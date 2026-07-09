'धमाल 4' की एडवांस बुकिंग ने पकड़ी रफ्तार, 41 घंटे में बिके 43 हजार टिकट; क्या ओपनिंग डे पर अजय देवगन की फिल्म करेगी बड़ा धमाका?

Ajay Devgn Dhamal 4 Advance Booking: अजय देवगन एक बार फिर बड़े पर्दे पर हंसी का डोज लेकर लौट रहे हैं. कई बार पोस्टपोन होने के बाद आखिरकार उनकी फिल्म 'धमाल 4' सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म से उम्मीदें इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि जुलाई की शुरुआत में रिलीज हुई 'ऐल्फा' और 'बेबी डू एंड डाई' बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा सकीं. ऐसे में अब सभी की नजरें 'धमाल 4' पर टिकी हैं. फिल्म में अजय देवगन के साथ रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रवि किशन समेत कई सितारे नजर आएंगे. इस बीच फिल्म की एडवांस बुकिंग के शुरुआती आंकड़े भी सामने आ गए हैं.
हाल ही में सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'धमाल 4' ने एडवांस बुकिंग से बिना ब्लॉक सीट्स के 1.12 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. वहीं, ब्लॉक सीट्स को मिलाकर यह आंकड़ा 3.3 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. अब तक फिल्म के 43,907 टिकट बिक चुके हैं, जबकि देशभर में इसके 7,589 शो लिस्ट किए गए हैं. एडवांस बुकिंग शुरू हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है और शुरुआती रफ्तार को देखकर माना जा रहा है कि फिल्म ओपनिंग डे पर अच्छी शुरुआत कर सकती है.
अजय देवगन की इस कॉमेडी फ्रेंचाइजी को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. इसकी बड़ी वजह यह भी है कि 'धमाल' सीरीज के पिछले तीनों पार्ट्स को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. एडवांस बुकिंग के आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली-एनसीआर से फिल्म ने करीब 60 लाख रुपये, मुंबई से 40 लाख रुपये, हैदराबाद से 19 लाख रुपये, बेंगलुरु से 11 लाख रुपये, पुणे और अहमदाबाद से करीब 9-9 लाख रुपये की कमाई कर ली है.
फिल्म के पास एडवांस बुकिंग बढ़ाने के लिए अभी भी समय है और ट्रेड एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि रिलीज से पहले इसके आंकड़ों में और इजाफा देखने को मिल सकता है. वहीं, पूरी स्टार कास्ट इन दिनों फिल्म के प्रमोशन में भी जोर-शोर से जुटी हुई है. ऐसे में दर्शकों के बीच यह जानने की उत्सुकता बनी हुई है कि इस बार 'धमाल 4' की कहानी उन्हें कितना एंटरटेन करेगी.
'धमाल' फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट 7 सितंबर 2007 को रिलीज हुआ था और उसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की थी. इसके बाद 'डबल धमाल' 24 जून 2011 को रिलीज हुई, जिसे भी दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला. फिर 22 फरवरी 2019 को 'टोटल धमाल' सिनेमाघरों में आई और इसने भी अच्छी कमाई की. अब कई साल बाद 'धमाल 4' रिलीज होने जा रही है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह फिल्म भी अपने पिछले पार्ट्स की तरह बॉक्स ऑफिस पर सफलता का नया रिकॉर्ड बनाएगी या नहीं.