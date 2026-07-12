/₹20 करोड़ के सेट्स, 30 किलो का लहंगा... 24 साल पहले आई इस फिल्म ने बदल दी थी बॉलीवुड की तस्वीर; आज भी कायम है जादू

12 जुलाई 2002 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई संजय लीला भंसाली की 'देवदास' ने भारतीय सिनेमा में भव्यता की नई परिभाषा लिखी थी. रिलीज के 24 साल बाद भी यह फिल्म अपनी शानदार कहानी, यादगार संगीत, भव्य सेट्स और दमदार अभिनय के दम पर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाए हुए है. शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के कालजयी उपन्यास पर आधारित इस फिल्म में शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय बच्चन और माधुरी दीक्षित ने ऐसे किरदार निभाए, जो समय के साथ और भी यादगार बन गए.
आइए जानते हैं फिल्म से जुड़ी ऐसी खास बातें, जिन्होंने 'देवदास' को हिंदी सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित और कालजयी फिल्मों में शामिल कर दिया.
निर्देशक संजय लीला भंसाली के लिए 'देवदास' केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि एक जुनून थी. उन्होंने इस कहानी को भव्यता और शालीनता के साथ पेश करने का संकल्प लिया था. भंसाली ने फिल्म के लिए अपनी पिछली फिल्मों 'खामोशी' और 'हम दिल दे चुके सनम' से कहीं अधिक मेहनत और ईमानदारी से काम किया. उनका मानना था कि देवदास का चरित्र हर पुरुष में मौजूद होता है, जो अपने प्यार के प्रति इतना जुनूनी होता है कि वह खुद को पूरी तरह खत्म कर देता है.
अपने समय में 'देवदास' भारत की सबसे महंगी फिल्म थी, जिसका बजट ₹50 करोड़ (US$10.29 मिलियन) था. ट्रेड एनालिस्ट्स ने इसे "बड़ा जुआ" करार दिया था, क्योंकि उस समय फिल्म निर्माण पर इतना खर्च करना जोखिम भरा माना जाता था. नितिन चंद्रकांत देसाई द्वारा निर्मित इसके सेट्स पर ही लगभग ₹20 करोड़ खर्च किए गए थे. चंद्रमुखी का कोठा फिल्म का सबसे महंगा सेट था, जिसे बनाने में ₹12 करोड़ की लागत आई थी और यह राजस्थान के दिलवाड़ा मंदिरों से प्रेरित था.
फिल्म के कॉस्ट्यूम्स ने फैशन जगत में नए ट्रेंड सेट किए. डिजाइनर नीता लुल्ला ने ऐश्वर्या राय (पारो) के लिए कोलकाता से लगभग 600 साड़ियां खरीदीं और उन्हें मिक्स-मैच करके पहनाया. माधुरी दीक्षित के लहंगे अबू जानी और संदीप खोसला द्वारा डिजाइन किए गए थे, जिनकी कीमत ₹15 लाख प्रति लहंगा थी. 'काहे छेड़' गाने में माधुरी का घाघरा 30 किलो का था, जिसे बाद में नृत्य की सुविधा के लिए हल्का (16 किलो) किया गया.
सिनेमैटोग्राफर बिनोद प्रधान ने फिल्म के दृश्यों को किसी पेंटिंग जैसा बनाने के लिए लाइटिंग पर बहुत समय लगाया. पारो के घर को कांच से सजाया गया था, जिसे रोशन करना बहुत चुनौतीपूर्ण था. एक समय ऐसा आया जब फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई के सभी जनरेटरों का उपयोग किया गया, जिसके कारण शहर में शादियों तक को पुनर्निर्धारित करना पड़ा था. शूटिंग के दौरान सेट्स पर आग लगने की घटनाएं भी हुईं और कुछ क्रू मेंबर्स की दुखद मौत भी हुई.
इस्माइल दरबार का संगीत आज भी लोगों की जुबान पर है. इस फिल्म से श्रेया घोषाल ने अपना प्लेबैक डेब्यू किया और अपनी मासूम आवाज से पारो के किरदार में जान फूंक दी. 'डोला रे डोला' गाने की कोरियोग्राफी सरोज खान के लिए सबसे कठिन थी, क्योंकि उन्हें माधुरी और ऐश्वर्या जैसी दो दिग्गज नर्तकियों को एक साथ पेश करना था. इस गीत ने न केवल नेशनल अवॉर्ड जीता, बल्कि इसे दुनिया के बेहतरीन डांस नंबर्स में भी गिना जाता है.
'देवदास' को 2002 के कान्स फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया, जहां फिल्म को कई मिनटों तक 'स्टैंडिंग ओवेशन' मिला. यह फिल्म 75वें अकादमी पुरस्कार (ऑस्कर) के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी और इसे बाफ्टा (BAFTA) में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित किया गया था. भारत में फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ 11 फिल्मफेयर पुरस्कार और 5 राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किए, जो इसकी कलात्मकता का प्रमाण हैं.