देव आनंद के बेटे सुनील आनंद का निधन, 70 साल की उम्र में ली आखिरी सांस; पिता की विरासत पर बना रहे थे फिल्म

हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर देव आनंद और एक्ट्रेस कल्पना कार्तिक के बेटे सुनील आनंद का निधन हो गया है. सुनील ने 70 साल की उम्र में यूके में में आखिरी सांस ली. मंगलवार को उनकी भतीजी जीना नारंग इस बात की जानकारी दी. परिवार ने इस दुख की घड़ी में प्राइवेसी बनाए रखने का अनुरोध किया है.
बता दें कि सुनील ने अभी हाल ही में 30 जून को अपना 70वां जन्मदिन मनाया. वो खुद एक एक्टर, फिल्ममेकर और प्रोड्यूसर थे. उन्होंने साल 1984 में अपने पिता की डायरेक्ट की हुई फ़िल्म 'आनंद और आनंद' से एक्टिंग की शुरुआत की और बाद में 'कार थीफ़', 'मैं तेरे लिए' और 'मास्टर' जैसी फिल्मों में भी काम किया.
उनके निधन की जानकारी देते हुए जीना नारंग ने कहा, 'भारी मन से हमारा परिवार सुनील आनंद के निधन पर शोक व्यक्त कर रहा है. हमें मिले प्यार, प्रार्थनाओं और समर्थन से सांत्वना मिली है और हम इसके लिए बेहद आभारी हैं. हम इस मुश्किल समय में प्राइवेसी बनाए रखने का अनुरोध करते हैं.' हालांकि, अभी तक मौत की वजह के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी गई.
यूं तो सुनील ने अपने करियर की शुरुआत बतौर एक्टर की थी, लेकिन वे अपने परिवार के प्रोडक्शन बैनर, नवकेतन फिल्म्स के साथ जुड़े रहे. फिर सालों तक उन्होंने पर्दे के पीछे काम किया और अपने पिता की फिल्मी विरासत को संजोए रखने में अपना योगदान देते रहे.
बता दें कि सितंबर 2023 में देव आनंद की 100 जन्मदिन से पहले सुनील ने अपने पिता के साथ काम करने और उनकी देखभाल करने में अपनी जिंदगी के ज्यादातर समय बिताने के बारे में बात की थी. NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा था, 'मैंने 2008 में हमारी क्लासिक फिल्म 'गाइड' को कान फिल्म फेस्टिवल में ले जाने का काम भी संभाला था. यह पहली भारतीय क्लासिक फिल्म थी जिसे कान कमेटी ने फेस्टिवल में दिखाए जाने के लिए चुना था. ये डैड, हमारे लिए, नवकेतन और भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी.'
इस दौरान सुनील ने यह भी बताया था कि वो अपने पिता को समर्पित एक फिल्म पर काम कर रहे हैं. अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था, 'यह मेरे पिता को समर्पित एक बहुत बड़ी फिल्म है. मैं इसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट कर रहा हूं. सफर जारी रहेगा. मैं अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाता रहूंगा.'