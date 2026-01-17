अजय देवगन की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धमाल-4' सिनेमाघरों में जल्द ही धमाल मचाने को तैयार है. फिल्म के मेकर्स ने मजेदार अंदाज में फिल्म की रिलीज डेट पर बदलाव की जानकारी दी. मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर एक मजेदार पोस्टर शेयर किया. इस पोस्टर में रिलीज की जानकारी दी गई है, जिसमें लिखा है कि 12 जून को फिल्म 'धमाल 4' सिनेमाघरों में रिलीज होगी. उन्होंने पोस्टर शेयर कर कैप्शन दिया, "जल्दी बता रहे हैं, फिर धमाल मचाने भी तो जाना है."

'धमाल 4' की रिलीज डेट चेंज

पोस्ट देखने के बाद फैंस इसके रिलीज को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. साथ ही, कुछ यूजर फिल्म की रिलीज डेट के बदलाव का कारण यश फिल्म टॉक्सिक को बता रहे हैं.

बता दें कि फिल्म 'धमाल 4' भी ईद के अवसर पर ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने कुछ वजह से इसकी रिलीज में बदलाव किया है, जिसका कारण फैंस 'धुरंधर 2' और यश अभिनीत 'टॉक्सिक' बता रहे हैं.

ईद के मौके पर धुरंधर 2 और 'टॉक्सिक' रिलीज होनी हैं. वहीं, यश के फैंस का फैनबेस काफी मजबूत है और कई समय से फैंस उनकी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं. वहीं, ईद के मौके पर धुरंधर 2 के रिलीज की संभावना भी बन रही है. ऐसे में धमाल 4 के रिलीज होने पर फिल्म को काफी नुकसान हो सकता है.

मेकर्स ने दी जानकारी

इस फिल्म में अजय देवगन के साथ-साथ संजय मिश्रा, ईशा गुप्ता, संजीदा शेख, अंजलि आनंद, उपेंद्र लिमये, विजय पटकर और रवि किशन जैसे शानदार कलाकार शामिल हैं. इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित फिल्म को टी-सीरीज, देवगन फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल और पैनोरमा स्टूडियोज के बैनर तले बनाया गया है और इसका निर्माण अजय देवगन, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, अशोक ठकेरिया, इंद्र कुमार, आनंद पंडित और कुमार मंगत पाठक मिलकर कर रहे हैं.

धमाल फ्रैंचाइजी की शुरुआत साल 2007 में हुई थी और इसका निर्देशन इंद्र कुमार ने ही किया था. इस फिल्म में संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी जैसे सितारे थे. इसके बाद 2011 में डबल धमाल और फिर टोटल धमाल रिलीज हुई.