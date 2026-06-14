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‘वेलकम टू द जंगल’ से ज्यादा ‘धमाल 4’ के ट्रेलर को क्यों मिल रहा ऑडियंस का शानदार रिस्पांस? फैंस ने निकाले कई लूपहोल

Welcome to the Jungle Vs Dhamaal 4: ‘धमाल 4’ और ‘वेलकम टू द जंगल’ का ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. जहां एक फिल्म अपनी भारी-भरकम स्टार कास्ट के चक्कर में उलझ गई, वहीं दूसरी ने सीधे कॉमेडी से बाजी मार ली. आइए जानते हैं कि पब्लिक को किसका अंदाज ज्यादा पसंद आ रहा है.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 14, 2026, 05:56 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 06:14 AM IST
‘वेलकम टू द जंगल’ से ज्यादा ‘धमाल 4’ के ट्रेलर को क्यों मिल रहा ऑडियंस का शानदार रिस्पांस? फैंस ने निकाले कई लूपहोल
Image Credit: Welcome to the Jungle Vs Dhamaal 4

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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