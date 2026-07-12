14 साल बाद अरशद वारसी ने बेची पुरानी दुकान, करोड़ों की डील से कमाया बड़ा मुनाफा

बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी इन दिनों अपनी फिल्मों और वेब सीरीज को लेकर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. 'वेलकम टू द जंगल', 'धमाल 4' और वेब सीरीज 'प्रीतम एंड पेड्रो' उनके तीनों बड़े प्रोजेक्ट्स इस समय चर्चा में हैं, जिसके प्रमोशन में बिजी अरशद ने इसी बीच एक ऐसी डील की है, जिसने सबका ध्यान खींच लिया है. दरअसल, एक्टर ने मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में स्थित अपनी एक कमर्शियल दुकान बेच दी है. खबरों के अनुसार, अरशद ने इस प्रॉपर्टी को सालों पहले सिर्फ निवेश के मकसद से खरीदा था और अब इसे बेचकर उन्होंने करोड़ों रुपये का मुनाफा कमाया है.