'किस भैंस को ले लिया...', 'धमाल 4' की एक्ट्रेस अंजलि आनंद ने सुनाए ट्रोल्स के ताने, बोलीं- 'मेरा काम खुद बोलेगा'

अंजलि ने आगे कहा, 'अगर मोटी लड़की का रोल होगा, तो मैं करूंगी क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगी, तो कोई और करेगा. मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो, क्योंकि मुझे पता है कि इसे कैसे करना है और कैरेक्टर को विक्टिम नहीं बनाना है. मैंने फिल्म में इसे बिल्कुल भी विक्टिम नहीं बनाया. वह बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है. उसका नाम पारो है. एक बार जब आप फिल्म देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वह वहां क्यों है, क्या हो रहा है. मजाक उड़ना तब बंद होगा, जब रियल लाइफ में भी मजाक उड़ना बंद होगा. चीजें तब बदलेंगी, जब लोग होश में आएंगे और मोटी लड़कियों का मजाक उड़ाना बंद कर देंगे. जब तक यह सोच नहीं बदलती, सिनेमा नहीं बदलेगा क्योंकि सिनेमा असलियत दिखाता है. और मुझे वह दोगलापन पसंद नहीं है, जहां लोग कहते हैं, 'ओह, इतनी सारी मोटी लड़कियों पर जोक्स हैं.' मुझे पूरा यकीन है कि इन लोगों ने इससे कुछ देर पहले किसी को मोटा कहा होगा.'