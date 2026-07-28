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स्टारडम विरासत में मिला लेकिन सफलता नहीं! देव आनंद के बेटे की अधूरी रह गई एक्टिंग जर्नी, हॉलीवुड में भी नहीं चली किस्मत

हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार देव आनंद ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दीं और बनाईं. लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उनके बेटे की किस्मत नहीं चमकी और उनकी एक्टिंग जर्नी शुरू होते ही खत्म हो गई. 28 जुलाई को देवा आनंद के बेटे सुनील आनंद ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, आइए बताते हैं उनके अब तक के सफर के बारे में

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 28, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:28 PM IST
स्टारडम विरासत में मिला लेकिन सफलता नहीं! देव आनंद के बेटे की अधूरी रह गई एक्टिंग जर्नी, हॉलीवुड में भी नहीं चली किस्मत

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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