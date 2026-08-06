/शिद्दत से की थी मोहब्बत,टूटे दिल में सालों तक दबा रहा अधूरे प्यार का दर्द, अचानक मुलाकात से देव आनंद को देख सुरैया की आंखों में आए आंसू

देव आनंद के ना चाहते हुए भी सुरैया से उनकी मुलाकात हो जाती है. दरअसल उस दौर में पॉपुलर रेडियो होस्ट अमीन एक इंवेट को होस्ट कर रहे हैं. इस इंवेट में देव और अशोक मंच के पास एंट्री का इंतजार कर रहे थे. तभी उन्हें वहां पर बताया है कि उनके साथ सुरैया मिलकर पुरस्कार देगी. ये बात सुनकर देव आनंद हो जाते हैं. इसके बाद वह बोलते हैं कि ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी. अवॉर्ड देने के लिए मंच तैयार हो ही रहा था लेकिन देव आनंद ने उस कार्यक्रम को रोक दिया. वह बात ही कर रहे थे तभी सुरैया वहां आ गई. सुरैया उनके ठीक पीछे खड़ी हो जाती है. दिनों ने कई सालों से एक दूसरे को देखा नहीं होता है.