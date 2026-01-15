Advertisement
trendingNow13074921
Hindi Newsबॉलीवुड19 साल पुराना किस्सा... जब अमिताभ बच्चन के घर ‘जलसा’ पहुंचे थे देव आनंद, आधे घंटे गेट पर करना पड़ा इंतजार, वॉचमैन ने भी किया नजरअंदाज

19 साल पुराना किस्सा... जब अमिताभ बच्चन के घर ‘जलसा’ पहुंचे थे देव आनंद, आधे घंटे गेट पर करना पड़ा इंतजार, वॉचमैन ने भी किया नजरअंदाज

Dev Anand Amitabh Bachchan Incident: देव आनंद और अमिताभ बच्चन दोनों ही हिंदी सिनेमा के लेजेंड्री स्टार्स रहे हैं. दोनों ने अपने-अपने दौर में हिट फिल्में दीं, लेकिन आज हम आपको उस किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं, जब देव आनंद बिग बी के घर उनसे मिलने पहुंचे थे और उनको गेट पर इंतजार करना पड़ा था. वॉचमैन ने भी उनको काफी नजरअंदाज कर दिया था.  

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jan 15, 2026, 08:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जब अमिताभ बच्चन के घर ‘जलसा’ पहुंचे थे देव आनंद
जब अमिताभ बच्चन के घर ‘जलसा’ पहुंचे थे देव आनंद

Dev Anand Amitabh Bachchan Incident: देव आनंद अपने जमाने के सबसे बड़े सितारों में से एक थे और उनकी किताब ‘ऑटोबायोग्राफी’ 2007 में लॉन्च हुई. उनको, उनके फैंस और साथियों की बुक लॉन्च से काफी उम्मीदें थीं. लेकिन उस दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिसने देव आनंद को काफी दुखी और निराश कर दिया. दरअसल, लॉन्च के दौरन सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था. वे आए भी, लेकिन मंच पर थोड़ी देर ही रुके और जल्दी चले गए. 

इतना ही नहीं, उन्होंने बाकी लोगों के साथ डिनर भी नहीं किया और किताब की कॉपी भी नहीं ली, जिससे देव आनंद काफी निराश हुए. अगले दिन देव आनंद खुद बच्चन साहब के घर जलसा पहुंचे, ताकि अपनी किताब की कॉपी उन्हें दे सकें. लेकिन वहां उन्हें लगभग आधे घंटे तक गेट के बाहर इंतजार करना पड़ा. ये किस्सा हाल ही में देव आनंद के करीबी दोस्त और सहयोगी मोहन चुरीवाला ने विक्की लालवानी के साथ इंटरव्यू में साझा की. मोहन ने बताया कि उस समय अमर सिंह, जो बच्चन परिवार के करीब थे. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

19 साल पुराना है ये चौंकाने वाला किस्सा 

उन्होंने बताया कि अमर सिंह ने देव आनंद से पूछा, ‘हम अमिताभ जी को बुला लें?’. देव आनंद ने कहा, ‘हां, बुला लो’. मोहान ने बताया कि अमर सिंह ने देव आनंद को भरोसा दिलाया कि वे अमिताभ बच्चन, अनिल अंबानी और टीना अंबानी के साथ आएंगे. उस समय अमर सिंह समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, जबकि महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार थी. लेकिन जब राजनीतिज्ञ टी सुब्बारमी रेड्डी ने बताया कि वे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के साथ आएंगे, तो अमर सिंह को ये पसंद नहीं आया. 

आमिर खान–राजकुमार हिरानी की नई फिल्म, जिसमें लगातार हो रही देरी, अब स्क्रिप्ट री-राइट के बाद मार्च में शुरू होगी शूटिंग

देव आनंद को आधे घंटे गेट पर करना पड़ा इंतजार

हालांकि, उन्होंने देव आनंद को डिनर में शामिल होने का भरोसा दिया, लेकिन ये ग्रुप बुर लॉन्च इवेंट खत्म होने से पहले ही चला गया. मोहान ने बताया कि देव आनंद ने सोचा, ‘क्या उन्हें हमसे कोई शिकायत है?’. इसके बाद मोहन ने तय किया कि वे पर्सनली अमितभा बच्चन और अंबानी परिवार को किताब की कॉपी दे देंगे. आखिरी पल में देव आनंद ने खुद मोहन के साथ जाने पर जोर दिया. जब वे जलसा पहुंचे और हॉर्न बजाया, तो वॉचमैन अंदर जाकर 15 मिनट तक बाहर नहीं आया. 

