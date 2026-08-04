ओशो के कहने पर देव आनंद के भाई ने कर ली थी खुद की भांजी से शादी, परिवार में मच गया था कोहराम; क्या सुना है वो किस्सा?

Dev Anand: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता देव आनंद को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाने के पीछे उनके भाई विजय आनंद का नाम आता है. विजय को 'काला बाजार', 'तेरे घर के सामने', 'गाइड', 'ज्वेल थीफ', 'कोरा कागज' जैसी आईकॉनिक फिल्में को याद किया जाता है.
करियर के साथ-साथ विजय अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहे. बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि विजय ने 1978 में अपनी ही भतीजी सुषमा से शादी करने का फ़ैसला किया. जब उनके परिवार को इस बात की जानकारी मिली तो सब इसके खिलाफ हो गए थे. लेकिन ओशो रजनीश की सलाह मानकर उन्होंने सबको किनारा करते हुए अपनी भांजी से शादी कर ली. बता दें कि विजय, देव आनंद के छोटे भाई थे.
साल 2004 में विजय का 70 साल की उम्र में निधन हो गया. उनकी मौत के कई साल बाद उनकी पत्नी सुषमा ने एक इंटरव्यू में अपनी लव स्टोरी के बारे में बात की थी. बता दें कि सुषमा विजय से 19 साल छोटी थीं और उनकी एक बड़ी बहन की बेटी थीं. एक्टर देव आनंद और चेतन आनंद उनके बड़े भाई थे.
फिल्मफेयर को दिए एक इंटरव्यू में सुषमा ने बताया कि 1978 में उनकी फिल्म 'राम बलराम' की शूटिंग के दौरान उनकी शादी हुई थी. उन्होंने कहा, 'हम एक-दूसरे का इतना ख्याल रखते थे कि हमने शादी करने का फैसला किया. उन्हें मेरा सादगी भरा अंदाज़ पसंद था. मैं उनके स्वभाव को समझती थी. उन्हें बहुत कम गुस्सा आता था. गुस्सा तो मुझे आता था. मैं ज़्यादा चंचल थी. मैं जान-बूझकर उन्हें परेशान करने वाली हरकतें करती थी.'
सुषमा ने अपने रिश्ते को हंसी-मजाक वाला बताया और कहा, 'कभी-कभी वह मुझे मनाते थे, तो कभी मैं उन्हें मनाती थी. हां, औरतें उन पर फिदा रहती थीं. लेकिन मुझे कभी जलन या असुरक्षा महसूस नहीं हुई. बल्कि, मैं उन्हें चिढ़ाती थी, 'मैं देख रही हूं, मजे करो. एन्जॉय करो.' उन्हें याद है कि वह उनकी बहुत कम तारीफ करते थे, लेकिन जब भी करते थे, तो उन्हें खुशी होती थी.
बता दें कि साल 1970 विजय ओशो के अनुयायी बन गए थे और ओशो ने ही उन्हें सुषमा से शादी करने की सलाह दी थी, जबकि उनका परिवार इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ़ था. वह उनकी भांजी थीं और समाज में इस तरह के रिश्ते को अच्छा नहीं माना जाता था. वहीं, साल 2022 द टाइम्स ऑफ़ इंडिया को दिए इंटरव्यू में उनके बेटे वैभव आनंद ने भी अपने माता-पिता की जिंदगी के बारे में बात की थी. उन्होंने बताया कि विजय अपने परिवार के साथ कुछ दिक्कतों से गुजर रहे थे. वह मेरी मां से शादी करना चाहते थे. विजय और सुषमा के घर 1980 में बेटे वैभव का जन्म हुआ था.
हालांकि, बाद में ओशो से विजय की जबरदस्त अनबन हो गई. जबकि ओशो ने ही उन्हें उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाने में मदद की थी. उनके बेटे वैभव ने बताया था कि विजय को एहसास हो गया था कि रजनीश में कुछ गड़बड़ है. वैभव ने कहा, 'विजय के मन में कुछ सवाल थे, जिनका जवाब रजनीश कभी नहीं दे पाए. लेकिन उनके रिश्ते के खत्म होने की असली वजह रजनीश की बायोपिक बनाने की गुज़ारिश थी. उन्होंने कहा, 'पापा ने तब उनसे कहा था अलविदा, शुक्रिया और दफा हो जाओ. उन्हें एहसास हो गया था कि वह आदमी अब आध्यात्मिक नहीं रहा. वह भौतिकवादी हो गया था. उन्होंने उन्हें एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा कि वह उनके पास इसके लिए नहीं आए थे और अगले ही दिन आश्रम छोड़ दिया.'
वहीं, एक्टर देव आनंद, जो हमेशा विजय के साथ काम करते थे. लेकिन वो भी अपने छोटे भाई के अपनी ही भांजी के साथ रिश्ते के बारे में जानकर काफी निराश हुए थे. हाल ही में एक इंटरव्यू में देव आनंद के सेक्रेटरी अशोक सिन्हा ने इस रिश्ते पर देव के रिएक्शन के बारे में बताया. उन्होंने लालवानी को बताया कि देव इस रिश्ते से बहुत परेशान थे. उनका कहना था कि विजय ओशो के प्रभाव में थे. उन्होंने कहा, 'उस समय विजय ओशो के प्रभाव में थे. पहले उन्होंने लवलीन नाम की महिला से शादी की. बाद में ओशो की सलाह पर ही उन्होंने उसे छोड़ दिया. जब उनसे पूछा गया कि क्या अपनी भतीजी सुषमा से शादी के बाद देव और विजय के रिश्ते खराब हो गए? तो अशोक ने कहा, 'उन्होंने बात करना बंद नहीं किया, लेकिन उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई.'
बता दें कि विजय की पहली पत्नी का नाम लवलीन थडानी था और उनका रिश्ता तब शुरू हुआ, जब वे दोनों ओशो के आश्रम में जाते थे. फिर वो एक जर्नलिस्ट थीं और बाद में एक्ट्रेस बनीं. लेकिन, कुछ ही सालों में उनका रिश्ता टूट गया.