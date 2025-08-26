Gustaakh Ishq: विलेन के किरदार में दिखेंगे एक्टर नसीरुद्दीन शाह, डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की डेब्यू फिल्म का टीजर हुआ रिलीज
Gustaakh Ishq: इंडियन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा फैशन इंडस्ट्री से अब अपना फिल्मी सफर शुरू करने जा रहे हैं. उनकी डेब्यू फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Aug 26, 2025, 07:14 AM IST
हर इंडियन लड़की का सपना होता है कि वो अपनी शादी और फंक्शन में डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के कपड़े पहनें. वहीं आम लोगों से लेकर बॉलीवुड के कई बड़े-बड़े सेलिब्रिटी भी मनीष मल्होत्रा के डिजाइन को ही प्रिफरेंस देते हैं. मनीष के कई डिजाइन कांन्स, पेरिस फैशन वीक और बड़े-बड़े इवेंट्स मे पहने गए हैं. मगर अब मनीष मल्होत्रा बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं. उनकी पहली फिल्म ‘गुस्ताख इश्क’ का टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है जो कि काफी प्रोमिसिंग लग रहा है. 

वायरल टीजर
फिल्म ‘गुस्ताख इश्क’ एक लव स्टोरी है. वहीं फिल्म का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है जिसके लिए फैंस काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं. वहीं बात करें फिल्म के टीजर की तो बिना किसी धूम-धड़ाके के सॉफ्ट टच दिया गया है जिसमें गुलजार की लिरिक्स और विशाल भारद्वाज का म्यूजिक देखने को मिलेगा. इस टीजर में एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने अपनी शूथिंग आवाज से जादू बिखेर दिया है. 

विलेन बनेंगे  नसीरुद्दीन शाह
मनीष मल्होत्रा की इस फिल्म में मुख्य भूमिका के तौर पर एक्टर विजय वर्मा एक्ट्रेस फातिमा सना शेख के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगे. ये रोमांटिक जोड़ी टीजर में काफी अच्छी दिखाई दे रही है. वहीं फिल्म ‘गुस्ताख इश्क’ में एक्टर शारिब हाशमी भी नजर आएंगे. इस फिल्म में वर्सेटाइल एक्टर नसीरुद्दीन शाह एक खलनायक का किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे, जो फिल्म को काफी दिलचस्प बना देता है. डायरेक्टर विभु पूरी की ये फिल्म थिएटर में इस साल नवंबर के माह में एंट्री मारेगी. डिजाइनर को अपनी इस डेब्यू फिल्म से काफी उम्मीदें हैं अब बस देखना ये होगा कि क्या विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की केमिस्ट्री लोगों को पसंद आएगी या नहीं.

;