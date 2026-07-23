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Dhamaal 4 Box Office Collection Day 13: जल्द ही 200 करोड़ के क्लब में एंट्री कर सकती है धमाल 4, बॉक्स ऑफिस पर नहीं रुक रही कमाई

Dhamaal 4 Box Office Collection Day 13: अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 बॉक्स ऑफिस पर 13 वें दिन तक कमाई कर रही हैं. 13वें दिन मूवी के कलेक्शन में काफी बदलाव देखने को मिला है.

Written ByShilpa
Published: Jul 23, 2026, 06:48 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 06:48 AM IST
Dhamaal 4 Box Office Collection Day 13: जल्द ही 200 करोड़ के क्लब में एंट्री कर सकती है धमाल 4, बॉक्स ऑफिस पर नहीं रुक रही कमाई

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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