दिल्ली पुलिस ने बताया, विक्की-कैटरीना की शादी से क्या सीखना चाहिए?

नई दिल्ली: बॉलीवुड के स्टार कपल विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) की शादी इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है. इस शादी की भव्यता और सिक्योरिटी को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार MEME और ट्वीट की बरसात हो रही है. इसलिए अब इस शादी को लेकर एक ऐसा ट्वीट आया है जिसे देखकर हर किसी की हंसी छूट रही है. ये ट्वीट दिल्ली पुलिस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हेंडल से शेयर किया है.

दरअसल, दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने विक्की-कैटरीना की शादी की से लोगों को एक बात सीखने की सलाह दी है. ट्विटर पर इसे खूब पसंद किया जा रहा है यहां तक की यूजर्स भी इस ट्वीट पर कमेंट करते थक नहीं रहे हैं. इस ट्वीट में दिल्ली पुलिस लिखा है, 'हैलो आप पार्सवर्ड को इतना सिक्योर रखें जितनी #Vickat की वेडिंग'.

Hello people,

Keep your passwords as secure as #VicKat wedding.

— #DelhiPolice (@DelhiPolice) December 10, 2021