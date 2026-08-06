/शिद्दत से की थी मोहब्बत,टूटे दिल में सालों तक दबा रहा अधूरे प्यार का दर्द, अचानक मुलाकात से देव आनंद को देख सुरैया की आंखों में आए आंसू

देव आनंद हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार थे. उनकी एक्टिंग और लुक्स पर उस समय महिलाएं अपनी जान छिड़कती थीं. रियल लाइफ में देव आनंद सुरैया पर जान छिड़कते थे. एक्ट्रेस के इश्क में दीवाने देव आनंद ने मजहब की भी फ्रिक नहीं की थी. लेकिन दोनों का प्यार मुकम्मल नहीं हो पाया. देव आनंद ब्रेकअप के बाद काफी रोए थे.
एक्ट्रेस उस समय बड़ी स्टार बन चुकी थी जब देव आनंद अपने पैर ही पसार रहे थे. साल 1948 में दोनों ने पहली बार फिल्म विद्या में साथ में काम किया था. फिल्म में काम के दौरान दोनों स्टार्स एक दूसरे को दिल दे बैठे थे.दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत भी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं थी. दोनों की मोहब्बत मुकम्मल नहीं हो पाई लेकिन आज भी उनके प्यार के किस्से जिंदा है. देव आनंद के पूर्व सेक्रेटरी अशोक सिन्हा ने बताया है कि जब देव और सुरैया ब्रेकअप के सालों बाद मिले थे तो वह आज तक सुरैया का चेहरा नहीं भूल पाए
फिल्म विद्या की शूटिंग के दौरान सुरैया पानी में गिर जाती है. देव आनंद उन्हें बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं. यहीं से दोनों के प्यार की शुरुआत होती है. देव आनंद सुरैया से बेहद प्यार करते थे, वहीं सुरैया भी उनसे बहुत प्यार करती थी. देव और सुरैया शादी भी करना चाहते थे लेकिन एक्ट्रेस की दादी की वजह से दोनों की शादी नहीं हो पाई, दरअसल एक्ट्रेस की दादी को ये शादी मंजूर नहीं थी क्योंकि दोनों का धर्म अलग-अलग था.
सुरैया ने दादी की वजह देव आनंद और एक्ट्रेस की शादी नहीं हो पाई लेकिन एक्ट्रेस ने जीवनभर शादी ना करने का फैसला लिया. देव आनंद अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं. ब्रेकअप के बाद दोनों की मुलाकात नहीं हुई, लेकिन सुरैया देव आनंद से मिलना चाहती थी.
ब्रेकअप के सालों बाद एक इंवेट में दोनों को दोबारा मिलाने की कोशिश की गई थी. एक्टर के पूर्व सेक्रेटरी अशोक सिन्हा हाल ही में विक्की लालवानी के शो में सुरैया और देवआनंद की मुलाकात के बारे में बताया है. उन्होंने बताया है कि एक इंवेट के दौरान देवआनंद को बोला गया कि सुरैया आपसे मिलना चहती हैं. ये बेहद गंभीर था ऐसे में दोनों की मुलाकात कराने से पहले देव आनंद से इसकी परमिशन लेना बेहद जरूरी थी. जब उनको बोला गया था उन्होंने सुरैया से मिलने से साफ मना कर दिया. वह सुरैया संग मीटिंग को लेकर काफी असहज हो गए थे.
देव आनंद के ना चाहते हुए भी सुरैया से उनकी मुलाकात हो जाती है. दरअसल उस दौर में पॉपुलर रेडियो होस्ट अमीन एक इंवेट को होस्ट कर रहे हैं. इस इंवेट में देव और अशोक मंच के पास एंट्री का इंतजार कर रहे थे. तभी उन्हें वहां पर बताया है कि उनके साथ सुरैया मिलकर पुरस्कार देगी. ये बात सुनकर देव आनंद हो जाते हैं. इसके बाद वह बोलते हैं कि ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी. अवॉर्ड देने के लिए मंच तैयार हो ही रहा था लेकिन देव आनंद ने उस कार्यक्रम को रोक दिया. वह बात ही कर रहे थे तभी सुरैया वहां आ गई. सुरैया उनके ठीक पीछे खड़ी हो जाती है. दिनों ने कई सालों से एक दूसरे को देखा नहीं होता है.
देव आनंद जैसे ही मुड़ते हैं उनकी नजर सुरैया पर पड़ जाती है. दोनों शांतहो जाते हैं. सुरैया की आंखों में आंसू आने वाले थे. वहीं देव आनंद के चेहरे पर एक्ट्रेस जैसे ही भाव थे. दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते हैं और शांत रहते हैं. इसके बाद देव आनंद एक्ट्रेस के गाल को छूते हैं तो बोलते है कि सुरैया... इसके बाद दोनों की मुलाकात नहीं होती है.