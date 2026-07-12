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अजय देवगन की 'धमाल 4' का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, दूसरे दिन तोड़ा कई फिल्मों का रिकॉर्ड; हंसी के साथ बरस रहे नोट

Dhamaal 4 2026 Box Office Collection: बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की नई कॉमेडी फिल्म 'धमाल 4' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स से काफी अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं. फिल्म की कमाई का ग्राफ बॉक्स ऑफिस पर काफी तेजी से बढ़ा है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 12, 2026, 08:09 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:11 AM IST
अजय देवगन की 'धमाल 4' का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, दूसरे दिन तोड़ा कई फिल्मों का रिकॉर्ड; हंसी के साथ बरस रहे नोट

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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