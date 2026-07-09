'किस भैंस को ले लिया...', 'धमाल 4' की एक्ट्रेस अंजलि आनंद ने सुनाए ट्रोल्स के ताने, बोलीं- 'मेरा काम खुद बोलेगा'

Dhamaal 4 Actress: एक्ट्रेस अंजलि आनंद को रितेश देशमुख के साथ 'धमाल 4' में लीड एक्ट्रेस का रोल मिलने में लगभग एक दशक लग गया. OTT और TV से अपना सफ़र शुरू करने वाली इस एक्ट्रेस को अपनी लंबाई और वजन को लेकर लोगों की बुरी बातों का सामना करना पड़ा. 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में रणवीर सिंह की बहन का अहम रोल निभाने के बाद भी अंजलि के लिए हालात में कोई खास बदलाव नहीं आया.
हालांकि, वह स्टीरियोटाइप्स से प्रभावित न होने की कोशिश करती हैं, लेकिन एक्ट्रेस का कहना है कि 'धमाल 4' के लिए उन्हें जबरदस्त ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. अंजलि ने फिल्म के ट्रेलर में उन पर किए गए 'फैट-शेमिंग' मजाकों के बारे में भी बात की और कहा कि उन्हें ऐसी कहानी का हिस्सा बनने में कोई परेशानी नहीं है.
'धमाल' जैसी फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनने के बारे में बात करते हुए अंजलि आनंद ने कहा, 'मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने 'धमाल 4' के लिए शूटिंग की है. मुझे यह जॉनर बहुत पसंद है और मैं ऐसे ही किसी मौके का इंतजार कर रही थी. एक ऐसा गाना, जिस पर डांस कर सकूं. मैं और भी बहुत कुछ करना चाहती हूं.'
उन्होंने रितेश देशमुख के साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में भी बताया. अंजलि ने कहा, 'रितेश 23 साल से इंडस्ट्री में हैं. वह बहुत अच्छे इंसान हैं. मैं उन्हें और जेनेलिया को बहुत पसंद करती हूं. वे एक हरे-भरे जंगल की तरह हैं. रितेश बहुत अच्छे इंसान हैं और उनके साथ काम करने में बहुत मजा आता है. हमने बहुत मजा किया, हमारी केमिस्ट्री बहुत नेचुरल थी. इंदु जी हर चीज को बेहतर बना देती हैं. मुझे अजय देवगन भी बहुत पसंद हैं. जावेद (जाफरी) सर कमाल के हैं. अरशद वारसी सबसे मजेदार इंसान हैं. रवि किशन जी और संजीदा (शेख) के साथ काम करने में बहुत मजा आया. मैं इसका हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं. और भी मेकर्स को यह फिल्म देखनी चाहिए और यह मानना चाहिए कि यह लड़की फिल्म देखने के लिए भीड़ जुटा सकती है. मुझे उम्मीद है कि 'धमाल' ऐसा ही करेगी.'
हालांकि, यह मौका अंजलि के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन फिल्म के ट्रेलर में एक बार फिर एक्ट्रेस का उनके वजन के लिए मजाक उड़ाया जा रहा है. इस रोल पर उनका क्या रिएक्शन था और वह इससे कैसे सहज थीं, यह बताते हुए अंजलि ने कहा, 'लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि आप ऐसी फिल्म कैसे कर सकती हैं, जब आप इतनी वोकल हैं और किसी का मजाक उड़ाने वालों के खिलाफ खड़ी होती हैं. लेकिन यह समाज है. मैंने खुद को साबित करने के बाद भी लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं. लोग अभी भी मुझे ऑनलाइन ट्रोल कर रहे हैं. वे कमेंट कर रहे हैं, 'किस भैंस को ले लिया', 'रितेश के क्या दिन आ गए थे कि इसको इस हीरोइन के साथ काम करना पड़ रहा है', 'इंडस्ट्री के क्या दिन आ गए, हीरोइन नहीं बची है क्या', ये कमेंट्स हैं. जब तक समाज नहीं बदलेगा, स्क्रिप्ट नहीं बदलेंगी.'
अंजलि ने आगे कहा, 'अगर मोटी लड़की का रोल होगा, तो मैं करूंगी क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगी, तो कोई और करेगा. मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो, क्योंकि मुझे पता है कि इसे कैसे करना है और कैरेक्टर को विक्टिम नहीं बनाना है. मैंने फिल्म में इसे बिल्कुल भी विक्टिम नहीं बनाया. वह बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है. उसका नाम पारो है. एक बार जब आप फिल्म देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वह वहां क्यों है, क्या हो रहा है. मजाक उड़ना तब बंद होगा, जब रियल लाइफ में भी मजाक उड़ना बंद होगा. चीजें तब बदलेंगी, जब लोग होश में आएंगे और मोटी लड़कियों का मजाक उड़ाना बंद कर देंगे. जब तक यह सोच नहीं बदलती, सिनेमा नहीं बदलेगा क्योंकि सिनेमा असलियत दिखाता है. और मुझे वह दोगलापन पसंद नहीं है, जहां लोग कहते हैं, 'ओह, इतनी सारी मोटी लड़कियों पर जोक्स हैं.' मुझे पूरा यकीन है कि इन लोगों ने इससे कुछ देर पहले किसी को मोटा कहा होगा.'
'डिब्बा कार्टेल' में नजर आईं एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'मैं पक्का करूंगी कि मैं बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनूं, ताकि मैं इतनी बड़ी बन सकूं कि लोग मेरे लिए अलग-अलग तरह के रोल लिखें और मैं मोटापे का मजाक उड़ाने वाली कहानियों की बंदिशों को तोड़ सकूं. लेकिन इसके लिए अभी लंबा सफर तय करना है. यह एक दुष्चक्र है. अगर मुझे फिल्म नहीं मिलेगी, तो लोगों को मेरे होने का पता ही नहीं चलेगा. मुझे ऐसी ही फिल्में मिल रही हैं, क्योंकि यही मेरी असलियत है. यह सोचना मेरी गलतफहमी होगी कि मुझे 'अल्फा' में कास्ट किया जाना चाहिए. मैं 'अल्फा' जैसी नहीं दिखती. मुझे मेरे लुक के हिसाब से ही फिल्में मिलेंगी और यह तब तक चलता रहेगा, जब तक लोगों की सोच नहीं बदलती और डायरेक्टर कुछ अलग नहीं सोचते. वे मुझे ऐसी फिल्म में क्यों कास्ट करेंगे, जिसे देखने लोग आएंगे ही नहीं?'
अंजलि ने कहा, 'मैं कभी भी इस बात को लेकर गलतफहमी में नहीं रही कि मैं कौन हूं या कैसी दिखती हूं. मुझे पता है कि अगर मुझे ऐसा रोल मिल रहा है, जिसमें मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, तो इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए और मुझमें बहुत हिम्मत है. तो आने दो, मेरा काम खुद बोलेगा. साथ ही, एक बार फिल्म देखो और अगर तुम कहो कि मैंने बुरा काम किया है, तो मैं मान लूंगी, लेकिन मेरे फैसले को जज मत करो. कोई मुझे यह बताने वाला कौन होता है कि मेरा फैसला गलत है? मुझे अपना घर चलाना है, काम करना है, इसलिए अगर कोई मोटी लड़की का रोल है, तो मैं भारत या दुनिया की सबसे बेहतरीन मोटी लड़की बनूंगी.'