमरन ने ओबेरॉय स्प्रिंग्स में फ्लैट लेने के लिए किया था, जबकि दोनों ने कथित तौर पर अपनी झूठी पहचान का इस्तेमाल किया था।
जांचकर्ताओं ने पलांडे के रिश्तेदार इंस्पेक्टर संजय शिंदे की भूमिका की भी जांच की. उन पर आरोप था कि उन्होंने अधिकारियों से पलांडे को परेशान न करने के लिए कहा था, जबकि करण के परिवार ने उसे संदिग्ध के तौर पर पहचाना था. पलांडे ने कथित तौर पर इंस्पेक्टर से जुड़ी एक महिंद्रा जाइलो गाड़ी का भी इस्तेमाल किया था.
DNA टेस्ट से करण के शव की पहचान होने के बाद भी, उसके परिवार को उसका डेथ सर्टिफिकेट पाने में बहुत मुश्किल हुई. इसके बिना वे उसके बैंक अकाउंट में बचे पैसे नहीं निकाल पा रहे थे.
करण कक्कड़ और अरुण टिक्कू की हत्या के मामले में विजय पलांडे अभी भी जेल में है. इस मामले में उसके साथी धनंजय शिंदे और मनोज गजकोश को भी जेल हुई थी. सिमरन सूद जिसने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया था, तीन साल जेल में बिताने के बाद रिहा कर दी गई. हत्या के 14 साल बीत जाने के बाद भी करण की हत्या मुंबई के सबसे खौफनाक क्राइम्स में से एक पूरी तरह से न सुझलने वाली पहेली बनकर रह गई है.