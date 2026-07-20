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जिंदा ही तलवार से काट देंगे गला, नहीं तो खाओ नींद की 14 गोलियां; कत्‍ल में खत्‍म हुआ बॉलीवुड ड्रीम

बॉलीवुड की खौफनाक सस्‍पेंस थ्रिलर को भी मात देने वाली एक सच्‍ची घटना की कहानी सामने आई है. कहानी एक दशक से भी ज्‍यादा पुरानी है लेकिन उसका पर्दाफाश अब हुआ है. कहानी यूं है कि 2012 में 28 साल के एक बिजनेसमैन करण कक्‍कड़ ने प्रोड्यूसर बनने की चाहत के साथ दिल्‍ली से मुंबई का रुख किया.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jul 20, 2026, 08:07 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:07 AM IST
जिंदा ही तलवार से काट देंगे गला, नहीं तो खाओ नींद की 14 गोलियां; कत्‍ल में खत्‍म हुआ बॉलीवुड ड्रीम

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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