Dhamaal 4 Box Office Collection Day 13: जल्द ही 200 करोड़ के क्लब में एंट्री कर सकती है धमाल 4, बॉक्स ऑफिस पर नहीं रुक रही कमाई

Dhamaal 4 Box Office Collection Day 13: अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी पकड़ बनाई हुई है. रिलीज के लगभग 12 दिन बाद भी फिल्म अच्छी खासी कमाई कर रही है. मल्टीस्टारर कॉमेडी फिल्म की कमाई में 12वें दिन उछाल देखने को मिला था. वहीं 13 वें दिन की कमाई में गिरावट हुई है.
धमाल 4 दूसरे हफ्ते भी दर्शकों को बॉक्स ऑफिस तक खींचने में कामयाब है. फिल्म ने दूसरे सोमवार को लगभग 3.50 करोड़ का बिजनेस किया था. मंगलवार को फिल्म के कलेक्शन में तेजी देखने को मिली. मंगलवार को फिल्म ने लगभग 4 करोड़ का बिजनेस करा था. वहीं मेकर्स के उम्मीद है कि फिल्म वीकेंड शनिवार और संडे को अच्छा बिजनेस कर सकती है.
बुधवार को फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिली है. सैकनिल्ट डॉट कॉम ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने भारत में बुधवार को 2.11 करोड़ का बिजनेस किया है. बुधवार के अनुसार 2.11 का बिजनेस इतना भी खराब नहीं है. वीकडे होने के बाद फिल्म की कमाई साबित कर रही है कि फिल्म जल्द ही 200 करोड़ के क्लब में एंट्री कर सकती है.
अजय देवगन की फिल्म देशभर में 13 दिनों में 133.86 करोड़ का बिजनेस किया है. भारत में धमाल 4 तेजी से 150 करोड़ का बिजनेस कर सकती है.दुनियाभर में फिल्म धमाल 4 का जलवा बरकरार है. फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन अब तक 182.62 करोड़ रुपये हो चुका है. फिल्म जल्द ही 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है.
फिल्म की कहानी की बात करें तो यह 4 दोस्तों की कहानी है. दोस्तों को M निशान के नीचे छिपे खजाने का सुराग मिलता है. इसे ढूंढने के लिए एक अफरातफरी भरे सफल पर निकल जाते हैं. उनके इस सफर ने लोगों को हंसाया है.
इंद्र कुमार की कॉमेडी फिल्म बॉक्स ऑफिस में लोगों को बेहद पसंद आ रही है. डायरेक्टर इससे पहले धमाल, डबल धमाल और टोटल धमाल जैसी फिल्में बना चुके हैं. लोगों को इंद्र कुमार की फिल्मों का स्टाइल पसंद है इसी वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पसंद की जाती है. फिल्म में अरशद वारसी, अजय देवगन, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी लीड किरदार में है.