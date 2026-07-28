/स्टारडम विरासत में मिला लेकिन सफलता नहीं! देव आनंद के बेटे की अधूरी रह गई एक्टिंग जर्नी, हॉलीवुड में भी नहीं चली किस्मत

जाल, टैक्सी ड्राइवर, इंसानियत, सीआईडी और पॉकिट मार जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाले एवरग्रीन एक्टर देव आनंद के बेटे सुनील आनंद का 28 जुलाई को लंदन में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. 70 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. देव आनंद के बेटे सुनील आनंद की जर्नी उनके पिता से काफी अलग रही, जहां उनके पिता का नाम हमेशा इंडस्ट्री में गूजंता रहा, वहीं सुनील अपनी पहचान बनाने में स्ट्रगल करते रहे.
सुनील आनंद भी अपने पिता की तरह ही फिल्मों में खूब नाम और शोहरत कमाना चाहते थे, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था. वहीं देवा आनंद का भी सपना था कि वो अपने बेटे का नाम लाखों लोगों के जुबां पर सुने और उसे बड़े पर्दे का एक बेहतरीन हीरो बनते देखें.
सफलता कड़ी मेहनत और जुनून के साथ-साथ किस्मत का साथ भी मांगती है. अगर किस्मत आपका साथ न दे, तो लाख कोशिशों के बाद भी आप शिखर तक नहीं पहुंच सकते. कुछ ऐसा ही देखने को मिला बॉलीवुड के एवरग्रीन हीरो देव आनंद के बेटे के साथ. देव आनंद ने साल 1954 में एक्ट्रेस कल्पना कार्तिक से शादी की, जिसके करीब दो साल बाद उनके घर बेटे सुनील ने जन्म लिया.
इंडस्ट्री के बड़े फिल्मी परिवार में जन्म लेने की वजह से सुपरस्टार पिता देव आनंद को अपने बेटे से काफी उम्मीदें थीं. वो चाहते थे कि उनका बेटा बॉलीवुड का एक जाना-माना चेहरा बनें और सुपरस्टार की लिस्ट में उसकी भी गिनती हो. लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी सुनील का फिल्मी करियर नहीं चला.
अमेरिका के वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से बिजनेस की डिग्री हासिल करने के बाद सुनील आनंद ने बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा. उन्होंने साल 1984 में फिल्म 'आनंद और आनंद' से अपने एक्टिंग करियर की शुरूआत की. इस फिल्म को उनके पिता देव आनंद ने बनाया था, जिसमें उन्होंने अपनी जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा लगा दिया था.
देव आनंद द्वारा डायरेक्ट और प्रोड्यूस की गई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई. लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और बेटे सुनील को तीन बड़ी फिल्मों में लीड एक्टर के तौर पर काम दिया. मगर वो तीनों फिल्में फ्लॉप हो गई.
सुनील आनंद ने एक या दो नहीं, बल्कि लगातार चार फ्लॉप फिल्में दीं, जिसके बाद उन्हें इस बात का अहसास हो गया कि वो फिल्मों कभी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे और ये उनके लिए सही ऑप्शन नहीं है. धीरे-धीरे उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली. आपको बता दें सुनील ने 'आनंद और आनंद' के साथ-साथ 'कार थीफ', 'मेरे तेरे लिए', 'मास्टर' जैसी फिल्मों में काम किया.
सुनील ने सिर्फ एक्टिंग में ही नहीं, बल्कि फिल्म निर्माण में भी हाथ आजमाया और खुद को हमेशा पर्दे के पीछे ही रखा. उन्होंने सिर्फ इंडियन फिल्मों में ही अपनी किस्मत नहीं आजमाई,बल्कि हॉलीवुड में भी उन्होंने अपने लक को ट्राई किया. साल 2014 में सुनील ने इंग्लिश-लैंग्वेज हॉलीवुड फिल्म Vagator Mixer में डायरेक्टर और स्टार के रूप में काम किया. ये प्रोजेक्ट उनके पिता के प्रोडक्शन हाउस नवकेतन इंटरनेशनल फिल्म्स से जुड़ा हुआ था.