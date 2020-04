Lockdown में टीवी की बहू ने किया ऐसा काम, सुनकर आप भी करेंगे सलाम

नई दिल्ली: कभी टीवी की फेवरेट बहू रही देवोलीना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattacharjee) ने हाल ही में कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे. टीवी की इस एक्ट्रेस को लेकर हर दिन कुछ न कुछ खबरें आती रहती हैं. लेकिन इस बार देवोलीना भट्टाचार्जी ने ऐसा काम किया है जिसके बाद आप को भी उनपर गर्व होगा. देवोलीना ने हाल ही में एक प्रेगनेंट महिला की मदद की. उसकी मदद के लिए देवोलीना ने जो किया, वह लॉकडाउन के मुश्किल वक्त में कर पाना बहुत ही मुश्किल था. उनकी मदद से न सिर्फ प्रेगनेंट महिला की जान बची बल्कि उसने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म भी दिया है.

दरअसल, चेन्नई की एक महिला रम्या (Ramya) ने अपील की थी कि उन्हें तुरंत O नेगेटिव (O-ve) ब्लड चाहिए. उनकी ननद प्रेग्नेंट थी और जल्द ही उनकी डिलीवरी होने वाली थी. यह ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर है, इसलिए अस्पताल से भी कोई इंतजाम नहीं हो पाया. O नेगेटिव ब्लड बहुत कम लोगों का होता है ऐसे में उन्हें काफी दिक्कतें हो रही थीं. रम्या ने सोशल मीडिया पर मदद मांगी. कोई रास्ता नहीं मिलने पर आखिर में उन्होंने वीरा के फेसबुक पेज पर मदद मांगी.

बता दें कि वीरा पेज को देवोलीना के फैन रन करते हैं, जहां वह जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं. यह फेसबुक पेज देवोलीना के 4 फैन मिलकर चलाते हैं, जो उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं. वीरा के जरिए रम्या के परिवार को O नेगेटिव ब्लड मिला. रम्या की ननद को हेल्दी बेबी हुई. जिसके बाद रम्या ने देवोलीना भट्टाचार्जी को ट्वीट कर के 'शुक्रिया कहा.

Can't express how much we owe to u @Devoleena_23& @veerakunaparedy

Yesterday my brother's wife was admitted in hospital for delivery at that time she needed O- ve blood group.blood wasn't available in hospital. It's Quite impossible to get that because of during lock down (1/3) pic.twitter.com/yclQaoEZaA

