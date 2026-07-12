अजय देवगन की 'धमाल 4' का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, दूसरे दिन तोड़ा कई फिल्मों का रिकॉर्ड; हंसी के साथ बरस रहे नोट

Dhamaal 4 2026 Box Office Collection: बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और रितेश देशमुख समेत मल्टीस्टारर फिल्म 'धमाल 4' आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म का दर्शकों को काफी लंबे समय से इंतजार था. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से काफी अच्छे रिव्यू मिले हैं. सिनेमाघरों में हंसी का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है और लोग थिएटर में इस फिल्म को देखने के लिए पहुंच रहे हैं.
कॉमेडी फिल्म 'धमाल 4' ने सिर्फ दो दिन के भीतर बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 50 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने ओपनिंग डे पर 14 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. दूसरे दिन भी फिल्म की कमाई में जबरदस्त 60% की ग्रोथ देखने को मिली. फिल्म के कलेक्शन के आंकड़े साफ बताते हैं कि सिनेमाघरों में बैठी ऑडियंस को यह कॉमेडी ड्रामा काफी पसंद आ रहा है.
अगर दूसरे दिन की कमाई की बात करें, तो फिल्म का अभी तक ओवरसीज कलेक्शन 5 करोड़ रुपये रहा है. ट्रेड वेबसाइट Sacnilk के अनुसार, 'धमाल 4' का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 48 करोड़ 80 लाख रुपये हो चुका है. दो दिनों में फिल्म ने भारत में 36.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है. फिल्म का ट्रेलर जब रिलीज हुआ था, तब इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और माना जा रहा था कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर पाएगी.
बता दें कि अजय देवगन की फिल्म 'धमाल 4' का प्रदर्शन लगभग 'वेलकम टू जंगल' के बराबर पहुंच गया है, जो 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. अपने दूसरे दिन इस कॉमेडी फिल्म ने 20 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था और भारत में दो दिनों का कुल नेट कलेक्शन 39 करोड़ रुपये हुआ था.
अजय देवगन ने अपनी पिछली फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है. इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ने दूसरे दिन 12.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था और भारत में 21 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर पाई थी. वहीं, अजय ने अपनी फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है और उसे पीछे छोड़ दिया है. 'सन ऑफ सरदार 2' ने दूसरे दिन 8.25 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था और भारत में कुल नेट कमाई 15.50 करोड़ रुपये हुई थी.
हालांकि, सबसे बड़ी तुलना 'टोटल धमाल' से है. साल 2019 में रिलीज हुई इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म 'टोटल धमाल' ने अकेले दूसरे दिन 20.40 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था और भारत में कुल 155.67 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया था. इस बेंचमार्क तक पहुंचने के लिए 'धमाल 4' को काफी लंबा सफर तय करना पड़ेगा.
अजय देवगन स्टारर फिल्म 'धमाल 4' को इंद्र कुमार ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में अजय के अलावा रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रवि किशन, संजय मिश्रा, उपेंद्र लिमये, ईशा गुप्ता, संजीदा शेख और अंजलि आनंद जैसे सितारे नजर आए हैं. इस फिल्म को टी-सीरीज फिल्म्स, पैनोरमा स्टूडियोज, देवगन फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल और आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स का सहयोग मिला है.
बता दें कि 'धमाल 4' से पहले इस फ्रेंचाइजी की तीन फिल्में 'धमाल' (2007), 'डबल धमाल' (2011) और 'टोटल धमाल' (2019) रिलीज हो चुकी हैं, जिन्हें दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था.