Dhamaal 4 box Office collection day 18: धमाल 4 की रफ्तार पड़ी धीमी, जानें वीकेंड के बाद कितनी हुई कमाई?

Dhamaal 4 box Office collection day 18: अजय देवगन और रिश्ते देशमुख की फिल्म धमाल 4 को थिएटर में रिलीज हुए 18 दिन हो चुके हैं. फिल्म 10 जुलाई को रिलीज हुई थी. मल्टीस्टारर फिल्म लोगों को बेहद पसंद आ रही हैं. डायरेक्टर इंद्र कुमार की फिल्म में अजय देवगन, रितेश देशमुख के साथ अरशद वारसी, जावेद जाफरी और रवि किशन जैसे कई स्टार्स शामिल है.
धमाल 4 को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. कॉमेडी की इस फिल्म ने लगातार 18 दिन तक कमाई की है. जन नायकन रिलीज के बाद फिल्म की कमाई पर असर पड़ा है. आइए देखते हैं फिल्म ने 18 वें दिन कितनी कमाई की है.
मल्टीस्टारर धमाल 4 की रिलीज के दौरान अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल और आलिया भट्ट की स्पाई थ्रिलर अल्फा रिलीज हुई थी. वहीं अब विजय की फिल्म जन नायकन रिलीज हुई है. इसके बाद भी धमाल 4 जमकर कमाई कर रही है. फिल्म को रिलीज हुए 18 दिन हो चुके हैं लेकिन फिल्म की कमाई पर ब्रेक नहीं लगा है. फिल्म ने पहले दिन 14 करोड़ का बिजनेस किया था. Sacnik के अनुसार 18 वें दिन 1.50 करोड़ रुपये की कमाई की है. फिल्म ने अब तक 151 करोड़ का टोटल बिजनेस किया है.
इंद्र कुमार की डायरेक्टर फिल्म मल्टीस्टारर है. फिल्म में कई बड़े स्टार हैं. अजय देवगन, रितेश देसमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रवि किशन, संजय मिश्रा, ईशा गुप्ता, संजीदा शख, आनंद और अंजलि. धमाल 4 एक्शन कॉमेडी फिल्म है. फिल्म को अजय देवगन ने प्रोड्यूस भी किया है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 18 वें दिन भी कमाई कर रही है. दुनियाभर में जल्द ही फिल्म 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर सकती है.
इंद्र कुमार की फिल्म की कहानी खजाने पर आधारित है. दरअसल फिल्म की कहानी 4 दोस्त के आसपास है. इन 4 दोस्तों को M निशान के नीचे छिपे खजाने के बारे में पता चलता है. खजाना पाने की चाहत में ये 4 दोस्त निकल पड़ते हैं. ट्रेवल के दौरान काफी एक्शन और कॉमेडी देखने को मिलती है. इन 4 दोस्तों का अफरातफरी भरा सफर दर्शकों के लिए हंसने वाले सफर से कम नहीं है.