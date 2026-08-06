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शिद्दत से की थी मोहब्बत,टूटे दिल में सालों तक दबा रहा अधूरे प्यार का दर्द, अचानक मुलाकात से देव आनंद को देख सुरैया की आंखों में आए आंसू

देव आनंद और सुरैया की प्रेम कहानी पर्दे पर तो सफल रही लेकिन निजी जिंदगी में दोनों की मोहब्बत मुकम्मल नहीं हो पाई. दोनों की मोहब्बल का अंत बेहद दुखद था.

Written ByShilpa
Published: Aug 06, 2026, 05:17 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 05:17 PM IST
शिद्दत से की थी मोहब्बत,टूटे दिल में सालों तक दबा रहा अधूरे प्यार का दर्द, अचानक मुलाकात से देव आनंद को देख सुरैया की आंखों में आए आंसू

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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