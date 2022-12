Watch: Deepika Padukone के 'बेशर्म रंग' का देसी वर्जन देख नहीं रुकेगी आपकी हंसी, देखें Video

Besharam Rang Desi version: दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और शाहरुख खान (Shahrukh Khan) का नया गाना 'बेशर्म रंग' (Besharam Rang) 12 दिसंबर को रिलीज किया गया था जिसके बाद से फिल्म को लेकर बवाल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है. हालांकि, अब एक फनी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. क्योंकि इस वीडियो में न तो भगवा रंग है और न ही शानदार ग्राफिक्स, तो 'बेशर्म रंग' के इस देसी वर्जन को देखकर किसी को आपत्ति भी नहीं होगी. ये कहना गलत नहीं है कि इस फनी वीडियो ने सारे विवादों का हद ही निकाल दिया है.

बेशर्म रंग का देसी वर्जन

दीपिका और शाहरुख खान का गाना 'बेशर्म रंग' जब से रिलीज हुआ है तभी से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. हालांकि, गाने में दीपिका की बिकिनी के रंग ने हर तरफ बवाल मचा दिया. सोशल मीडिया पर फिल्म को बायकॉट करने तक की मांग उठ गई. वहीं, दूसरी तरफ करोड़ों लोगों को ये गाने बेहद पसंद भी आया है. लेकिन इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज के बीच सोशल मीडिया पर बेशर्म रंग का एक देसी वर्जन तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दीपिका की जगह कुछ लड़के नदी किनारे बेबाकी से डांस करते नजर आ रहे हैं. आप भी देखें ये शानदार फनी वीडियो

A new version of "Besharam Rang" is released, so no one's sentiments are hurt. pic.twitter.com/cxnFjKUnOX

