Dhamaal 4 Box Office Collection Day 12: बॉक्स ऑफिस पर जारी है 'धमाल 4’ ताबड़तोड़ कमाई, 12वें दिन भी छापे करारे नोट

Dhamaal 4 Box Office Collection Day 12: द ओडिसी फिल्म को दुनियाभर में काफी पसंद किया जा रहा है. इस बीच धमाल 4 की कमाई पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है. 12 वें दिन भी अजय देवगन की फिल्म जमकर कमाई कर रही है. फिल्म की कमाई में उछाल देखने को मिल रहा है. फिल्म बड़े पर्दे पर लोगों को हंसाने में कामयाब साबित हो रही है. इसी वजह से 12 वें दिन भी फिल्म की कमाई में उछाल देखने को मिल रहा है. द ओडिसी की पॉपुलैरिटी के बीच धमाल 4 का क्रेज फीका नहीं पड़ रहा है. आइए जानते हैं फिल्म ने अब तक कितनी कमाई की है.
इंदर कुमार के निर्देशन में बनी फिल्म 'धमाल 4' में 12 वें दिन कमाई में ग्रोथ देखने को मिली है. सैकनिल्क डॉट कॉम रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की कमाई में 12 वें दिन 23.1 परसेंट की ग्रोथ देखने को मिली है. मंगलवार को सिंगल डे पर फिल्म ने लगभग 4 करोड़ की कमाई की है. घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने लगभग 131.75 करोड़ की कमाई की है.
अरशद वारसी स्टारर फिल्म धमाल 4 वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है. फिल्म को समीक्षकों से अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली थी लेकिन इसके बाद भी फिल्म ने दुनियाभर में 12 दिनों के अंदर लगभग 179.10 करोड़ का बिजनेस किया है.
धमाल 4 फिल्म ने विदेश में 22.30 करोड़ तक की कमाई की है. वहीं फैंस फिल्म का ओटीटी पर आने का इतंजार कर रहे हैं. खबरों के अनुसार फिल्म ओटोटी पर सितंबर और अगस्त की शुरुआत पर आ सकती है. फिल्म में अजय देवगन, रिश्ते देशमुख और अरदश वारसी, जावेद जाफरी, रवि किशन औ अंजलि लीड रोल में हैं.
कॉमेडी फिल्म का डायरेक्शन डायरेक्टर इंद्र कुमार ने किया है. इंद्र कुमार इससे पहले धमाल, डबल धमाल और टोटल धमाल जैसी सुपरहिट फिल्म का डायरेक्शन कर चुके हैं. दर्शकों ने उनकी फिल्मों के स्टाइल को हमेशा से पसंद किया है. फिल्म की सफलता का एक कारण फिल्म की स्टारकास्ट बी है.
अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी लीड रोल में है. फिल्म में उनकी कॉमेडी टाइमिंग कमाल की है. इस वजह से फिल्म को बड़े पर्दे पर काफी पसंद किया जा रहा है.