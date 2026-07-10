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Dhamaal 4 Twitter (X) Review: किसी ने कहा 'फुल पैसा वसूल', तो किसी ने बताया कमजोर; कैसी है अजय देवगन की 'धमाल 4'?

Dhamaal 4 X Review: अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी स्टारर मल्टीस्टारर फिल्म 'धमाल 4' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म के पहले शो के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि फिल्म कैसी है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 10, 2026, 09:41 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 09:41 AM IST
Dhamaal 4 Twitter (X) Review: किसी ने कहा 'फुल पैसा वसूल', तो किसी ने बताया कमजोर; कैसी है अजय देवगन की 'धमाल 4'?
Image Credit: &#039;धमाल 4&#039; देखकर क्या बोले दर्शक?Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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