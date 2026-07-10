Dhamaal 4 Twitter (X) Review: किसी ने कहा 'फुल पैसा वसूल', तो किसी ने बताया कमजोर; कैसी है अजय देवगन की 'धमाल 4'?

Dhamaal 4 X Review: इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी 'धमाल 4' एक बार फिर उसी पागलपन और बेतुकी कॉमेडी के साथ लौट आई है, जिसके लिए यह फ्रेंचाइजी जानी जाती है. अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी स्टारर इस मल्टीस्टारर फिल्म में इस बार ट्रेजर हंट, हॉरर, समुद्री रोमांच और कई अनोखे ट्विस्ट के जरिए दर्शकों को हंसाने की कोशिश की गई है. अगर आप फिल्म देखने जा रहे हैं, तो इसमें कहीं भी लॉजिक तलाशने की कोशिश न करें, केवल एंटरटेनमेंट पर फोकस करें.
आखिरकार यह कॉमेडी-ड्रामा फिल्म शुक्रवार, 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसके पहले शो के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसके शुरुआती रिव्यू आने शुरू हो गए हैं. किसी ने फिल्म को 'फुल पैसा वसूल' बताया, तो कुछ ने इसकी कहानी और स्क्रीनप्ले को थोड़ा कमजोर बताया. ऐसे में आइए जानते हैं कि अजय देवगन की इस कॉमेडी फिल्म को लेकर दर्शकों का पहला रिव्यू क्या कहता है.
FINAL REVIEW of Dhamaal4
Jo main lead hai, wo side actor hai.
Jo side actor hai, wo main lead hai.
Jiska comic timing achha hai, uska screentime kam hai.
Jiska comic timing aajkal bahut bura hai, uska screentime jyada hai.
Physical comedy ka try kiya hai, bure…
—Akkian(Viratian) by heart (DevoteeAkki) July 9, 2026
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक यूजर ने लिखा, 'धमाल 4 का फाइनल रिव्यू. जो मेन लीड है, वह साइड एक्टर है. जो साइड एक्टर है, वह मेन लीड है. जिसकी कॉमिक टाइमिंग अच्छी है, उसका स्क्रीन टाइम कम है. जिसकी कॉमिक टाइमिंग बहुत बुरी है, उसका स्क्रीन टाइम ज्यादा है. फिजिकल कॉमेडी की कोशिश की गई है, लेकिन फिल्म इसमें फेल हो गई है. जोक्स इतने फुद्दू हैं कि हंसी ही नहीं आएगी. फिल्म में कई अनावश्यक सीन डाले गए हैं. अजय देवगन भाई साहब फिर से अपनी ही फिल्म में साइड रोल? आप बेहतर के हकदार हैं और आपके फैंस भी बेहतर के हकदार हैं.'
Dhamaal4, Four Times The Goofy Fun
Rating: three and a half stars Riteishd @ajaydevgn
There is a whole lot of inhouse references in this Disneyesque madcap comedy adventure. When Riteish Deshmukh and the lovely Anjali Anand are midair in a balloon(don’t ask how…
Subhashk Jha (SubhashKJha) July 9, 2026
एक यूजर ने पहला रिव्यू देते हुए लिखा, 'धमाल 4 चार गुना ज्यादा मजेदार और बेवकूफी भरी मस्ती से भरपूर है. मैं इसे साढ़े तीन स्टार देता हूं. डिज्नी जैसी इस पागलपन भरी कॉमेडी-एडवेंचर फिल्म में कई अंदरूनी संदर्भ हैं. जब रितेश देशमुख और प्यारी अंजलि आनंद हवा में एक गुब्बारे में होते हैं, तो रितेश क्षितिज की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, "इंद्रधनुष और इंद्र कुमार, दोनों के पास एक कहानी है." यह लाइन बहुत मजेदार नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हंसी आ ही जाती है.'
Thoroughly enjoyed it.
Loved its crazy, action-comedy-adventure vibe! Unique one of its kind, high sea dramedy, treasure hunt, emotional drama, twists & turns all rolled into one rollercoaster wheeee whistling kinda fun ride into sheer… pic.twitter.com/TSYhFqEnfU
Upala KBR (upalakbr999) July 9, 2026
एक और यूजर ने ट्वीट किया, 'धमाल 4 देख ली! बहुत मजा आया. इसका क्रेजी एक्शन-कॉमेडी-एडवेंचर वाला अंदाज बहुत पसंद आया. यह अपनी तरह की अनोखी फिल्म है. समुद्र में ड्रामा, कॉमेडी, खजाना खोजने का रोमांच, इमोशनल ड्रामा और कई उतार-चढ़ाव, सब मिलकर एक मजेदार रोलर-कोस्टर राइड जैसा अनुभव देते हैं. हमने हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और कार चेज वाले सीन तो बहुत देखे हैं, लेकिन तूफानी समुद्र से गुजरते हुए खूबसूरत जगहों, अनोखे द्वीपों और गहरी गुफाओं में खजाना खोजने का रोमांच कहां देखने को मिलता है? ऐसी चीजें आमतौर पर हॉलीवुड फिल्मों में देखने को मिलती हैं.'