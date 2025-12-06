‘धड़क 2’ स्टार सिद्धांत चतुर्वेदी बनें ‘परफॉर्मर ऑफ द ईयर’, इंटर-कास्ट ऑनर किलिंग के शिकार हुए सक्षम टेट को अवार्ड किया समर्पित

Siddhant Chaturvedi Dedicate His Award: एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी को हाल ही में ‘धड़क 2’ में अपनी परफॉर्मेंस के लिए परफॉर्मर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया है. एक्टर ने इस उपब्लधि पर टीम को और को-एक्टर को थैंक्यू कहा है. वहीं सिद्धांत चतुर्वेदी ने अपने इस अवार्ड को हाल ही में हुई इंटर-कास्ट ऑनर किलिंग का शिकार हुए लेट सक्षम टेट को डेडिकेट किया है. आइए जानते हैं एक्टर के इमोशनल पोस्ट के बारे में.
Trending Photos
‘धड़क 2’ एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी ने बॉलीवुड की फिल्में में कई अहम किरदार निभाए हैं और एक वर्सेटाइल एक्टर के रूप में अपनी छवि सबके सामने साबित की है. वहीं 1 अगस्त, 2025 को रिलीज हुई फिल्म ‘धड़क 2’ में वो एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी के साथ नजर आए थे, जिसमें उनकी एक्टिंग की फैंस और क्रिटिक्स ने खूब तारीफ की थी. फिल्म में अपनी पावर पैक्ड परफॉरमेंस के लिए सिद्धांत चतुर्वेदी को ‘परफॉर्मर ऑफ द ईयर’ का अवार्ड दिया गया है. एक्टर ने अवार्ड से सम्मानित होने के बाद अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने इस अवार्ड को अपनी टीम और हाल ही में हुई इंटर-कास्ट ऑनर किलिंग के शिकार लेट सक्षम टेट को डेडीकेट किया है, जिसमें पूरे देश को हिला कर रख दिया था. एक्टर ने लेट सक्षम टेट की पत्नी आंचल के लिए संवेदना व्यक्त की हैं.
फिल्म की टीम को एक्टर ने दिया धन्यवाद
सिद्धांत चतुर्वेदी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, ‘Dhahak 2…धन्यवाद इस अवार्ड के लिए, ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि ये उन सभी लोगों का है जिन्हें जाति के आधार पर किनारे कर दिया गया और भेदभाव का शिकार होना पड़ा. वहीं इतना सब होने के बाद भी उन्होंने ना सिर्फ अपने खड़े होने, लड़ने और सिर्फ मौजूद होने का अधिकार हासिल किया.’ एक्टर ने आगे फिल्ममेकर शाजिया इकबाल को धन्यवाद बोलते हुए लिखा, ‘ये अवार्ड शाजिया के लिए जिन्होंने इस फिल्म को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने दिल की हर धड़कन से रक्षा की.’
सिद्धांत चतुर्वेदी ने किया अवार्ड समर्पित
एक्टर ने आखिर में इस अवार्ड को इंटर-कास्ट ऑनर किलिंग के शिकार लेट सक्षम टेट को समर्पित करते हुए लिखा, ‘मैं ये अवार्ड लेट सक्षम टेट को समर्पित कर रहा हूं, जिन्होंने एक और इंटर-कास्ट ऑनर किलिंग के शिकार होते हुए अपनी जान गंवा दी. उनके परिवार और आंचल के साथ… मेरा दिल आपके लिए दुखी है. आपकी हिम्मत, आपका प्यार, आपका नुकसान हमें याद दिलाता है कि हमारी जैसी कहानियां क्यों पहले से कई ज्यादा जोर से और हिम्मत से बनाई जानी चाहिए.’
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.