देव आनंद के लिए शर्मिंदगी भरा था ये एक्सपीरियंस 

मोहन ने इस दौरान अमर सिंह को कॉल किया, जिसे जवाब आने में और 10 मिनट लगे. जब देव आनंद और मोहन को अंदर जाने की परमिशन मिली, तो अमर सिंह रात के कपड़ों में दिखाई दिए और हैरान दिखे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि देव आनंद भी साथ आए हैं. अमिताभ बच्चन लगभग 15 मिनट बाद आए, जब वे हेल्थ क्लब से लौटे थे. मोहन ने बताया कि देव आनंद और बच्चन ने कुछ मिनट चाय पी और बातचीत की. ये पूरी घटना देव आनंद के लिए थोड़ी शर्मिंदगी और उलझन भरी थी.

15 साल पहले देव आनंद ले चुके विदा

देव आनंद की मौत के बाद अमर सिंह ने विर्स संघवी से कहा कि किसी भी मेहमान को जलसा में आने के लिए परमिशन लेना जरूरी थी. मोहन ने याद किया कि ये बात देव आनंद को बताई जाती, तो उन्हें बहुत बुरा लगता. मोहन ने कहा, ‘मैं खुश हूं कि ये घटना देव आनंद के बाद सामने आई. अगर ये उन्हें पता चल जाता, तो वे सच में दुखी हो जाते’. बता दें, देव आनंद ने 3 दिसंबर, 2011 को लंदन में 88 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. देव आनंद और अमिताभ बच्चन दोनों ही हिंदी सिनेमा के लेजेंड्री स्टार्स रहे हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Dev AnandAmitabh Bachchan

Trending news

बीएमसी चुनाव: बहुमत में तो कभी नहीं आई शिवसेना, पर उद्धव को चुभ रहा होगा 'बिग ब्रदर'
BMC Chunav 2026
बीएमसी चुनाव: बहुमत में तो कभी नहीं आई शिवसेना, पर उद्धव को चुभ रहा होगा 'बिग ब्रदर'
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE: 'NOTA दबाना मतलब गलत उम्मीदवार की मदद...नागपुर में वोट डालने के बाद RSS प्रमुख का बड़ा बयान
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE: 'NOTA दबाना मतलब गलत उम्मीदवार की मदद...नागपुर में वोट डालने के बाद RSS प्रमुख का बड़ा बयान
संकट की घंटी, ईरान में फंसे भारतीय, थरूर बोले- अगले कुछ दिन है बहुत जरूरी
Shashi Tharoor
संकट की घंटी, ईरान में फंसे भारतीय, थरूर बोले- अगले कुछ दिन है बहुत जरूरी
40 फीसदी मुस्लिम आबादी...इस राज्य में कट्टरपंथियों ने उठाई अलग मुस्लिम जिले की मांग
DNA
40 फीसदी मुस्लिम आबादी...इस राज्य में कट्टरपंथियों ने उठाई अलग मुस्लिम जिले की मांग
डरने लगे 'मजहब के ठेकेदार', मौलाना-इमाम, रडार पर सारे नाम...मस्जिदों में बड़ा ऑपरेशन
DNA
डरने लगे 'मजहब के ठेकेदार', मौलाना-इमाम, रडार पर सारे नाम...मस्जिदों में बड़ा ऑपरेशन
ठंड का तांडव तेज, अब रातें बनेंगी सर्दी की ‘सजा’; जानें अगले 5 दिनों का मौसम अलर्ट
weather update
ठंड का तांडव तेज, अब रातें बनेंगी सर्दी की ‘सजा’; जानें अगले 5 दिनों का मौसम अलर्ट
2869 सीटें, 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 15931 कैंडिडेट, महाराष्ट्र में कौन बनेगा किंग
BMC Elections 2026
2869 सीटें, 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 15931 कैंडिडेट, महाराष्ट्र में कौन बनेगा किंग
'रोबॉट से नहीं कोई डर, बस...', LAC पर चीन की हरकत को लेकर सेना ने क्या कहा?
LAC
'रोबॉट से नहीं कोई डर, बस...', LAC पर चीन की हरकत को लेकर सेना ने क्या कहा?
‘लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा’, BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
Rahul Gandhi News
‘लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा’, BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर भारत को मिलेगा चौथा S-400, पाक को लगेगी मिर्ची
Air defence system
ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर भारत को मिलेगा चौथा S-400, पाक को लगेगी मिर्ची