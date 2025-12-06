Advertisement
trendingNow13030800
Hindi Newsबॉलीवुड

‘धड़क 2’ स्टार सिद्धांत चतुर्वेदी बनें ‘परफॉर्मर ऑफ द ईयर’, इंटर-कास्ट ऑनर किलिंग के शिकार हुए सक्षम टेट को अवार्ड किया समर्पित

Siddhant Chaturvedi Dedicate His Award: एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी को हाल ही में ‘धड़क 2’ में अपनी परफॉर्मेंस के लिए परफॉर्मर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया है. एक्टर ने इस उपब्लधि पर टीम को और को-एक्टर को थैंक्यू कहा है. वहीं सिद्धांत चतुर्वेदी ने अपने इस अवार्ड को हाल ही में हुई इंटर-कास्ट ऑनर किलिंग का शिकार हुए लेट सक्षम टेट को डेडिकेट किया है. आइए जानते हैं एक्टर के इमोशनल पोस्ट के बारे में.

 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Dec 06, 2025, 06:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘धड़क 2’ स्टार सिद्धांत चतुर्वेदी बनें ‘परफॉर्मर ऑफ द ईयर’, इंटर-कास्ट ऑनर किलिंग के शिकार हुए सक्षम टेट को अवार्ड किया समर्पित

‘धड़क 2’ एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी ने बॉलीवुड की फिल्में में कई अहम किरदार निभाए हैं और एक वर्सेटाइल एक्टर के रूप में अपनी छवि सबके सामने साबित की है. वहीं 1 अगस्त, 2025 को रिलीज हुई फिल्म ‘धड़क 2’ में वो एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी के साथ नजर आए थे, जिसमें उनकी एक्टिंग की फैंस और क्रिटिक्स ने खूब तारीफ की थी. फिल्म में अपनी पावर पैक्ड परफॉरमेंस के लिए सिद्धांत चतुर्वेदी को ‘परफॉर्मर ऑफ द ईयर’ का अवार्ड दिया गया है. एक्टर ने अवार्ड से सम्मानित होने के बाद अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने इस अवार्ड को अपनी टीम और हाल ही में हुई इंटर-कास्ट ऑनर किलिंग के शिकार लेट सक्षम टेट को डेडीकेट किया है, जिसमें पूरे देश को हिला कर रख दिया था. एक्टर ने लेट सक्षम टेट की पत्नी आंचल के लिए संवेदना व्यक्त की हैं. 

 

फिल्म की टीम को एक्टर ने दिया धन्यवाद
सिद्धांत चतुर्वेदी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, ‘Dhahak 2…धन्यवाद इस अवार्ड के लिए, ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि ये उन सभी लोगों का है जिन्हें जाति के आधार पर किनारे कर दिया गया और भेदभाव का शिकार होना पड़ा. वहीं इतना सब होने के बाद भी उन्होंने ना सिर्फ अपने खड़े होने, लड़ने और सिर्फ मौजूद होने का अधिकार हासिल किया.’ एक्टर ने आगे फिल्ममेकर शाजिया इकबाल को धन्यवाद बोलते हुए लिखा, ‘ये अवार्ड शाजिया के लिए जिन्होंने इस फिल्म को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने दिल की हर धड़कन से रक्षा की.’

Add Zee News as a Preferred Source

 

सिद्धांत चतुर्वेदी ने किया अवार्ड समर्पित  
एक्टर ने आखिर में इस अवार्ड को इंटर-कास्ट ऑनर किलिंग के शिकार लेट सक्षम टेट को समर्पित करते हुए लिखा, ‘मैं ये अवार्ड लेट सक्षम टेट को समर्पित कर रहा हूं, जिन्होंने एक और  इंटर-कास्ट ऑनर किलिंग के शिकार होते हुए अपनी जान गंवा दी. उनके परिवार और आंचल के साथ… मेरा दिल आपके लिए दुखी है. आपकी हिम्मत, आपका प्यार, आपका नुकसान हमें याद दिलाता है कि हमारी जैसी कहानियां क्यों पहले से कई ज्यादा जोर से और हिम्मत से बनाई जानी चाहिए.’

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

Siddhant ChaturvediDhadak 2victim saksham tate

Trending news

'गीता' और 'गांधी' में भारत-रूस की दोस्ती का सार, पुतिन की यात्रा से क्या हुआ हासिल?
DNA
'गीता' और 'गांधी' में भारत-रूस की दोस्ती का सार, पुतिन की यात्रा से क्या हुआ हासिल?
DNA: 15 घंटे बाद शुरू होगी बाबरी का शिलान्यास, पहुंच रहे दुनिया भर के कट्टरपंथी!
DNA
DNA: 15 घंटे बाद शुरू होगी बाबरी का शिलान्यास, पहुंच रहे दुनिया भर के कट्टरपंथी!
गुजरात में अपने विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंकने से भड़की AAP, लगाया ये आरोप
Gujarat news
गुजरात में अपने विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंकने से भड़की AAP, लगाया ये आरोप
काली ड्रेस, चौकन्नी नजरें… पुतिन की इस ‘सीक्रेट बॉडीगार्ड’ पर टिकी दुनिया की निगाहें
Putin India Visit 2025
काली ड्रेस, चौकन्नी नजरें… पुतिन की इस ‘सीक्रेट बॉडीगार्ड’ पर टिकी दुनिया की निगाहें
दुनिया को रूस और भारत की ताकत दिखा पुतिन दिल्ली से मॉस्को के लिए हुए रवाना
Putin India Visit 2025
दुनिया को रूस और भारत की ताकत दिखा पुतिन दिल्ली से मॉस्को के लिए हुए रवाना
जब ताज के साए में पत्नी के साथ पहुंचे थे नए नवेले राष्ट्रपति पुतिन
Putin India Visit 2025
जब ताज के साए में पत्नी के साथ पहुंचे थे नए नवेले राष्ट्रपति पुतिन
PM मोदी ने पुतिन को गिफ्ट में श्रीमद्भगवद्गीता के अलावा ये खास चीजें भी दीं
PM Modi
PM मोदी ने पुतिन को गिफ्ट में श्रीमद्भगवद्गीता के अलावा ये खास चीजें भी दीं
पुतिन को 'श्रीमद्भगवद्गीता' देने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा- कुरान शरीफ भी देते
PM Modi
पुतिन को 'श्रीमद्भगवद्गीता' देने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा- कुरान शरीफ भी देते
राष्ट्रपति भवन में व्लादिमीर पुतिन के लिए शाही डिनर, जानें डिनर Menu में क्या है खास
lifestyle
राष्ट्रपति भवन में व्लादिमीर पुतिन के लिए शाही डिनर, जानें डिनर Menu में क्या है खास
पुतिन और PM मोदी के बीच में रखे इस पौधे पर आपकी नजर गई क्या? गुणों की खान है ये पौधा
Heliconia Plant
पुतिन और PM मोदी के बीच में रखे इस पौधे पर आपकी नजर गई क्या? गुणों की खान है ये पौधा