14 साल बाद अरशद वारसी ने बेची पुरानी दुकान, करोड़ों की डील से कमाया बड़ा मुनाफा

बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी इन दिनों अपनी फिल्मों और वेब सीरीज को लेकर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. 'वेलकम टू द जंगल', 'धमाल 4' और वेब सीरीज 'प्रीतम एंड पेड्रो' उनके तीनों बड़े प्रोजेक्ट्स इस समय चर्चा में हैं, जिसके प्रमोशन में बिजी अरशद ने इसी बीच एक ऐसी डील की है, जिसने सबका ध्यान खींच लिया है. दरअसल, एक्टर ने मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में स्थित अपनी एक कमर्शियल दुकान बेच दी है. खबरों के अनुसार, अरशद ने इस प्रॉपर्टी को सालों पहले सिर्फ निवेश के मकसद से खरीदा था और अब इसे बेचकर उन्होंने करोड़ों रुपये का मुनाफा कमाया है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अरशद वारसी ने अपनी ये दुकान 6.25 करोड़ रुपये में बेची है. ये डील 1 जुलाई, 2026 को रजिस्टर हुई थी. प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़े दस्तावेजों के अनुसार, अरशद ने यही दुकान फरवरी 2012 में करीब 2.12 करोड़ रुपये में खरीदी थी. यानी करीब 14 साल बाद इस प्रॉपर्टी की कीमत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई और एक्टर को इस सौदे से अच्छा खासा फायदा मिला.
अरशद की ये दुकान अंधेरी वेस्ट की ग्रेनविले को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित थी. इसका कार्पेट एरिया करीब 684 स्क्वायर फीट यानी 63.87 स्क्वायर मीटर है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस कमर्शियल प्रॉपर्टी को खरीदने वाले व्यक्ति का नाम उमंग राजकुमार बुधराजा है. इस डील के लिए खरीदार ने स्टांप ड्यूटी के तौर पर करीब 37.50 लाख रुपये का भुगतान किया है. बिक्री की कीमत के हिसाब से देखा जाए तो ये प्रॉपर्टी करीब 91,400 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से बेची गई है.
वहीं, जब अरशद वारसी ने साल 2012 में ये दुकान खरीदी थी, तब उन्होंने स्टांप ड्यूटी के रूप में 10 लाख रुपये से ज्यादा और रजिस्ट्रेशन चार्ज के तौर पर 30 हजार रुपये दिए थे. हालांकि, इस पूरी डील को लेकर अभी तक अरशद वारसी की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है.
अरशद की ये दुकान मुंबई के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स इलाके में थी, जो शहर के बड़े कमर्शियल और शॉपिंग हब में गिना जाता है. इस इलाके में कई रेस्टोरेंट, कैफे, बुटीक, सैलून, जिम और प्रीमियम रिटेल स्टोर मौजूद हैं. यही वजह है कि यहां कमर्शियल प्रॉपर्टी की डिमांड हमेशा बनी रहती है. मुंबई जैसे शहर में अच्छी लोकेशन वाली कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करना काफी फायदेमंद माना जाता है और अरशद वारसी की ये डील भी इसी का एग्जाम्पल है.
बात करें अरशद वारसी के फिल्मी सफर की तो वो तीन दशक से ज्यादा समय से ऑडियंस का एंटरटेन करते आ रहे हैं. उन्होंने अपने करियर में कई यादगार किरदार निभाए हैं. उन्हें खास तौर पर 'मुन्ना भाई MBBS', 'गोलमाल', 'धमाल' और 'जॉली LLB' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है. अब फैंस उनकी आने वाली फिल्मों और वेब सीरीज का इंतजार कर रहे हैं.