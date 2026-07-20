बॉलीवुड की खौफनाक सस्‍पेंस थ्रिलर को भी मात देने वाली एक सच्‍ची घटना की कहानी सामने आई है. कहानी एक दशक से भी ज्‍यादा पुरानी है लेकिन उसका पर्दाफाश अब हुआ है. कहानी यूं है कि 2012 में 28 साल के एक बिजनेसमैन करण कक्‍कड़ ने प्रोड्यूसर बनने की चाहत के साथ दिल्‍ली से मुंबई का रुख किया. करण दिल्ली में एक सफल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाते थे. उनकी महत्‍वाकांक्षा प्रोड्यूसर के तौर पर बॉलीवुड में जमने की थी. करण ने अंधेरी के ओबेरॉय स्प्रिंग्स में एक अपार्टमेंट किराए पर लिया. फिल्‍म जगत के लोगों से मिलना-जुलना शुरू किया और अपने नए माहौल के हिसाब से एक सेकंड-हैंड BMW कार खरीदी. ऐसा करण ने इसलिए किया क्‍योंकि वो फिल्‍म जगत के ऐसे लोगों की लाइफस्‍टाइल को फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे जिनसे वह मिल-जुल रहे थे. हालांकि इन्‍हीं वजहों से वह गलत लोगों की नजर में आ गए और उनके टारगेट बन गए.