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'धमाल 4' की एडवांस बुकिंग ने पकड़ी रफ्तार, 41 घंटे में बिके 43 हजार टिकट; क्या ओपनिंग डे पर अजय देवगन की फिल्म करेगी बड़ा धमाका?

Dhamaal 4 Advance Booking: जुलाई की शुरुआत में ही दो शानदार फिल्मों का क्लैश देखने को मिल चुका है. दोनों ही फिल्में 'अल्फा' और 'बेबी डू एंड डाई' बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाई नहीं कर पाईं और अब 'धमाल 4' की बारी है. इसकी एडवांस बुकिंग धमाल मचा रही है और ताबड़तोड़ कमाई कर रही हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 09, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 02:15 PM IST
'धमाल 4' की एडवांस बुकिंग ने पकड़ी रफ्तार, 41 घंटे में बिके 43 हजार टिकट; क्या ओपनिंग डे पर अजय देवगन की फिल्म करेगी बड़ा धमाका?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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