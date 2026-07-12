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₹20 करोड़ के सेट्स, 30 किलो का लहंगा... 24 साल पहले आई इस फिल्म ने बदल दी थी बॉलीवुड की तस्वीर; आज भी कायम है जादू

संजय लीला भंसाली की फिल्म 'देवदास' ने रिलीज के 24 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन इसकी कहानी का जादू आज भी लोगों में बरकरार है. शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय बच्चन और माधुरी दीक्षित स्टारर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी थी. आज हम आपको इस फिल्म से जुड़ी कुछ अनकही बाते बताने वाले हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 12, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 02:11 PM IST
₹20 करोड़ के सेट्स, 30 किलो का लहंगा... 24 साल पहले आई इस फिल्म ने बदल दी थी बॉलीवुड की तस्वीर; आज भी कायम है जादू
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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