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14 साल बाद अरशद वारसी ने बेची पुरानी दुकान, करोड़ों की डील से कमाया बड़ा मुनाफा

'धमाल 4' और 'वेलकम टू द जंगल' एक्टर अरशद वारसी इन दिनों अपनी फिल्मों के साथ-साथ एक बड़ी रियल एस्टेट डील को लेकर भी खबरों में छाए हुए हैं. उन्होंने अंधेरी वेस्ट स्थित अपनी कमर्शियल दुकान करोड़ों रुपये में बेचकर शानदार मुनाफा कमाया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 12, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 05:08 PM IST
14 साल बाद अरशद वारसी ने बेची पुरानी दुकान, करोड़ों की डील से कमाया बड़ा मुनाफा

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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