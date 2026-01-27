Advertisement
अजय देवगन के फैंस को झटका, ‘धमाल 4’ की रिलीज डेट फिर बदली, जानिए कब आएगी फिल्म

Dhamaal 4 New Release Date: अजय देवगन स्टारर कॉमेडी फिल्म ‘धमाल 4’ की रिलीज डेट फिर से बदल दी गई है. दूसरी बार रिलीड डेट में बदलाव करते हुए मेकर्स ने नई तारीख का खुलासा किया है. वहीं कुछ दिन पहले रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ और साउथ सुपरस्टार की ‘टॉक्सिक’ से सिनेमाघरों में भिड़ने के बजाय मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दिया था.  लेकिन एक बार फिर इस फिल्म की रिलीज डेट बदल दिया गया है. जानिए अब किस वजह से ये फैसला लिया गया है.

 

Edited By:  Jyoti Rajput|Last Updated: Jan 27, 2026, 12:53 PM IST
रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ से सिनेमाघरों में भिड़ंत को लेकर मोस्ट अवेटेड कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'धमाल 4’ की रिलीज डेट को आगे किया गया था. लेकिन अब फिर से फिल्म की रिलीज डेट को बदलते हुए मेकर्स ने नई तारीख का खुलासा किया है. अजय देवगन की फिल्म 'धमाल 4' को लेकर फैंस काफी एक्साइटमेंट में हैं. हालांकि, निर्देशक इंद्र कुमार की इस फिल्म की रिलीज डेट में एक बार फिर बदलाव हुआ है. मेकर्स ने सोशल मीडिया के जरिए घोषणा की कि फिल्म अब 12 जून को रिलीज नहीं होगी. मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘जब अराजकता कॉमेडी से मिलती है, तो समझ लीजिए कि यह धमाल का समय है! नई तारीख शुभ और फैमिली एंटरटेनर के लिए बेस्ट है. 3 जुलाई को फिल्म अल्टीमेट फैमिली एंटरटेनर के रूप में दर्शकों के सामने आने के लिए तैयार है.’

दूसरी बार बदली अजय देवगन की ‘धमाल 4’ की डेट
‘धमाल 4’ ये रिलीज डेट में दूसरी बार बदलाव है. इससे पहले फिल्म 12 जून को रिलीज होने वाली थी और उससे पहले ईद के मौके पर आने वाली थी. मेकर्स ने कुछ वजहों से तारीख बदली, हालांकि वजहों का खुलासा नहीं किया गया. माना जा रहा है कि संभावित बॉक्स ऑफिस क्लैश से बचने के लिए यह फैसला लिया गया है. 'धमाल 4' में अजय देवगन लीड रोल में हैं. उनके साथ संजय मिश्रा, ईशा गुप्ता, संजीदा शेख, अंजलि आनंद, उपेंद्र लिमये, विजय पटकर और रवि किशन जैसे शानदार एक्टर्स अहम किरदार में नजर आएंगे. फ्रेंचाइजी के पुराने सितारे जैसे रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी भी इसमें शामिल हैं.

धमाल फ्रेंचाइजी के बारे में
फिल्म का निर्देशन इंद्र कुमार ने किया है. इसे टी-सीरीज, देवगन फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल और पैनोरमा स्टूडियो के बैनर तले बनाया गया है. प्रोड्यूसर में अजय देवगन, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, अशोक ठकेरिया, इंद्र कुमार, आनंद पंडित और कुमार मंगत पाठक शामिल हैं. 'धमाल' फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म साल 2007 में हुई थी, जिसमें संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी मुख्य भूमिका में थे. इंद्र कुमार ने ही इसे डायरेक्ट किया था. इसके बाद साल 2011 में 'डबल धमाल' और 2019 में 'टोटल धमाल' रिलीज हुईं, जो हिट साबित हुईं. 'धमाल 4' इस सीरीज की नई किस्त है, जो पुरानी मस्ती और नए ट्विस्ट के साथ दर्शकों को हंसाने के लिए तैयार है. 

Jyoti Rajput

Dhamaal 4Ajaye DevganRitesh DeshmukhArsad warsi

